  • Coaching für Führungskräfte mit systemischem Blick bei Rollenwechseln und Entscheidungen

    Der Fokus liegt darauf, Veränderungssituationen zu strukturieren und tragfähige Entscheidungen zu entwickeln.

    BildKleinmachnow, 02. Juli 2026. Diana Ellermann bietet Coaching für Führungskräfte an, die in Veränderungssituationen Orientierung gewinnen und Entscheidungen strukturiert vorbereiten möchten. Im Mittelpunkt stehen Fragestellungen rund um Rollenwechsel und Entscheidungsfindung im beruflichen Kontext. Das Coaching basiert auf einem systemischen Ansatz und startet auf Wunsch mit einem kostenlosen Erstgespräch (30 Minuten). Anschließende Termine sind als 60- oder 90-Minuten-Formate möglich – in Berlin-Kreuzberg oder online deutschlandweit.

    Systemisches Coaching: Komplexität sichtbar machen, Handlungsfähigkeit stärken

    Führung bedeutet, in dynamischen Situationen Verantwortung zu übernehmen – oft unter Zeitdruck, mit unterschiedlichen Erwartungen und nicht immer mit vollständiger Informationslage. Diana Ellermann setzt im Coaching auf einen systemischen Blick, der Führungskräften dabei hilft, ihre Situation im Kontext zu betrachten: Welche Beziehungen, Rollen, Rahmenbedingungen und Kommunikationsmuster beeinflussen eine Entscheidung? Welche Wechselwirkungen entstehen im Team, in der Organisation oder im Zusammenspiel mit Stakeholdern?

    Der Fokus liegt darauf, Veränderungssituationen zu strukturieren und tragfähige Entscheidungen zu entwickeln. Das Coaching adressiert damit typische Herausforderungen, die mit Führungsverantwortung einhergehen: Prioritäten klären, Ambivalenzen aushalten, Perspektiven sortieren und die eigene Rolle in einem sich verändernden Umfeld bewusst gestalten.

    „Viele Führungskräfte erleben Rollenwechsel und Entscheidungsphasen als gleichzeitig dringlich und komplex“, sagt Diana Ellermann. „Im Coaching schaffen wir einen Rahmen, in dem sich die Situation systematisch ordnen lässt – damit Entscheidungen nachvollziehbar werden und sich die nächste Umsetzung klarer gestalten kann.“

    Niedrigschwelliger Einstieg und flexible Formate: in Berlin-Kreuzberg oder online

    Um die Zusammenarbeit unkompliziert zu starten, bietet Diana Ellermann ein kostenloses Erstgespräch von 30 Minuten an. Dieses Erstgespräch dient dazu, das Anliegen zu klären, Erwartungen abzugleichen und den Rahmen der Zusammenarbeit zu besprechen. Führungskräfte erhalten so die Möglichkeit, ihr Thema zu skizzieren und eine erste Struktur für das weitere Vorgehen zu entwickeln.

    Auf das Erstgespräch können reguläre Coachingsitzungen folgen. Dafür stehen zwei Formate zur Verfügung: 60 oder 90 Minuten. Die Termine finden entweder vor Ort in Berlin-Kreuzberg statt oder online, sodass Führungskräfte das Coaching deutschlandweit in ihren Arbeitsalltag integrieren können.

    „Ein klarer Rahmen erleichtert den Einstieg – besonders dann, wenn Veränderung bereits spürbar ist und Entscheidungen anstehen“, sagt Diana Ellermann. „Das Erstgespräch schafft Orientierung und hilft, den nächsten sinnvollen Schritt zu definieren.“

    Das Angebot richtet sich an Führungskräfte, die ihre Entscheidungsprozesse reflektieren und ihre Rolle in Übergangsphasen aktiv gestalten möchten. Dabei bleibt der Ansatz praxisnah: Die Sitzungen unterstützen dabei, die Ausgangslage zu sortieren, Handlungsoptionen zu prüfen und Entscheidungen so vorzubereiten, dass sie im jeweiligen beruflichen Kontext tragfähig sind.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Diana Ellermann Coaching
    Frau Diana Ellermann
    Im Hagen 51d
    14532 Kleinmachnow
    Deutschland

    fon ..: +4915229270680
    web ..: https://www.diana-ellermann-coaching.de
    email : kontakt@diana-ellermann-coaching.de

    Der Schwerpunkt liegt auf systemischem Coaching für berufliche Fragestellungen. Diana Ellermann unterstützt Einzelpersonen in der Reflexion von Rollen, Entscheidungen und Veränderungsprozessen und bietet dafür Gesprächsformate vor Ort in Berlin sowie online an.

    Pressekontakt:

    Diana Ellermann Coaching
    Frau Diana Ellermann
    Im Hagen 51d
    14532 Kleinmachnow

    fon ..: +4915229270680
    email : kontakt@diana-ellermann-coaching.de


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