Vancouver, B.C., 9. Januar 2026 / IRW-Press / Norsemont Mining Inc. (CSE: NOM, OTC: NRRSF, FWB: LXZ1) (Norsemont oder das Unternehmen) freut sich, ein Update zum Unternehmen zu veröffentlichen, in dem die Meilensteine des Jahres 2025 und die bevorstehenden Initiativen im unternehmenseigenen Projekt Choquelimpie in Nordchile erörtert werden. Das Unternehmen hat sich zuletzt 15 Mio. $ von neuen und bestehenden strategischen Investoren beschafft.

Das Projekt Choquelimpie ist ein ehemaliger Gold-Silber-Produktionsbetrieb mit historischer Haufenlaugung. Am 14. April 2025 veröffentlichte das Unternehmen seine erste Mineralressourcenschätzung von 2.184.000 Unzen Goldäquivalent der angedeuteten Kategorie und 557.000 Unzen Goldäquivalent der vermuteten Kategorie in aufgehaldetem Oxiderz und tieferliegendem Sulfiderz. Das Projekt profitiert von einer gut entwickelten Infrastruktur mit Strom- und Wasserversorgung, Straßenanbindung, Camp-Einrichtungen und einer Mühle mit einer Verarbeitungskapazität von 3.000 Tonnen pro Tag. Damit ist es für einen raschen Fortschritt in Richtung Produktion gut gerüstet. Die Berechnung von Unzen (oz) Goldäquivalent (AuÄq) erfolgte unter Annahme eines Goldpreises (Au) von 2.500 USD/oz, eines Silberpreises (Ag) von 28 USD/oz und eines Kupferpreises (Cu) von 4,00 USD/Pfund auf Grundlage folgender Formel: AuÄq oz = Au oz + (oz Ag*Ag-Preis/Au-Preis) + (Cu-Gehalt*Cu-Preis/Au-Preis).

Stellungnahme des CEO

Marc Levy, CEO von Norsemont, erläutert:

Wir freuen uns, zum Ende des Jahres das nötige Kapital zur Verfügung zu haben, um die nächsten Erschließungsphasen im Projekt Choquelimpie in Richtung einer Ressourcenerweiterung und zukünftigen Produktion voranzutreiben. Wir befinden uns im Planungsstadium für den großangelegten Start unserer Bohr-, Umwelt- und Metallurgieprogramme der Phase 4 im Jahr 2026, mit denen wir Choquelimpie in die nächste Erschließungsphase bringen werden. Mit Blick auf das Jahr 2026 wird sich unser Fokus auf die technische Planung und auf Machbarkeitsstudien verlagern; zusätzlich wollen wir unser Team und unser Board kontinuierlich erweitern. Mit unserer Führungskompetenz im technischen Bereich und unserer soliden geologischen Grundlage bauen wir von Norsemont ein erstklassiges Team auf, das sich dem weiteren Ausbau dieses bedeutenden Gold-Silber-Kupfer-Projekts widmen wird.

Erschließungsstrategie

Norsemont hat einen zweigleisigen Erschließungsplan ausgearbeitet.

1) Finalisierung der Planung zur Verarbeitung des aufgehaldeten Erzes.

2) Systematische Bohrungen und Erweiterung der Oxiderz- und Sulfiderzressourcen sowie Sondierung potenzieller Kupfer-Porphyr-Vorkommen in tieferen Lagen des Systems.

Aktuelle Arbeitsprogramme

Um diese Ziele zu erreichen, geht das Unternehmen folgendermaßen vor:

Oxiderzverarbeitung:

– Entwicklung eines Geomodells für das aufgehaldete Erz und die In-situ-Oxiderzressourcen – Derzeit in Umsetzung

– Definition der metallurgischen Eigenschaften des vorgenannten Materials – Derzeit in Umsetzung

– Bewertung des Zustands der bestehenden Betriebsanlage und Modernisierung soweit erforderlich – Derzeit in Umsetzung

– Evaluierung struktureller Ausgangsstrukturen der Oxiderzmineralisierung anhand von Bohrungen – Steht noch bevor

Sulfiderzressourcen:

– Bohrungen in tieferliegenden hochgradigen Zielzonen unter Verwendung historischer Daten zur Steigerung der Sulfiderzressourcen – Steht noch bevor

Kupfer-Porphyr:

– Weitere Bewertung der ermittelten Kupfer- und Gold-Porphyrsysteme, die sich unterhalb der sulfidischen Goldmineralisierung befinden – Ist für 2026 geplant

Wichtigste Erfolge im Jahr 2025

– Mehr als 22 Mio. $ wurden überwiegend von strategischen Investoren beschafft, um Bohrungen, Genehmigungsverfahren, Umweltverträglichkeitsstudien und metallurgische Programme zu finanzieren.

