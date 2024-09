Norwegen – Vorreiter bei der Elektromobilität

Im August waren mehr als 94 Prozent der Neuzulassungen in Norwegen Elektrofahrzeuge.

Hohe Steuererleichterungen in Norwegen lassen den Elektrofahrzeugmarkt boomen. Das Land möchte schon ab 2025 nur emissionsfreie Fahrzeuge zulassen. Das ist zehn Jahre früher, als es die EU plant. Nicht nur in Norwegen, auch in anderen Ländern wie zum Beispiel Brasilien, hat sich die Zahl der Verkäufe von Elektroautos stark vergrößert. Brasilien steht auf Platz eins der Liste der am schnellsten wachsenden Elektroautomärkte. Dort legten die Verkäufe im ersten Halbjahr im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um sagenhafte 726 Prozent zu. Schon in 2023 wuchsen die Verkaufszahlen in Brasilien um fast 130 Prozent. Auch in Mexiko wurden in den ersten sechs Monaten 2024 mehr als doppelt so viele E-Autos verkauft als im ersten Halbjahr 2023.

Ähnliches kann auch in der Türkei beobachtet werden, nämlich ein Anstieg um 233 Prozent. Insgesamt fahren nun etwa acht Prozent der türkischen Einwohner elektrisch. Ebenfalls eine Verdopplung der Verkaufszahlen im ersten Halbjahr können Chile und Indonesien für sich verbuchen. Weitere „Verdoppler“ sind Zypern und Malta. In Malta fährt fast jedes dritte verkaufte Fahrzeug elektrisch. Elektroautos gewinnen also weltweit an Attraktivität. Besonders hilfreich sind natürlich staatliche Förderungen, viele Ladestationen oder neue Modelle. Dies konnte man auch gut hierzulande sehen, als sich mit Wegfall des Umweltbonus die Neuzulassungen Anfang 2024 deutlich verringerten. Weltweit wurden 2021 rund sieben Millionen E-Autos zugelassen, in 2022 waren es knapp elf Millionen Elektrofahrzeuge. Insgesamt ist der Trend zu emissionsfreiem Fahren nicht mehr aufzuhalten. Damit kommen Rohstoffe wie Lithium ins Spiel. Lithium besitzen beispielsweise Targa Exploration oder Century Lithium in ihren Projekten.

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

