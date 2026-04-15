Norsemont Mining: Phase-III-Bohrungen auf Choquelimpie nehmen Fahrt auf

Norsemont Mining treibt Phase III auf Choquelimpie voran: 2.200 Bohrmeter, fünf Zielzonen und neue 3D-Daten sollen die nächsten Gold-Silber-Bohrziele in Chile präzisieren.

Norsemont Mining (WKN A2DN0Z / CSE NOM) drückt bei der Exploration seines chilenischen Choquelimpie-Projekts weiter aufs Tempo. Im Rahmen des laufenden Phase-III-Bohrprogramms hat der Explorer seit Jahresbeginn bereits knapp 2.200 Meter in neun Bohrlöchern absolviert. Im Fokus steht dabei die strategische Erweiterung der bekannten Gold-Silber-Zonen sowie eine präzisere Modellierung des vielschichtigen geologischen Systems.

Die jüngsten Arbeiten erstrecken sich über fünf zentrale Projektzonen, darunter Choque, Suri und Vizcacha. Mit gezielten Versatzbohrungen testet das Unternehmen derzeit die äußeren Ränder der bereits identifizierten Mineralisierungen. Erste Erkenntnisse aus dieser Strategie zahlen sich bereits aus: Das Explorationsteam konnte die Umrisse der hydrothermalen Brekzienkörper deutlich schärfer definieren. Dies liefert entscheidende Anhaltspunkte, um die Fortsetzung der hochgradigen Zonen bei künftigen Bohrungen zielgenau ansteuern zu können.

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Norsemont Mining – Phase-III-Bohrungen auf Gold-Silber-Projekt nehmen Fahrt auf

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