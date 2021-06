Fußball-Deutschland erwacht in diesem Sommer mit Heineken® zu neuem Leben!

Passend zur EURO 2020 gibt es von Heineken® und Heineken® 0.0. eine Limited Edition. Die Flaggen der 24 Teilnehmerländer zieren in Sternform die Flaschen.

Berlin, 20. Mai 2021 – Mit der Limited Edition von Heineken® stoßen wir nicht nur mit gleichgesinnten Fans an, sondern auch sportlich verbunden mit unseren liebsten Rivalen. Denn Fußball ohne die gegnerische Mannschaft? Das geht gar nicht! Gerade nach einem langen Jahr im Lockdown, gibt es doch nichts Schöneres als endlich wieder vereint zu sein…als Gegner! Die Kampagne „Enjoy the rivalry“ – „Miteinander Gegeneinander“ zeigt deshalb in humorvoller Form, dass das gegenseitige Sticheln der Fans die UEFA EURO 2020(TM) einfach noch unterhaltsamer macht. Heineken® ist dabei als Biersponsor der UEFA EURO 2020(TM) immer mittendrin im Spektakel – egal, ob in einer Bar, zu Hause oder mit Freunden auf dem Sofa. Eines ist sicher: Nach einjähriger Wartezeit haben wir nicht nur den Fußball vermisst, sondern auch die freundschaftliche Rivalität der Fans und Nationen untereinander.

Noch mehr messen können sich alle Fußball-Fans mit dem „Star Predictor“ auf www.heineken.com. Hier kann vor jedem Spiel getippt werden, wer der Star of the Match wird und es winken coole Gewinne.

Cheers! Enjoy the Rivalry!

Infos zur Limited Edition:

Heineken Einzelflasche 33cl, UVP: 0,89 EUR

Heineken und Heineken 0.0 Sixpack 33cl, UVP: 4,99 EUR

Heineken Kiste 20x40cl, UVP: 17,99 EUR

Erhältlich überall im LEH und Getränkehandel

TV Spot: https://www.youtube.com/watch?v=0Sxqrrr5JQo

Über Heineken Deutschland

Die Heineken Deutschland GmbH ist eine der am schnellsten wachsenden Brauereien in Deutschland, die sich darauf konzentriert, Verbraucher und Kunden mit innovativen neuen Produkten und Premium-Markenerlebnissen zu begeistern. Neben der renommierten Marke Heineken® – erhältlich in 192 Ländern und damit die internationalste Biermarke der Welt – verfügt Heineken Deutschland über ein umfangreiches Portfolio internationaler Premiumbiere und Cider wie Desperados, Gösser, Birra Moretti, Bulmers und Strongbow. Innovative Systeme und Produkte machen Heineken Deutschland zu einem bevorzugten Partner in der Gastronomie und im Handel. Mehr dazu: www.heinekendeutschland.de/

Über die UEFA EURO 2020

Die UEFA-Fußball-Europameisterschaft 2020, gemeinhin als UEFA Euro 2020 oder einfach Euro 2020 bezeichnet, ist die 16. UEFA-Europameisterschaft, die im europäischen Fußball als internationale Fußballmeisterschaft der Männer alle vier Jahre ausgetragen wird. Das Turnier findet vom 11. Juni bis 11. Juli 2021 in elf Städten in insgesamt elf europäischen Ländern statt. Ausgetragen werden die Spiele in Amsterdam, Baku, Bukarest, Budapest, Kopenhagen, Sevilla, Glasgow, London, München, Rom und St. Petersburg. Das Wembley-Stadion in London hat die größte Kapazität aller für den Wettbewerb gemeldeten Stadien und ist Austragungsort der Halbfinal- und Finalspiele.

