Novamind ist am 17. Juni 2021 auf der H.C. Wainwright Psychedelics Conference vertreten

Novamind wird an Podiumsdiskussionen teilnehmen, in denen das bahnbrechende Potenzial von Psychedelika-Therapien erörtert wird

TORONTO, ONTARIO / 15. Juni 2021 / Novamind Inc. (CSE: NM | OTC PINK: NVMDF | FWB: HN2) (Novamind oder das Unternehmen), ein führendes Unternehmen für psychische Gesundheit mit Spezialisierung auf psychedelische Medizin, kündigt mit Freude seine Teilnahme an der H.C. Wainwright Psychedelics in Psychiatry and Beyond Conference (die Konferenz) an. Die Konferenz wird am Donnerstag, den 17. Juni 2021 virtuell abgehalten.

Yaron Conforti, seines Zeichens CEO und ein Director von Novamind, wird die Vision des Unternehmens im Hinblick auf den raschen Ausbau der psychedelischen Medizin über das unternehmenseigene Netzwerk aus spezialisierten Psychiatriekliniken vorstellen und über die Forschungspartnerschaften mit führenden Pharmafirmen und wissenschaftlichen Institutionen sprechen. Die Unternehmenspräsentation steht den registrierten Konferenzteilnehmern ab dem 17. Juni um 7 Uhr vormittags (EST) als On-Demand-Video zur Verfügung.

Novamind wird sich an zwei Podiumsdiskussionen beteiligen:

– Herr Conforti wird um 9 Uhr vormittags (EST) an einer Podiumsdiskussion mit dem Titel Disruptive Psychopharmacology – An Introduction to Psychedelics and the Coming Revolution in Psychiatry teilnehmen.

– Dr. Reid Robison, Chief Medical Officer von Novamind, wird um 14 Uhr (EST) in einer gesonderten Podiumsdiskussion mit dem Titel Patient Experience and Commercial Considerations When Launching Psychoactive Agents in Psychiatry erscheinen.

Novamind kann mit mehr als fünf Jahren operativer Erfahrung auf dem Gebiet der psychedelischen Medizin, einer Erfolgsbilanz in der Entwicklung innovativer Therapieprotokolle sowie soliden Partnerschaften mit renommierten Pharmaunternehmen im Bereich der klinischen Forschung aufwarten, erklärt Conforti. Ich freue mich schon sehr darauf, den Konferenzteilnehmern unsere Vision für das nächste Kapitel in der Behandlung psychischer Erkrankungen näherbringen zu können.

Qualifizierte Anleger haben hier (hcwevents.com/psychedelics/) die Möglichkeit, sich näher über die H.C. Wainwright Conference zu informieren und ein persönliche Gespräch mit den Führungskräften von Novamind zu buchen.

Über Novamind

Novamind ist ein Marktführer auf dem Gebiet der psychischen Gesundheit, der über ein Netzwerk aus Kliniken, Retreats und klinischen Forschungsstandorten einen sicheren Zugang zu psychedelischen Arzneimitteln ermöglicht. Novamind ist über sein Netzwerk von Cedar Psychiatry-Kliniken Anbieter von ketamingestützten Psychotherapien und anderen neuartigen Behandlungsmethoden. Das Unternehmen ist außerdem Betreiber von Cedar Clinical Research, einer Auftragsforschungsorganisation, die sich auf klinische Studien und evidenzbasierte Forschung für die psychedelische Medizin spezialisiert hat. Sowohl Cedar Psychiatry als auch Cedar Clinical Research sind hundertprozentige Tochtergesellschaften von Novamind. Nähere Informationen darüber, wie Novamind das geistige Wohlbefinden verbessert und Menschen während ihres gesamten Heilungsprozesses begleitet, finden Sie unter novamind.ca.

Über H.C. Wainwright & Co.

H.C. Wainwright ist eine Full-Service-Investmentbank, die sich darauf spezialisiert hat, börsennotierte und private Unternehmen in den verschiedensten Sektoren und Regionen bei der Unternehmensfinanzierung, der strategischen Beratung und den damit verbundenen Dienstleistungen zu unterstützen. Darüber hinaus bietet H.C. Wainwright & Co. institutionellen Anlegern Unterstützung im Bereich Research sowie Verkauf & Handel. Laut Angaben von Sagient Research Systems rangiert das Team von H.C. Wainwright, was die seit 1998 insgesamt durchgeführten CMPO-(Confidentially Marketed Public Offering)-, RD-(Registered Direct Offering)- und PIPE-(Private Investment in Public Equity)-Transaktionen anlangt, als Platzierungsagentur an erster Stelle. Nähere Informationen finden Sie auf der Webseite von Wainwright & Co. unter www.hcwco.com.

Kontaktdaten

Novamind

Yaron Conforti, CEO & Director

Tel: +1 (647) 953 9512

Bill Mitoulas, Investor Relations

E-Mail: bill@novamind.ca

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Alle nicht auf historischen Fakten basierenden Aussagen in dieser Meldung sind zukunftsgerichtete Aussagen und mit Risiken und Unsicherheiten behaftet. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen wesentlich von solchen Aussagen abweichen. Wichtige Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, sind unter anderem die Risiken, die von Zeit zu Zeit in den Offenlegungsunterlagen des Unternehmens aufgeführt werden. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Informationen nicht verlässlich sind. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung sind durch diesen vorsorglichen Hinweis ausdrücklich eingeschränkt. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung entsprechen dem Stand der Dinge zum Zeitpunkt, als diese Pressemitteilung erstellt wurde. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu korrigieren, weder aufgrund neuer Informationen bzw. zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen, es sei denn, dies wird in den geltenden Gesetzen ausdrücklich gefordert.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Novamind Inc.

Yaron Conforti

10 Wanless Avenue, Suite 201

M4N 1V6 Toronto, ON

Kanada

email : contact@novamind.ca

Pressekontakt:

Novamind Inc.

Yaron Conforti

10 Wanless Avenue, Suite 201

M4N 1V6 Toronto, ON

email : contact@novamind.ca

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



Auf Wo Was wurden in den letzten 3 Monaten keine ähnlichen Beiträge veröffentlicht.

Hinter den Pforten – Geheimnisvoller und mystischer Blick ins „Dracula-Land“ Fußball-Deutschland erwacht in diesem Sommer mit Heineken® zu neuem Leben!