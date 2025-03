NSF erhält deutsche Akkreditierung und stärkt seine Position in der europäischen Wasserproduktzertifizierung

Strategisches Wachstum in Europa etabliert NSF als umfassendsten Anbieter für Wasserprüfung und -zertifizierung

NSF, ein globaler Marktführer in der Wasserqualitätsprüfung und -Zertifizierung, gab bekannt, dass sein europäischer Hauptsitz in Brüssel vom deutschen Umweltbundesamt (UBA) als zertifizierte Stelle für Produkte im Kontakt mit Trinkwasser akkreditiert wurde. Diese Errungenschaft positioniert NSF als eine von nur fünf UBA-akkreditierten Zertifizierungsstellen in der Europäischen Union außerhalb Deutschlands.

Die UBA-Akkreditierung durch die DAkkS, Deutschlands nationale Akkreditierungsstelle, ermöglicht es NSF, umfassende Zertifizierungsdienste für Materialien und Produkte anzubieten, die mit Trinkwasser in Kontakt kommen. Diese Erweiterung der Fähigkeiten folgt auf die kürzliche Eröffnung hochmoderner Laboratorien von NSF in Rheda-Wiedenbrück, Deutschland, und die Hinzufügung von ASME- und NSF/ANSI/CAN 60- und 61-Standardtests in Europa.

„Die Sicherung der UBA-Akkreditierung, gepaart mit unseren erweiterten europäischen Laboreinrichtungen, etabliert NSF als die erste Anlaufstelle für den kommenden EU-Trinkwasserrichtlinienstandard, der eng an den aktuellen UBA-Standard angelehnt ist“, sagte David Platt, Direktor für Wasser EMEA bei NSF. „Dieser Meilenstein demonstriert unser Engagement, Herstellern strategische Vorteile in der sich entwickelnden europäischen Regulierungslandschaft zu bieten und den globalen Marktzugang zu vereinfachen.“

Die Akkreditierung kommt zu einem kritischen Zeitpunkt, da sich die Branche auf die Umsetzung der Europäischen Trinkwasserrichtlinie (DWD) vorbereitet, die am 1. Januar 2027 in Kraft treten soll. Die DWD zielt darauf ab, hochwertiges, sicheres Trinkwasser für 448 Millionen Menschen in der EU zu gewährleisten und umfasst alles Wasser, das für den menschlichen Konsum bestimmt ist.

NSFs erweiterte Fähigkeiten bieten Herstellern deutliche Vorteile bei der Vorbereitung auf diese zukünftigen Anforderungen. Als eine der wenigen UBA-akkreditierten Zertifizierungsstellen außerhalb Deutschlands bietet NSF einen strategischen Weg zur zukünftigen Einhaltung des harmonisierten EU-Standards.

„Unser Hauptsitz in Brüssel fungiert nun als umfassendes Zertifizierungszentrum, das globale Bündelungsmöglichkeiten und direkten Zugang zu über 80 europäischen Zertifizierungsexperten von einem einzigen Ansprechpartner aus bietet“, erklärte Platt. „Unsere Investitionen in Europa positionieren NSF als den größten Zertifizierungsanbieter im Markt, der in der Lage ist, Produkte gegen mehr als 500 nationale Wasserstandards zu testen und zu zertifizieren, was sowohl die Effizienz als auch die Bereitschaft für den harmonisierten EU-Standard erhöht.“

Die erweiterten internen Fähigkeiten stärken NSF als europäischen Marktführer in der Wasserzertifizierungsbranche. Hersteller haben nun Zugang zu mehrsprachigen Account Managern in ganz Europa. Platt betonte die Übereinstimmung zwischen dem kommenden EU-Trinkwasserrichtlinienstandard und dem aktuellen UBA-Standard und merkte an: „Hersteller mit UBA-Zertifizierungserfahrung werden einen erheblichen Vorteil haben, wenn die Branche zum neuen harmonisierten EU-Standard übergeht.“

NSFs Erreichung der UBA-Akkreditierung in Kombination mit seiner erweiterten europäischen Präsenz bekräftigt sein Engagement für Wassersicherheit und Qualitätsverbesserung in der Wasserindustrie. Während sich der europäische Wasserproduktmarkt weiterentwickelt, steht NSF bereit, Hersteller bei der Erfüllung höchster Qualitäts- und Compliance-Standards zu unterstützen.

Für weitere Informationen über die UBA-Zertifizierung und den zukünftigen harmonisierten EU-Standard besuchen Sie NSF auf den kommenden Aquatech- und ISH-Messen oder auf https://www.nsf.org/.

Mehr Informationen zum kommenden EU-Trinkwasserrichtlinienstandard: https://www.nsf.org/de/de/wasser-systeme/regional-zertifizierung-zulassungen/europaeisch-zulassungen-zertifizierungen/europaeisch-trinkwasser-richtlinie-twr-harmonisiert-normen

Über NSF:

NSF ist eine unabhängige, globale Dienstleistungsorganisation, die sich seit mehr als 80 Jahren der Verbesserung der Gesundheit von Mensch und Planet widmet. Wir entwickeln öffentliche Gesundheitsstandards und bieten erstklassige Test-, Inspektions-, Zertifizierungs-, Beratungs- und digitale Lösungen für die Lebensmittel-, Ernährungs-, Wasser-, Biowissenschafts- und Konsumgüterindustrie. NSF betreut 40.000 Kunden in 110 Ländern und ist ein Collaborating Center der Weltgesundheitsorganisation (WHO) für Lebensmittelsicherheit, Wasserqualität und Sicherheit von Medizinprodukten.

