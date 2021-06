Hinter den Pforten – Geheimnisvoller und mystischer Blick ins „Dracula-Land“

„Hinter den Pforte“ ist der zweite Band der Nicolae-Saga von Aurelia L. Porter. Die Autorin nimmt ihre Leser in diesem packenden Familienepos voll überraschender Wendungen mit ins 19. Jahrhundert.

Das Schicksal verschlägt den jungen Titelhelden Nicolae nach Rumänien. In einem kleinen Dorf in den Karpaten, in dem die Zeit stehengeblieben scheint, lebt er am Hofe eines Adeligen. Schnell muss Nicolae feststellen, dass der Unterschied zum fortschrittlichen England kaum größer sein könnte. Trotzdem geht für den jungen Mann in der ursprünglichen und mystischen Bergwelt der Südkarpaten ein lang gehegter Traum in Erfüllung. Doch dann muss Nicolae einer beängstigenden Wahrheit ins Auge blicken.

Lebendig und bildgewaltig führt die Autorin Aurelia L. Porter ihre Leser ins Karpatenland. Die liebevoll gezeichneten Charaktere zeigen auf humorvolle und realistische Weise den Alltag von Bergbewohnern und Dienerschaft zwischen Mühsal und Aberglaube. Demgegenüber stehen erste Einblicke in die gehobene Gesellschaft der Bukarester Paläste. In diesem Spannungsfeld muss sich Nicolae behaupten, während der Ruf aus der Vergangenheit immer lauter wird.

Die Autorin Aurelia L. Porter wurde 1962 in Hamburg geboren. Sie wuchs bereits mit der Literatur des 19. Jahrhunderts auf und fühlt sich im viktorianischen England zu Hause. Seit ihren Recherchen zur Nicolae-Saga begeistert sie sich aber auch für die entgegengesetzte Seite Europas. Besonders fasziniert ist sie von den mystischen Sagen und Legenden Rumäniens.

Die Arbeit an der Nicolae-Saga begann die Autorin bereits vor fünfzehn Jahren. 2021 erfährt ihr insgesamt sieben Bände umfassendes Werk eine komplette Neuauflage.

