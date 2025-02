Nova Pacific Metals erweitert das Projekt Lara in Richtung Westen

Vancouver, British Columbia, Kanada, 19. Februar 2025 / IRW-Press / Nova Pacific Metals Corp. (CSE: NVPC) (OTC: NVPCF) (FWB: YQ10) (WKN: A40GFH) (das Unternehmen oder Nova Pacific) freut sich, eine strategische Erweiterung des unternehmenseigenen Vorzeigeprojekts Lara auf Vancouver Island, British Columbia, bekannt zu geben. Der neue Erwerb umfasst drei aneinandergrenzende Mineral-Claims mit einer Gesamtfläche von etwa 976 Hektar.

J. Malcolm Bell, CEO von Nova Pacific, kommentierte: Die Synklinale Chipman Creek ist wahrscheinlich der Ort, an dem man eine große, vollständig erhaltene Lagerstätte finden kann wie z. B. den Erzkörper HW bei Myra Falls, der einst die fünftgrößte VMS-Mine in Kanada war. Im Jahr 2000 empfahlen Walker und Peatfield stratigrafische Bohrungen im Gebiet Chipman Creek, die jedoch aufgrund der damaligen Marktbedingungen nie erfolgten. Sie behaupteten, dass es ein viel größeres Gebiet mit günstiger unerschlossener Lithologie gibt, als von den damaligen Betreibern und Regierungsgeologen interpretiert wurde. Ich bin zuversichtlich und ermutigt durch diese Konsolidierung in ein größeres Landpaket, da es ein großes Potenzial für die Entdeckung einer weiteren wichtigen VMS-Lagerstätte im Westen Kanadas darstellt.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78553/NVPC_021925_DEPRcom.001.png

Abbildung 1. Lage des Projekts Lara

Wichtigste Eckpunkte:

– Etabliertes geologisches Umfeld: Die neu erworbenen Claims stellen ein sehr attraktives geologisches Ziel für eine große Massivsulfidlagerstätte mit Edelmetallen, Zink und Kupfer in einem etablierten VMS-(vulkanogenes Massivsulfid)-Distrikt dar. Frühere Explorationsarbeiten in diesem Gebiet durch Falconbridge, Abermin, Laramide und Minnova liefern die strukturellen, stratigrafischen und geochemischen Elemente des Ziels.

– Mehrere Ziele mit hohem Potenzial: Zwei erschlossene Prospektionsgebiete, Lady A und Lady C, liegen 900 m voneinander entfernt und befinden sich innerhalb der neu erworbenen Mineralkonzession #1107889. Bei beiden Prospektionsgebieten handelt es sich um schichtgebundene exhalative, gebänderte Eisenlagerstätten, die sich in verkieselten Sedimenten des Gesteins der Sicker Group befinden.

o Darüber hinaus umfasst das Zielgebiet Chipman Creek Syncline (siehe Abbildung 2) einen sehr starken Alterationstrend (Natriumverarmung) über eine Mächtigkeit von 200 m, der unterhalb einer gut definierten exhalativen oxidischen Eisenformation liegt, die sich innerhalb der Claims befindet. Solche exhalativen Eisenformationen liegen vor und stratigrafisch über wichtigen massiven Lagerstätten und sind die günstigsten Orte für das Vorkommen einer großen Massivsulfidlagerstätte vom HW-Typ (Mine Myra Falls) (Dr. Giles Peatfield, Albert Reeve,1995. ARIS Property Files 680642, 680537).

o Prospektionsgebiet Lady A befindet sich im Tal des Chipman Creek in einem Gebiet mit begrenzten Ausbissen und weist eine Streichlänge von mehr als 100 m und eine maximale Breite von 20 m auf. Es wurde berichtet, dass zwölf Diamantkernbohrungen mit einer Gesamtlänge von 392 m die Lagerstätte nicht vollständig abgrenzen konnten, deren Eisengehalt auf durchschnittlich 25 % geschätzt wurde (ARIS Assessment Report 12525, 1984).

