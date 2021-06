jobs in time medical – deutschlandweiter Partner für Zeitarbeit in der Pflege

Moderne Zeitarbeit ermöglicht eine Win-win-Situation für Unternehmen und Mitarbeitende. jobs in time medical ist der ideale Ansprechpartner, wenn es um Personalvermittlung im Gesundheitssektor geht.

Zeitarbeit ist eine moderne Form der Beschäftigung, die Unternehmen wie Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen zahlreiche Vorteile bringt. Wo auf Arbeitgeberseite kritische Personalengpässe für einen begrenzten Zeitraum schnell und unkompliziert überbrückt werden können, profitieren Zeitarbeiter und Zeitarbeiterinnen beispielsweise von Flexibilität im Einsatz oder nutzen diese berufliche Phase als Sprungbrett für ihre Karriere. Ein renommierter Personaldienstleister für das gesamte Bundesgebiet ist jobs in time medical. Mit der Spezialisierung auf Zeitarbeit in der Pflege bringt die Firma gezielt medizinische Fachkräfte mit den passenden Gesundheitseinrichtungen zusammen.

Leistungen für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen

Um dem Motto „sorglos in time“ gerecht zu werden, hat jobs in time medical den Bewerbungsprozess denkbar einfach gestaltet: Interessierte nehmen Kontakt zu der Niederlassung in ihrer Nähe auf und geben an, wo in Deutschland, nach welchem Arbeitszeitmodell und in welchem medizinischen Beruf sie arbeiten möchten. Das interne Personal sucht im Job-Pool nach vakanten Stellen mit dem angegebenen Profil und schlägt diese den potenziellen Mitarbeitern bzw. Mitarbeiterinnen vor. Passen die Anforderungen zusammen, wird das Personal-Leasing in der passenden Institution der Gesundheits-, Kranken-, Intensiv- oder Altenpflege in die Wege geleitet.

(Potenzielle) Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen profitieren unter anderem von folgenden Leistungen und Vorteilen:

o Jobangebote in Vollzeit & Teilzeit

o Wunsch-Dienstplan passend zu den eigenen Lebensumständen

o Übertarifliche Bezahlung auf Grundlage des BZA-Tarifvertrags

o Prämien & Zuschläge auf den vollen Stundenlohn

o Überstundenabbau per Lohnauszahlung oder freie Tage

o Zusätzliche private Krankenversicherung gratis per PlusCard

o 24h-Erreichbarkeit bei Fragen und Anliegen

Service für Unternehmen

In der Zusammenarbeit mit Unternehmen mit Personalbedarf setzt jobs in time medical auf das Motto „Ihr Erfolg ist unser Erfolg“. Interessierte Unternehmen übermitteln dem Dienstleister ein individuelles Anforderungsprofil, das die Personalberater und Personalberaterinnen als Grundlage nehmen, um den Fachkräfte-Pool nach geeigneten Kandidaten und Kandidatinnen zu durchforsten. Innerhalb kürzester Zeit lässt sich so Personalbedarf vom Pflegehelfer bis zur Chefärztin bedienen.

Unter anderem ziehen Unternehmen aus dem Service folgenden Nutzen:

o Personalvermittlung innerhalb weniger Tage (oder Stunden, wenn besonders zeitkritisch)

o Bestehender Pool aus hochqualifiziertem medizinischem Fachpersonal

o Übernahme von Personal in Festanstellung möglich

o 24h-Erreichbarkeit bei Fragen und Anliegen

o Personalberater & -beraterinnen mit persönlicher Erfahrung in der Gesundheitsbranche

o Pflegekompetenz in der Geschäftsleitung

Spezialist für medizinische Zeitarbeit in ganz Deutschland

Der Personaldienstleister jobs in time medical ist Teil der Orizon-Gruppe und hat seinen Fokus auf die medizinische Zeitarbeit gelegt. Mehr als 1.500 medizinische Fachkräfte sind derzeit über die Firma als Zeitarbeiter und Zeitarbeiterinnen in verschiedenen Einrichtungen des Gesundheitssektors angestellt.

Der Hauptsitz befindet sich in der Friedrichstraße 100, 10117 Berlin. Weitere Niederlassungen erstrecken sich auf Essen, Frankfurt am Main, Hamburg, Hannover, Köln, Leipzig, München und Stuttgart. Das interne Personal ist sowohl für Unternehmen als auch für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 24 Stunden am Tag – auch wochenends und an Feiertagen – über die E-Mail-Adresse info@jobsintime-medical.de zu erreichen. Alternativ können sich Interessierte telefonisch direkt an verschiedene Ansprechpartner der jeweiligen Standorte wenden.

