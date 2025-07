Notfalldokumente vor der Reise digital erstellen und sichern

Reisedokumente digital sichern: So sind Sie bei Verlust oder Diebstahl im Ur-laub bestens vorbereitet – ideal in einem sicheren Online-Speicher mit Ser-verstandort in Deutschland ablegen.

17.07.2025. In einigen Bundesländern haben die Sommerferien bereits begonnen, andere folgen noch. Für eine Reise empfiehlt es sich, Kopien der wichtigsten Dokumente anzufertigen. Wer schon einmal Ausweispapiere auf einer Reise verloren hat, weiß, wie schlimm das ist. Deshalb sollten wichtige Dokumente auf einem digitalen Speichermedium gesichert werden. Die Verbraucherorganisation Geld und Verbraucher e.V. (GVI) rät dazu und gibt Tipps.

Sichern Sie Ihre Reise- und Ausweisdokumente digital. Am besten in einem sicheren Online-Speicher mit Serverstandort in Deutschland. So können Sie im Urlaub nach einem Verlust oder Diebstahl schnell auf die Dokumente zugreifen, beispielsweise als Nachweis oder für eine Ersatzbeschaffung. „Die Dateien mit den Notfalldokumenten sollten sicherheitshalber passwortgeschützt oder verschlüsselt abgelegt werden“, rät Jürgen Buck, Vorstand der GVI.

„Neben den Ausweisdokumenten ist es auch ratsam, Daten von wichtigen Kontaktpersonen, der Hausarztpraxis und wichtigen Versicherungen, zum Beispiel der für Auslandsreisen unbedingt empfehlenswerten Reisekrankenversicherung samt deren Notfallnummer, abzulegen. Ebenso sollten Sie die Daten der auf der Rückseite der Krankenversicherungskarte von gesetzlich Krankenversicherte befindlichen Europäischen Krankenversicherungskarte (EHIC) zu den Notfalldokumenten hinzufügen. So hat man im Falle einer Krankheit, eines Unfalls, eines Brandes oder eines Diebstahls noch einen Nachweis.“

Mehr Informationen zum Thema „Reise- und Notfalldokumente erstellen und digital sichern“ mit Tipps zu kostenlosen Anbietern von Online-Speichern sind auf der Website www.geldundverbraucher.de in der Rubrik „Gratis“ unter dem Stichwort „Reise Spezial“ abrufbar.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

GELD UND VERBRAUCHER Interessenvereinigung der Versicherten, Sparer und Kapitalanleger e.V. (GVI),

Herr Siegfried Karle

Neckargartacher Str. 90

74080 Heilbronn

Deutschland

fon ..: 07131-9133220

fax ..: 07131-91332119

web ..: https://www.geldundverbraucher.de

email : s.karle@geldundverbraucher.de

Die Geld und Verbraucher Interessenvereinigung der Versicherten, Sparer und Kapitalanleger e.V. (GVI) betreibt seit 1987 Verbraucherberatung und Verbraucheraufklärung in Finanzangelegenheiten. Ihr Ziel ist es, den Verbrauchern zu helfen, sich in dem unübersichtlichen Finanz- und Versicherungsmarkt besser zu Recht zu finden, Fehlentscheidungen zu vermeiden und vor allem Kosten zu senken.

Pressekontakt:

GELD UND VERBRAUCHER Interessenvereinigung der Versicherten, Sparer und Kapitalanleger e.V. (GVI),

Herr Siegfried Karle

Neckargartacher Str. 90

74080 Heilbronn

fon ..: 07131-9133220

email : s.karle@geldundverbraucher.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Kann Plau mit Badewannenrallye und Entchen-Song die NDR Stadtwette gewinnen und Gutes tun? Northern Superior schließt den Erwerb strategischer Konzessionsgebiete im Goldcamp Chibougamau ab