o Prospektionsgebiet Lady C tritt am Fuße von Steilhängen an der Nordseite eines Fächers aus Bergsturzmaterial zutage, der den Talboden eines Nebenflusses des Chipman Creek auffüllt. Wie bei Lady A verläuft die mineralisierte Zone in nordwestlicher Richtung. Die gebänderte Eisenformationseinheit ist über eine Streichlänge von 53 m freigelegt und hat eine scheinbare Mächtigkeit von etwa 30 m. Sie wurde durch zwei Diamantkernbohrungen überprüft. Die erste Bohrung wurde unterhalb des Ausbisses niedergebracht und verlief über die gesamten 35 m in der Eisenformation. Die zweite Bohrung wurde 40 m südöstlich niedergebracht und verlief über die gesamte Länge von 48 m in einer Eisenformation. Zwei weitere Bohrungen, die in Fallrichtung niedergebracht wurden, befanden sich ebenfalls über ihre gesamte Länge in einer Eisenformation, und zwar jeweils auf einer Länge von etwa 60 m. Es wurden weitere Bohrungen empfohlen (ARIS Assessment Report 12525, 1984).

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78553/NVPC_021925_DEPRcom.002.png

Abbildung 2. Karte des Projekts Lara

Das Unternehmen erwarb die Eigentumsrechte an den Mineral-Claims von zwei Direktoren als Gegenleistung für die Rückzahlung ihrer nominalen Auslagen. Die Claims wurden frei von jeglichen Belastungen (einschließlich Royalty-Beteiligungen) übertragen, und die Transaktion beinhaltete keine Ausgabe von Wertpapieren.

Da Nova Pacific ein meldepflichtiger Emittent in der Provinz Ontario ist, unterliegt es den Bestimmungen der Vorschrift Multilateral Instrument 61-101 – Protection of Minority Security Holders in Special Transactions (MI 61-101). Der Erwerb der Mineral-Claims stellte eine Transaktion mit einer verbundenen Partei dar, wie dieser Begriff in MI 61-101 definiert ist, und das Unternehmen beruft sich auf Ausnahmen von Anforderungen hinsichtlich einer formalen Bewertung und der Genehmigung durch die Minderheitsaktionäre gemäß MI 61-101, nämlich den Abschnitten 5.5(a) und 5.7(1)(a) von MI 61-101, da der faire Marktwert der Transaktion nicht mehr als 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt.

Zukünftige Arbeiten bei Lara:

Nova Pacifics neu erweitertes Landpaket unterstreicht das Potenzial des Projekts Lara. Das Unternehmen bereitet sich jetzt darauf vor, seine Explorationsbemühungen voranzutreiben, und plant unter anderem:

– Ein 10.000 m umfassendes gezieltes Bohrprogramm zur weiteren Abgrenzung des Umfangs der Mineralisierung bei Lara

– Geophysikalische und geochemische Untersuchungen außerhalb der Lagerstätte Lara zur Identifizierung neuer Gebiete von Interesse

– Erste metallurgische Untersuchungen der Lagerstätte Lara als Grundlage für künftige Erschließungspläne

Die Leser sollten beachten, dass diese Ergebnisse zwar vielversprechend sind, jedoch weitere Arbeiten auf dem Projekt Lara erforderlich sind, um das Ausmaß und die wirtschaftliche Rentabilität der bekannten Mineralisierung vollständig zu verstehen. Hinweise auf Ähnlichkeiten zwischen den Lagerstätten Myra Falls und dem Projekt Lara sind nicht unbedingt ein Hinweis auf ähnliche Ergebnisse, die auf dem Projekt Lara erzielt werden könnten.

Qualifizierter Sachverständiger

David Nelles, P.Geo., ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects, hat die wissenschaftlichen und technischen Daten in dieser Pressemeldung geprüft und verifiziert.

