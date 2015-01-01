Notfall Zahnarzt Bern in der Nähe vom Bahnhof

Zahnarztzentrum, Kiederorthopädie & Dentalhygiene – Zahnarztpraxis Bubenberg

Notfall Zahnarzt in Bern in der Nähe vom Bahnhof – Zahnarztzentrum, Kiederorthopädie & Dentalhygiene – Zahnarztpraxis Bubenberg

Die Zahnarztpraxis Bubenberg befindet sich direkt am Bubenbergplatz in unmittelbarer Nähe des Bahnhofs Bern und ist dadurch sowohl mit öffentlichen Verkehrsmitteln als auch zu Fuß gut erreichbar. Die Praxis bietet ein breites Spektrum zahnmedizinischer Leistungen an und versteht sich als Zahnarztzentrum mit spezialisierten Fachkräften für unterschiedliche Bereiche der Zahnmedizin. Neben der allgemeinen Zahnmedizin gehören unter anderem Notfallbehandlungen, Implantologie, ästhetische Zahnmedizin, Kinderzahnmedizin, Kieferorthopädie mit durchsichtigen Zahnschienen sowie Dentalhygiene zum Leistungsspektrum.

Für Patienten mit akuten Beschwerden steht die Praxis auch als Notfall-Zahnarzt zur Verfügung. Nach eigenen Angaben werden zahnärztliche Notfälle zeitnah betreut. Darüber hinaus richtet sich das Angebot ausdrücklich auch an Kinder, Angstpatienten sowie Personen mit besonderen Behandlungsbedürfnissen. Hierfür kommen unter anderem Lachgassedierung, schmerzreduzierte Verfahren und weitere beruhigende Behandlungsmethoden zum Einsatz.

Im Bereich der Kieferorthopädie bietet die Praxis Behandlungen mit transparenten Alignern an. Diese nahezu unsichtbaren Zahnschienen dienen der Korrektur von Zahnfehlstellungen, insbesondere im Frontzahnbereich. Mithilfe digitaler Planungstechnologien kann das voraussichtliche Behandlungsergebnis bereits vor Beginn der Therapie visualisiert werden.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Dentalhygiene und Prophylaxe. Die professionelle Zahnreinigung umfasst die Entfernung von Zahnstein und Belägen, die Reinigung schwer zugänglicher Bereiche sowie Maßnahmen zur Vorbeugung von Zahnfleischerkrankungen und Karies. Die Praxis bietet zudem Parodontitisbehandlungen, Schmelzpolitur und individuelle Mundhygienekonzepte an. Regelmäßige Kontrollen und prophylaktische Maßnahmen sollen dazu beitragen, die langfristige Zahngesundheit zu erhalten.

Das Team der Zahnarzt-Praxis Bubenberg setzt sich aus mehreren Zahnärzten und spezialisierten Fachkräften zusammen. Die Schwerpunkte reichen von Implantologie und Zahnerhaltung über Kinderzahnmedizin bis hin zu Dentalhygiene. Durch die Spezialisierung innerhalb des Teams können unterschiedliche zahnmedizinische Behandlungen an einem Standort durchgeführt werden. Ergänzt wird das Angebot durch moderne Technologien wie digitales 3D-Röntgen und digitale Behandlungsplanung.

Die Praxis verfolgt nach eigenen Angaben einen patientenorientierten Ansatz mit individueller Beratung und modernen Behandlungsmethoden. Durch die zentrale Lage nahe dem Bahnhof Bern, die umfassenden zahnmedizinischen Leistungen sowie die Spezialisierungen in Notfallzahnmedizin, Kieferorthopädie und Dentalhygiene richtet sich die Praxis an Patienten mit unterschiedlichsten zahnmedizinischen Anliegen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Zahnarztpraxis Bubenberg

Herr Nicolas Widmer

Bubenbergplatz 9

3011 Bern

Schweiz

fon ..: 031 / 312 00 10

web ..: https://www.zahnarztpraxis-in-bern.ch/impressum/

email : info@zahnarztpraxis-bubenberg.ch



Zahnarztpraxis Bubenberg

Dr. Widmer

Bubenbergplatz 9

3011 Bern

031 / 312 00 10

info@zahnarztpraxis-bubenberg.ch

zahnarztpraxis-bubenberg@hin.ch

Pressekontakt:

Zahnarztpraxis Bubenberg

Herr Nicolas Widmer

Bubenbergplatz 9

3011 Bern

fon ..: 031 / 312 00 10

web ..: https://www.zahnarztpraxis-in-bern.ch/impressum/

email : info@zahnarztpraxis-bubenberg.ch

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Dirndlpunk – Der musikalische Hit „Fußball ist unser Leben“ begleitet die WM 2026 SAP Fiori App: Moderne Benutzererfahrung für die digitale Unternehmenswelt