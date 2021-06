Lösungen für das Digital Marketing 2021

PERFORMANCE ONE präsentiert Angebote für optimiertes Digital Marketing. Beratung zu Google Analytics 4 und Spotify Ad Studio im Trend.

Die Mannheimer Digitalgruppe PERFORMANCE ONE (www.performance.one) stellt in dieser Woche ihre neuen Produktlösungen für führenden digitalen Outcome vor. Die digitalen Innovationen aus dem ersten Halbjahr 2021 entstanden im Zuge der kontinuierlichen Produktoptimierung und garantieren gewinnbringende Unterstützung im Digital Marketing.

Mit den Beratungsansätzen zu Google Analytics 4 und Spotify Ad Studio sowie den Angeboten im Bereich Conversation Funnels und Programmatic Solutions setzen die Digitalspezialisten dabei einmal mehr ein Ausrufezeichen innerhalb der Branche.

Produkte für die dynamische Digitalwelt – erstes Halbjahr 2021 mit vielen Neuerungen

Für die optimale Performance im digitalen Kosmos müssen sich Unternehmen fortlaufend proaktiv an den State of the Art anpassen. PERFORMANCE ONE unterstützt hierbei mit immer neuen, verbesserten Produkten. Im ersten Halbjahr 2021 nahmen sich die Spezialisten aus Datenmanagement, Ad Tech und Creation insbesondere vier Themen an, die das Digital Marketing für den Rest des Jahres und darüber hinaus bestimmen werden.

„Im Digitalmarketing ändern sich die Spielregeln immer wieder – einschneidende Änderungen in Algorithmen inbegriffen. Das Produkt- und Innovationsmanagement von PERFORMANCE ONE tritt dem mit dem Ziel gegenüber, immer aktuelle Produktinnovationen für die beste Leistung unserer Kunden zu kreieren. Mit unseren Innovationen aus dem ersten Halbjahr 2021 optimieren wir die Digitalergebnisse unserer Kunden und die Digitalerlebnisse derer Kunden weiter“, teilt Denis Lademann, Vorstand bei PERFORMANCE ONE mit.

Google Analytics 4 und Spotify Ad Studio – Plattformen der nächsten Generation.

Die größten Player schlafen nicht – so auch Google und Spotify. Mit Google Analytics 4 nimmt der US-amerikanische Softwareriese Google die größten Produktveränderungen seit der Umstellung auf Universal Analytics (UA) vor. Schon bald wird das Unternehmen die Beta-Phase für Google Analytics 4 beenden und im großen Stile umfangreiche Datenanalysen mit zukunftssicheren Datensammlungen ohne Cookies ermöglichen. Plattformübergreifendes Tracking, Datenvergleiche und neue Berichtsformen mit ansprechenden Visualisierungen sind nur einige der Vorteile, mit denen sich Early Adopters schon jetzt Vorteile gegenüber dem Wettbewerb sichern können. PERFORMANCE ONE hilft Unternehmen fortan hilft in einem fest definierten Beratungsprozess, sich optimal auf den finalen Launch von Google Analytics 4 vorzubereiten.

Im Spotify Ad Studio wiederum finden Unternehmen neue Optionen, mit denen sie ihr Cross-Channel-Marketing ausbauen können. Immer mehr Menschen nutzen Audiostreaming, als Deutschlands beliebteste Audiostreamingplattform ist Spotify hierbei erste Wahl: 3 Millionen Nutzer in Deutschland mit einer durchschnittlichen Streamingzeit von 2,5 Stunden täglich machen Spotify zu einem attraktiven Medium. Mit Anzeigen, die direkt im Ad Studio erstellt werden können, erreichen Unternehmen ihre Zielgruppen auch in sonst bildschirmfreien Momenten, ab einem Mindestbudget von 250 EUR. PERFORMANCE ONE hebt diese Potentiale gemeinsam mit Kunden für noch mehr Marketing-Erfolge.

Conversation Funnels und Programmatic Solutions – Erfolgsfaktoren für leistungsstarke Digitalauftritte.

Neben Lösungen für Änderungen bei großen Plattformen unterstützt PERFORMANCE ONE mit aktuellen, kreativen Methoden des Digital Marketing. Für das 2. Halbjahr 2021 kommen diesbezüglich insbesondere Conversation Funnels und Programmatic Solutions in den Blick. Denn ein Erfolgsfaktor bleibt in der digitalen Welt beständig: Die User Experience entscheidet über den Erfolg im WWW. Spielerische und holistische Ansätze versprechen hierbei eminente Performancesteigerungen. Gerade im Multi-Channel-Marketing konnte PERFORMANCE ONE durch Programmatic Solutions und Conversation Funnels erhebliche Wertoptimierungen bei Kunden erzielen.

Mit Programmatic Solutions gehen Unternehmen ihre Kampagnen ganzheitlich an. Dazu vereinen sie Ad Tech, Data und Creatives für hervorstechende Kampagnen, die über begeisternde Kundenerlebnisse Werte steigern. Programmatic Solutions von PERFORMANCE ONE behalten die Funktionalität der Kampagnen dabei stets im Blick: Durch Echtzeit-Daten-Trigger steuert PERFORMANCE ONE die raffinierten Werbekampagnen über alle Plattformen hinweg und hebt Potentiale tagesaktuell dank intuitiver Adaptionen. Kreativ,

mit der Möglichkeit zu hyperlokalem Targeting und neuen Plattformen wie Connected TV – Programmatic Solutions sprechen die Zielgruppe überall im Netz gekonnt an.

Über die Plattformen hinweg etablieren sich derweil Conversation Funnels zur Leadgenerierung. Die spielerische, interaktive Art, Kunden mit der eigenen Marke ins Gespräch zu bringen, erzielt bemerkenswert hohe Conversions. Das PERFORMANCE ONE Beratungsprogramm zu Conversation Funnels weist nach, dass es dementsprechend möglich ist, ohne Coding-Kenntnisse digital zu stark erhöhten Abschlussquoten zu gelangen. Schließlich vereinfachen Conversation Funnels die Kundenerfahrung und personalisieren die Nutzerinteraktion.

Zusammengefasst brachte das erste Halbjahr 2021 neue Erkenntnisse und neue Methoden in der digitalen Welt mit sich. Die Digitalgruppe PERFORMANCE ONE – your digital solution provider – hat aus diesen Änderungen Produktneuerungen geschaffen, die Unternehmen mit dem Rüstzeug für ein erfolgreiches zweites Marketing-Halbjahr ausstatten. Dazu vereint PERFORMANCE ONE die Bereiche Data Management, Ad Tech und Creation mit 360 °-Blick.

PERFORMANCE ONE begleitet führende Unternehmen erfolgreich in die digitale Zukunft. Das umfangreiche Portfolio an digitalen Services und Produkten reicht von entscheidungsunterstützenden Smart Data Analysen und effizientem Performance Marketing, über die Schaffung von emotionalen Marken Erlebnissen, bis hin zum Aufbau einer zukunftsfähigen IT-Infrastruktur.

