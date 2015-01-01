zahnarztpraxis-in-bern.ch – Zahnarzt Bern am Bubenberg

Zahnarztpraxis Bubenberg – zahnarztpraxis-in-bern.ch

Die Praxis befindet sich zentral und verkehrsgünstig direkt am Bubenbergplatz 9, 3011 Bern, in unmittelbarer Nähe des Hauptbahnhofs Bern – ideal für Patienten mit ÖV-Anreise und auch als Notfall-Zahnarzt in Bern bekannt. Das Praxisteam besteht aus mehreren spezialisierten Zahnärztinnen und Zahnärzten aus Bern, darunter:

– Dr. med. dent. Nicolas Widmer (Implantologie & ästhetische Zahnmedizin)

– Dr. med. dent. Paola Francescut (Kinderzahnmedizin, Zahnerhaltung, Lachgas-Sedierung)

– sowie weitere Fachzahnärzte für Implantologie, Zahnerhaltung, allgemeine Zahnmedizin und beratende Professoren.

Schwerpunkte der Praxis liegen auf:

– Ästhetischer Zahnmedizin (Veneers, Bleaching, Keramikfüllungen, Aligners, Amalgam-Entfernung)

– Implantologie (Implantate, 3D-Diagnostik, festsitzender Zahnersatz)

– Parodontologie & Dentalhygiene (Zahnfleischbehandlung, professionelle Reinigung)

– Kinderzahnmedizin (kinderfreundlich & angstfrei)

– Behandlung von Angstpatienten

– Zahnärztliche Notfallbehandlung (schnelle Terminvergabe)

Die Praxis legt Wert auf eine persönliche, empathische Betreuung, moderne Schweizer Qualitätsstandards, digitales Arbeiten und eine angst- und stressfreie Atmosphäre – auch und gerade für Kinder und ängstliche Patienten. Die Website ist komplett auf Deutsch gehalten und dient in erster Linie der Vorstellung des Teams, der Leistungen, der Philosophie sowie der Terminvereinbarung (u. a. über OneDoc online möglich). Kurz gesagt: Eine breit aufgestellte, zentral gelegene Berner Zahnarztpraxis mit Spezialisten-Team und klarem Fokus auf Qualität, Ästhetik, Implantate, Kinder und Notfälle.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Zahnarztpraxis Bubenberg

Herr Nicolas Widmer

Bubenbergplatz 9

3011 Bern

Österreich

fon ..: 031 / 312 00 10

web ..: https://www.zahnarztpraxis-in-bern.ch/

email : info@zahnarztpraxis-bubenberg.ch



Zahnarztpraxis Bubenberg

Dr. Widmer

Bubenbergplatz 9

3011 Bern

Pressekontakt:

Zahnarztpraxis Bubenberg

Herr Nicolas Widmer

Bubenbergplatz 9

3011 Bern

fon ..: 031 / 312 00 10

web ..: https://www.zahnarztpraxis-in-bern.ch/

email : info@zahnarztpraxis-bubenberg.ch

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Wenn Klugsein zur Barriere wird – für Hochbegabte und ihr Umfeld Dr. Paul Jirak, FEBO – Augenfacharzt