Erklärung zu den Rechten indigener Gemeinschaften

Nova Pacific ist auf dem traditionellen, angestammten und unbestrittenen Territorium der Stz’uminus und Hul’qumi’num Treaty Group, einer politisch vereinigten Gruppe, die sechs Hul’qumi’num sprechende First Nations vertritt, tätig: Cowichan, Penelakut, Lyackson, Halalt und Lake Cowichan. Das gesamte Team des Unternehmens ist bestrebt, dauerhafte Beziehungen zu den lokalen Gemeinschaften aufzubauen, indem es die Integration fördert und zu einem gemeinsamen Wohlstand beiträgt.

Über Nova Pacific

Nova Pacific ist ein kanadisches Explorations- und Erschließungsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf sein vulkanogenes Massivsulfid-(VMS)-Projekt Lara auf Vancouver Island in der kanadischen Provinz British Columbia gerichtet ist. Dieses Brownfields-Erschließungsprojekt verfügt über eine bedeutende historische Ressource, die reich an kritischen und edlen Metallen ist und sich an einem erstklassigen Standort mit ausgezeichneter Infrastruktur befindet. Die zukunftsorientierte Strategie von Nova Pacific umfasst Bestätigungs- und Infill-Bohrungen, den Abschluss einer aktualisierten Mineralressourcenschätzung (MRE) und die Erstellung einer Vormachbarkeitsstudie, falls erforderlich. Das Unternehmen ist bestrebt, unter Achtung unserer Umweltverantwortung und der Beziehung zu den Gemeinden einen Mehrwert für seine Aktionäre zu schaffen.

Weiterführende Informationen erhalten Sie unter www.novapacificmetals.com.

Für das Board of Directors

J. Malcolm Bell

Chief Executive Officer, Direktor

Für Anlegeranfragen oder zum Erhalt weiterer Informationen kontaktieren Sie bitte:

Nova Pacific Metals Corp.

info@novapacificmetals.com

+1-416-918-6785

Die Canadian Securities Exchange hat sich in keiner Weise zu den Vorzügen der hierin angesprochenen Angelegenheiten geäußert und den Inhalt dieser Pressemeldung weder genehmigt noch missbilligt.

Zukunftsgerichtete Informationen

Bestimmte in dieser Pressemeldung enthaltene Aussagen können zukunftsgerichtete Informationen darstellen, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt auf Aussagen bezüglich der Explorationspläne des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Informationen sind häufig, aber nicht immer, durch die Verwendung von Wörtern wie antizipieren, planen, schätzen, erwarten, können, werden, beabsichtigen, sollten und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen erwartet werden. Die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens können aufgrund von Entscheidungen der Aufsichtsbehörden, Wettbewerbsfaktoren in den Branchen, in denen das Unternehmen tätig ist, vorherrschenden wirtschaftlichen Bedingungen, Änderungen der strategischen Wachstumspläne des Unternehmens und anderen Faktoren, von denen sich viele der Kontrolle des Unternehmens entziehen, wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Informationen erwarteten Ergebnissen abweichen. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die Erwartungen, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck kommen, vernünftig sind. Es kann jedoch nicht zugesichert werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden, und auf solche zukunftsgerichteten Informationen sollte man sich nicht vorbehaltlos verlassen. Alle in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen stellen die Erwartungen des Unternehmens zum Zeitpunkt dieser Mitteilung dar und können sich nach diesem Zeitpunkt ändern. Das Unternehmen lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Nova Pacific Metals Corp.

J. Malcolm Bell

306 – 1110 Hamilton Street

V6B 2S2 Vancouver, BC

Kanada

email : info@nova-lithiumcorp.com

Pressekontakt:

Nova Pacific Metals Corp.

J. Malcolm Bell

306 – 1110 Hamilton Street

V6B 2S2 Vancouver, BC

email : info@nova-lithiumcorp.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Greenridge Exploration bestätigt hochgradiges Uran bei seinem Uranprojekt Nut Lake, einschließlich einer Probe von 31,13 % U3O8 bei seinem Vorkommen Tundra Wirtschaftsstandort Deutschland muss international wettbewerbsfähig sein