– Unsere erste Mineralressourcenschätzung (MRE) wurde veröffentlicht; für Choquelimpie ergibt sich eine angedeutete Mineralressource von 1.730.000 Unzen Gold und 33.233.000 Unzen Silber sowie eine vermutete Mineralressource von 446.000 Unzen Gold und 7.219.000 Unzen Silber.

– Teilnahme und Präsentation bei der 3. Jahreskonferenz von Centurion One auf den Bahamas (Centurion One 3rd Annual Bahamas Summit)

– Umsetzung eines Phase-3-Diamantbohrprogramms

– Erweiterung des Teams aus Beratern, Technikern und Führungskräften mit wichtigen Neuzugängen:

o David Flint – Chefgeologe: Über 35 Jahre Erfahrung, unter anderem als VP Exploration bei Allied Nevada Gold, wo er zur Erweiterung der Reserven der Mine Hycroft (10 Mio. Unzen Au, 450 Mio. Unzen Ag) beitrug. Außerdem war er während seiner 20-jährigen Beschäftigung bei der Firma Freeport-McMoRan maßgeblich an der Entdeckung und Erschließung der Lagerstätte Grasberg beteiligt.

o Roman Flores – Leitender Geologe, Chile: Qualifizierter Sachverständiger mit über 50 Jahren Erfahrung in der Cu-Au-Ag-Fe-Exploration, unter anderem in Führungspositionen bei Codelco, Bema Gold, Barrick Gold und anderen Großunternehmen.

o Susan Liddle – Bestellung zur General Manager & CFO der chilenischen Tochtergesellschaft von Norsemont, Sociedad Contractual Minera Vilacollo (SCMV). Die Expertin hat bereits Erfahrung als CFO, Risk Manager und Research Manager sowie als Leiterin des Corporate Management in nationalen und internationalen Banken und Investmentfirmen gesammelt. In den vergangenen drei Jahren bei Norsemont konnte sie enge Kontakte zu den Regulierungsbehörden, zur örtlichen Kommune und zu wichtigen Interessengruppen knüpfen.

o Carolina Morgan – Umweltrechtliche Genehmigungen – Erfahrene internationale Projektmanagerin mit umfassendem Knowhow in der Leitung von Umweltverträglichkeitsprüfungen, der Einholung komplexer Genehmigungen, der Koordination multidisziplinärer Teams und der Zusammenarbeit mit Regulierungsbehörden und kommunalen Interessengruppen bei großen Energie- und Infrastrukturprojekten.

o Charles Ross – CFO

o Nikolas Matysek – Director of Business Development

o Paul Matysek – Strategischer Berater des Boards & des CEO

Fortschritte im technischen und regulatorischen Bereich

– Metallurgische Untersuchungen: Norsemont hat die Firma AGS Cotecna (www.agslab.cl) mit der Durchführung metallurgischer Bewertungen und der Mitarbeit bei Prüfstrategien beauftragt. AGS Cotecna betreut unter anderem Kunden wie Antofagasta Minerals, Enami, Teck CDA und Gold Fields Salares und hat vor kurzem den Zuschlag für die Laborarbeiten für Minera Fénix (Rio2) erhalten.

– Genehmigungen und Umweltberatung: Die Firma DAES Consultores (www.daesconsultores.cl) wurde damit beauftragt, die Bohrgenehmigungen für 2025 und Folgejahre abzuwickeln und den regulatorischen Ablauf für die zukünftige Projekterschließung zu begleiten.

– Anlagenbewertung: Process Minerals Consulting (PMC) (www.processminerals.cl) und Akron Ingeniería (www.akron.cl) haben vom 30. September bis 5. Oktober eine Standortbegehung durchgeführt, um die Verarbeitungsanlage und die vorhandene Infrastruktur zu evaluieren.

Anstehende Ziele 2026 (nächste 12 Monate)

– Einleitung des Phase-4-Bohrprogramms 2026 im 2. Quartal

o Das Geologenteam von Norsemont wird unter der Aufsicht von David Flint und Roman Flores die Bohrziele präzisieren und eine Prioritätsreihung vornehmen. Derzeit finden die Planungen und Vorbereitungen für den Start der Phase-4-Bohrungen 2026 statt.

