Aronia Saft kaufen

NEU: 5 Liter Aronia-Direktsaft aus kontrolliert biologischem Anbau von GRANAR in der praktischen Saftbox mit integriertem Zapfhahn

Aroniabeeren sind bekannt für ihren süßen und zugleich säuerlichen Geschmack. Das intensive Fruchtaroma lässt sich sowohl pur genießen als auch verdünnt. Als aromatisches, angenehm herbes Getränk, das nach Natur pur schmeckt, eignet sich Aroniasaft genauso wie als Kochzutat, beispielsweise für Soßen. Aber auch Desserts mit dem gewissen Etwas können Sie damit zaubern, denn der violette Farbton ist perfekt für die Optik.

Die Aronia aus dem Zapfhahn genießen

Der etablierte Online-Händler GRANAR bietet jetzt für alle Freunde der Aroniabeeren den Saft aus deutscher Herstellung in Bio-Qualität in der 5-Liter-Saftbox, so dass Sie nicht so schnell mit leeren Händen dastehen, wenn der Geschmack einfach überzeugt. Das Besondere an dieser ausgeklügelten Box von GRANAR ist, dass darin ein luftdichter Zapfhahn gleich integriert ist. Die Überraschung wird groß sein, wenn Sie die Familie oder den nächsten Besuch damit beeindrucken wollen. Die Saftbox hält den praktischen Zapfhahn zunächst gut versteckt. Um ihn herauszuziehen, müssen Sie aber lediglich die Lasche an der Seite öffnen und ihn dann langsam herausziehen. Wenn dann noch der runde Aufsatz des Beutels in die Öffnung geklemmt wurde, ist der naturreine Aronia Direktsaft fertig zum Genuss!

Die Herkunft der Aroniabeere

Die Heimat der Aroniabeere liegt in Nordamerika und die dortigen Ureinwohner wussten schon lange vor uns, welche Wirkung Aroniasaft hat. Die kleinen, schwarzen Früchte sind unscheinbar, haben es jedoch in sich. Ihre Erntezeit liegt zwischen August und Oktober und optisch ähnelt die Frucht der Heidelbeere. Mit Beginn des 20. Jahrhunderts fand der Aronia Anbau auch in Europa statt. In Russland wird die Beere gern für medizinische Zwecke genutzt. Die Forschung beschäftigt sich derzeit in vielen Ländern mit der kleinen Frucht, denn ihr Inhaltsstoffe sind hochwirksam.

Naturreinen Aroniasaft von GranarBIO kaufen

Das Handelsunternehmen GRANAR existiert seit 2012. Die angebotenen Bio-Direktsäfte und Feinkostprodukte werden im Online-Shop europaweit verkauft. Das Unternehmen zählt bereits zu den Marktführern, wenn es um Granatapfel-Direktsäfte geht. Aber auch der neu im Sortiment befindliche Bio-Aroniasaft in der lebensmittelechten Großpackung kann sich sehen und schmecken lassen. Da er zu 100% Bio-zertifiziert ist, können Sie ihn mit gutem Gewissen trinken. Der Saft ist drei Monate nach Öffnung haltbar.

Der Aroniasaft aus kontrolliert biologischem Anbau wird direkt gepresst und enthält keine Zusätze. Wenn Sie jetzt den Aroniasaft kaufen, erhalten Sie 10 % Rabatt mit dem Code: ARGN10* (ab 25 Euro Einkaufswert).

