ÖDP für zeitnahe Umsetzung der in der EU-Registrierungspflicht für Hunde und Katzen – Tierleid beenden

Haustierschicksal nicht klaglos akzeptieren: ÖDP – „Jetzt muss Deutschland Farbe bekennen.“

ÖDP: zeitnahe Umsetzung der in der EU beschlossenen Registrierungspflicht für Hunde und Katzen – das beendet Tierleid und stoppt illegale Praktiken._

(Brüssel/Würzburg/Berlin) – Urlaubszeit ist Leidenszeit – vor allem für zigtausende Hunde und Katzen, denen in diesen Tagen – achtlos am Straßenrand oder auf Autobahnraststätten ausgesetzt und verlassen – ein trauriges Schicksal droht. Sie landen im oft hoffnungslos überfüllten Tierheim, während die Familien die schönsten Tage des Jahres am Strand oder auf Gipfeln genießen.

„Das muss und das darf nicht sein“, appelliert Günther Brendle-Behnisch – Pfarrer und Parteichef der Ökologisch-Demokratischen Partei (ÖDP – Die Naturschutzpartei), an das Gewissen der Politikerinnen und Politiker, die in Deutschland dafür Verantwortung tragen, diesen mehr als ärgerlichen Zustand zu beenden: „Wenn Deutschland die im Europaparlament beschlossene Registrierungspflicht per Chip jetzt schnellstmöglich umsetzen würde, wären unser Haustiere endlich geschützt. Die Politik muss handeln und die Tiere vor diesem schrecklichen Schicksal bewahren.“

Mit seiner Partei hat Brendle-Behnisch daher eine Petition gestartet. Mit ihr kann jeder tierliebe Mensch helfen, das Leben der kleinen Lieblinge rasch zu verbessern. „Die aktuell vorgesehenen Übergangsfristen für diesen Tierschutz sind nicht akzeptabel“, begründet Brendle-Behnisch das Tierschutzengagement seiner Partei – zumal diese verpflichtende Registrierung der Haustiere auch ein weiteres Problem lösen hilft: Sie verdirbt skrupellosen Händlern ihr Millionengeschäft mit illegal gezüchteten Welpen. Brendle-Behnisch: „Statt jetzt erst noch einmal bis zu 15 Jahre die Umsetzung der beschlossenen EU-Regeln zu verzögern, sollten wir in Deutschland bitte endlich aktiv werden: Soviel Verantwortung erwarten wir von jedem hier aktiven Politiker.“

Zur Petition der ÖDP: https://www.openpetition.de/petition/online/tierleid-endlich-wirksam-bekaempfen-eu-regeln-fuer-hunde-und-katzen-jetzt-schneller-umsetzen

Mehr Informationen: https://cats-and-dogs-act.eu

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