– Untersuchung metallurgischer Proben aus aufgehaldetem Erz und früheren Bohrungen sowie Bekanntgabe der Ergebnisse im ersten Quartal bzw. laufend

– Erkundung der aufgefundenen Kupfer- und Gold-Porphyrsysteme unterhalb der sulfidischen Goldmineralisierung im zweiten Quartal

– Detaillierter Bericht über den Zustand der Verarbeitungsanlage und die Kosten für die Modernisierung der Anlage im ersten Quartal

– Veröffentlichung der Ergebnisse des Bohrprogramms 2025 im ersten Quartal

– Erweiterung des Norsemont-Teams im technischen und betrieblichen Bereich im ersten Quartal

– Veröffentlichung einer aktualisierten 43-101-konformen Ressourcenschätzung im vierten Quartal

– Erstellung einer PEA zu unseren bestehenden Plänen hinsichtlich der Oxiderzproduktion im vierten Quartal

– Einleitung unserer Umweltverträglichkeitsprüfung im ersten Quartal

Qualifizierter Sachverständiger

David Flint, MSc, AIPG-CPG, ein qualifizierter Sachverständiger gemäß NI 43-101, hat die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Ernennung eines Finanzvorstands

Norsemont gibt außerdem die Ernennung von Charles Ross zum CFO bekannt. Wir möchten Kulwant Sandher für seine Dienste als CFO danken und wünschen ihm viel Erfolg für seine zukünftigen Unternehmungen.

Marketingverträge

Das Unternehmen freut sich außerdem bekannt zu geben, dass es am 9. Januar 2026 eine Dienstleistungsvereinbarung mit der Firma Native Ads Inc. (Native Ads, Adresse: 244 Fifth Avenue, Suite N-249, New York, NY 10001, USA (1-877-773-3540)) unterzeichnet hat. Sofern die Börsenaufsicht der Canadian Securities Exchange (die CSE) ihre Zustimmung erteilt, soll die Firma den Bekanntheitsgrad des Unternehmens bei den Anlegern steigern und entsprechende Werbemaßnahmen ausarbeiten. Die Kampagne soll im ersten Quartal 2026 starten und bis zu 12 Monate andauern bzw. bis das genehmigte Budget vollständig aufgebraucht ist. Der Geschäftsführer von Native Ads ist Jon Malach.

Im Rahmen der Vereinbarung wird Native Ads eine Kampagne zur Verbreitung von Inhalten über digitale Medien durchführen, um den Bekanntheitsgrad des Unternehmens und das Verständnis für seine Aktivitäten zu verbessern. Die Kampagne umfasst digitale Werbung in Suchmaschinen, Finanzpublikationen und auf Finanzwebsites. Das Unternehmen hat für diese Dienstleistungen ein Budget von bis zu 200.000 USD genehmigt.

Die Vereinbarung enthält keine leistungsabhängigen Faktoren, und Native Ads erhält keine Aktien als Vergütung. Native Ads und das Unternehmen stehen in keinem Nahverhältnis zueinander und zum Zeitpunkt der Vereinbarung halten weder Native Ads noch seine Führungskräfte direkte oder indirekte Beteiligungen an den Wertpapieren des Unternehmens.

Das Unternehmen gibt ferner bekannt, dass es ebenfalls am 9. Januar 2026 eine Dienstleistungsvereinbarung mit der Firma Street Scope Media LLC. (Street Scope, Adresse: 7901 4th Street N. STE 300, St. Petersburg, Florida, 33702 USA (321-441-6545 oder josh@streetscopemedia.com)) abgeschlossen hat. Vereinbarungsgemäß wird Street Scope gegen ein Gesamthonorar von bis zu 200.000 USD eine Marketingkampagne lancieren, mit einer Dauer von bis zu 6 Monaten bzw. bis zur Ausschöpfung des Honorars. Im Rahmen der Vereinbarung wird Street Scope eine umfassende digitale Medienwerbekampagne für das Unternehmen durchführen. Ein Großteil des Kampagnenbudgets wird die Kosten pro Klick, den Medienkauf und die Verbreitung von Inhalten sowie das Suchmaschinenmarketing abdecken. Das verbleibende Budget wird für die Erstellung von Content, die Webentwicklung, die Entwicklung kreativer Werbekonzepte, die Suchmaschinenoptimierung, die Kampagnenoptimierung sowie für Reporting- und Datenanalysedienste verwendet. Street Scope und seine Geschäftsführer Scott Study und Joshua Cranmer stehen in keinem Nahverhältnis zum Unternehmen und sind weder direkt noch indirekt an den Wertpapieren des Unternehmens beteiligt oder zum Erwerb einer solchen Beteiligung berechtigt. Die Beauftragung von Street Scope unterliegt der Genehmigung durch die CSE.

