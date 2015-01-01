  • zahnarztpraxis-in-bern.ch – Zahnarzt Bern am Bubenberg

    Die Praxis befindet sich zentral und verkehrsgünstig direkt am Bubenbergplatz 9, 3011 Bern, in unmittelbarer Nähe des Hauptbahnhofs Bern – ideal für Patienten mit ÖV-Anreise und auch als Notfall-Zahnarzt in Bern bekannt. Das Praxisteam besteht aus mehreren spezialisierten Zahnärztinnen und Zahnärzten aus Bern, darunter:

    Dr. med. dent. Nicolas Widmer (Implantologie & ästhetische Zahnmedizin)
    – Dr. med. dent. Paola Francescut (Kinderzahnmedizin, Zahnerhaltung, Lachgas-Sedierung)
    – sowie weitere Fachzahnärzte für Implantologie, Zahnerhaltung, allgemeine Zahnmedizin und beratende Professoren.

    Schwerpunkte der Praxis liegen auf:

    – Ästhetischer Zahnmedizin (Veneers, Bleaching, Keramikfüllungen, Aligners, Amalgam-Entfernung)
    – Implantologie (Implantate, 3D-Diagnostik, festsitzender Zahnersatz)
    – Parodontologie & Dentalhygiene (Zahnfleischbehandlung, professionelle Reinigung)
    – Kinderzahnmedizin (kinderfreundlich & angstfrei)
    – Behandlung von Angstpatienten
    – Zahnärztliche Notfallbehandlung (schnelle Terminvergabe)

    Die Praxis legt Wert auf eine persönliche, empathische Betreuung, moderne Schweizer Qualitätsstandards, digitales Arbeiten und eine angst- und stressfreie Atmosphäre – auch und gerade für Kinder und ängstliche Patienten. Die Website ist komplett auf Deutsch gehalten und dient in erster Linie der Vorstellung des Teams, der Leistungen, der Philosophie sowie der Terminvereinbarung (u. a. über OneDoc online möglich). Kurz gesagt: Eine breit aufgestellte, zentral gelegene Berner Zahnarztpraxis mit Spezialisten-Team und klarem Fokus auf Qualität, Ästhetik, Implantate, Kinder und Notfälle.

    Zahnarztpraxis Bubenberg
    Herr Nicolas Widmer
    Bubenbergplatz 9
    3011 Bern
    Österreich

    fon ..: 031 / 312 00 10
    web ..: https://www.zahnarztpraxis-in-bern.ch/
    email : info@zahnarztpraxis-bubenberg.ch


