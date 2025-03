floraPell Schafwollpellets – Zertifizierter Bio-Dünger für nachhaltige Landwirtschaft

Schafwollpellets revolutionieren den Markt für ökologische Düngemittel. Als biozertifizierter Langzeitdünger aus reiner Schafwolle bieten sie eine umweltfreundliche Alternative zu konvention

Die Aufnahme in die Betriebsmittelliste des Forschungsinstituts für biologischen Landbau (FiBL) bestätigt ihre Eignung für den ökologischen Landbau.

Einzigartige Eigenschaften von floraPell

floraPell Schafwollpellets bestehen zu 100 % aus unbehandelter Schafschurwolle. Dieser natürliche Rohstoff ist reich an wichtigen Nährstoffen wie Stickstoff, Kalium und Schwefel. Durch langsame biologische Zersetzung werden diese Nährstoffe über einen Zeitraum von bis zu 10 Monaten freigesetzt, was ein optimales Pflanzenwachstum fördert. Zusätzlich speichern die Pellets das 3,5-fache ihres Eigengewichts an Wasser, was den Boden auflockert und eine nachhaltige Wasserversorgung der Pflanzen gewährleistet.

FiBL-Zertifizierung als Qualitätsgarant

Die FiBL-Zertifizierung ist ein entscheidendes Gütesiegel im ökologischen Landbau. Sie garantiert, dass Düngemittel strenge Umweltverträglichkeits- und Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. Der Zertifizierungsprozess umfasst eine gründliche Analyse der Inhaltsstoffe sowie Kontrollen der Produktionsabläufe. Die Aufnahme in die FiBL-Betriebsmittelliste bestätigt floraPell als sicheren und wirksamen Dünger für den Bio-Landbau.

Rolle des FiBL im Bio-Landbau

Das Forschungsinstitut für biologischen Landbau (FiBL) gilt als führende Institution für die Entwicklung und Zertifizierung von Betriebsmitteln im ökologischen Landbau. Seine Betriebsmittelliste dient Landwirten und Gärtnern als verlässliche Orientierung bei der Auswahl nachhaltiger Produkte. Die Listung von floraPell unterstreicht die hohe Qualität und Umweltverträglichkeit des Produkts.

Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft

Die Produktion von floraPell fördert nicht nur den ökologischen Landbau, sondern bietet auch eine sinnvolle Verwertung von grobfasiger Schafwolle, die sonst ungenutzt bliebe. Damit leistet das Produkt einen aktiven Beitrag zur Kreislaufwirtschaft. Verbraucher erhalten mit floraPell ein Produkt, das sowohl durch seine natürliche Wirksamkeit als auch durch unabhängige Prüfungen überzeugt. Die biozertifizierten Schafwollpellets markieren einen wichtigen Schritt hin zu einer nachhaltigeren Landwirtschaft und Gartenpflege.

Über floraPell:

floraPell ist ein junges, innovatives Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Herstellung nachhaltiger Gartenprodukte spezialisiert hat. Mit einem starken Fokus auf Umweltschutz und Ressourcenschonung bietet floraPell effektive Lösungen für Hobbygärtner und professionelle Anwender