Darüber hinaus gibt das Unternehmen bekannt, dass es eine Dienstleistungsvereinbarung mit der Firma Goldinvest Consulting GmbH (Goldinvest) abgeschlossen hat. Die Firma mit Sitz in Hamburg ist auf digitale Marketingdienstleistungen spezialisiert. Die Kosten für die von Goldinvest erbrachten Dienste belaufen sich auf 35.000 EUR für eine Laufzeit von acht Monaten, die am 15. Januar 2026 beginnt. Die Vereinbarung zwischen Goldinvest und dem Unternehmen verlängert sich nicht automatisch. Eine Kontaktaufnahme mit Goldinvest ist unter der Telefonnummer +49 171 99 65 380 bzw. per E-Mail unter redaktion@goldinvest.de möglich. Goldinvest und das Unternehmen sind nicht miteinander verbunden und stehen in keinem Nahverhältnis zueinander. Goldinvest wird für das Unternehmen Marketingdienstleistungen erbringen, wie etwa die Erstellung von redaktionellen Beiträgen zu wichtigen Neuigkeiten des Unternehmens, die Zusammenstellung interner und externer Kommentare, Artikel, Interviews, Research-Berichten und Veröffentlichungen zum Unternehmen auf der Website von Goldinvest sowie die Veröffentlichung von Interviews und anderen Videos über das Unternehmen auf der Website und dem YouTube-Kanal von Goldinvest. Goldinvest hält derzeit 50.000 Stammaktien und 25.000 Warrants des Unternehmens.

Im Namen des Boards,

NORSEMONT MINING INC.

Marc Levy

CEO & Chairman

Über Norsemont Mining Inc.

Das Team von Norsemont setzt sich aus erfahrenen Rohstoffexperten zusammen, deren Hauptaugenmerk darauf liegt, den Wert für die Aktionäre zu steigern und das Vorzeigeprojekt bis zur Machbarkeit mit einer ersten angedeuteten Mineralressourcenschätzung von 1.730.000 Unzen Gold und 33.233.000 Unzen Silber sowie einer vermuteten Mineralressource von 446.000 Unzen Gold und 7.219.000 Unzen Silber für sein Gold-Silber-Kupfer-Projekt Choquelimpie zu entwickeln. Norsemont Mining besitzt eine 100%ige Beteiligung am Gold-Silber-Kupfer-Projekt Choquelimpie im Norden von Chile, einer früher produzierenden Gold- und Silbermine mit beträchtlichem Explorationspotenzial. Choquelimpie verfügt über mehr als 1.710 Bohrlöcher und eine umfangreiche Infrastruktur, einschließlich Straßen, Strom, Wasser, eines Camps und einer Aufbereitungsanlage mit einer Kapazität von 3.000 Tonnen pro Tag. Norsemont ist der verantwortungsvollen und nachhaltigen Ressourcenerschließung verpflichtet und setzt moderne Explorationstechniken ein, um einen Mehrwert für alle Stakeholder zu schaffen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an das Unternehmen unter: psearle@norsemont.com

Investor Relations: Paul Searle (778) 240-7724

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Keine Börse, Wertpapierkommission oder andere Regulierungsbehörde hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen genehmigt oder dementiert.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen und Informationen, die zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze darstellen können. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen und spiegeln die Erwartungen oder Überzeugungen des Managements des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Ereignisse wider. Diese Informationen und Aussagen, die hier als zukunftsgerichtet bezeichnet werden, sind keine historischen Fakten, wurden zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung getroffen und umfassen unter anderem Aussagen zu Diskussionen über zukünftige Pläne, Schätzungen und Prognosen sowie Aussagen zu den Erwartungen und Absichten des Managements in Bezug auf unter anderem die zukünftige Entwicklung und den Fortschritt des Konzessionsgebiets, die Fähigkeit, aktualisierte Ressourcenberichte und eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung zu erstellen, Pläne zur Weiterentwicklung und Vertiefung des Fachwissens des Boards und des Managementteams; Erwartungen, dass die verfügbaren Mittel ausreichen werden, um die vorgeschlagenen Projektfortschritte zu erreichen; voraussichtliche Zeitpläne für die Projektentwicklung; und Erwartungen hinsichtlich des Zeitplans, des Engagements und der Ergebnisse in Bezug auf neue Marketingvereinbarungen.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten zahlreiche Risiken und Ungewissheiten, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angedeuteten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem, dass das Unternehmen die erforderlichen behördlichen Genehmigungen für die hierin vorgesehenen Vermarktungsvereinbarungen nicht erhält, Risiken im Zusammenhang mit dem Bergbau, Landansprüchen und Ressourcen im Allgemeinen, politische, genehmigungsrechtliche und geografische Risiken im Zusammenhang mit der Projektentwicklung sowie die Unfähigkeit des Unternehmens, die vorgeschlagenen Entwicklungspläne zu finanzieren. Bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung hat das Unternehmen mehrere wesentliche Annahmen zugrunde gelegt, darunter unter anderem, dass das Unternehmen die erforderlichen behördlichen Genehmigungen und Bergbaugenehmigungen rechtzeitig erhalten wird.

Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und weisen keine nachgewiesene wirtschaftliche Rentabilität auf.

Obwohl das Management des Unternehmens versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass es möglicherweise nicht angemessen ist, sich für andere Zwecke auf solche Informationen zu verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

