Nucleus Life AG kooperiert mit Fondita Fund Management im Bereich fondsgebundene Leben

Die Liechtensteiner Versicherungsgesellschaft Nucleus Life AG und die innovative finnische Fondsgesellschaft FONDITA bündeln ihre Kräfte im Bereich der fondsgebundenen Lebensversicherungen.

Im Rahmen einer exklusiven Zusammenarbeit für Österreich und Deutschland, können Berater die Liechtensteiner Versicherungslösung „ProtectInvest“ mit den Investmentfonds von FONDITA anbieten. Ein zusätzlicher Vorteil für den Berater besteht in der Möglichkeit alle institutionellen Tranchen der FONDITA Produkte, die sonst nur ab EUR 250.000 zur Verfügung stehen, über ProtectInvest anbieten zu können. Zudem werden alle Fonds ohne Ausgabeaufschlag für die Kunden erworben. Der Versicherungstarif „ProtectInvest“ gehört zu einer neuen Generation von digitalen fondsgebundenen Lebensversicherungen. Mit der Abwicklungs- und Verwaltungsplattform FMS (Finance Management System) bekommen Kunden und Berater von Antragsbeginn, über den gesamten Lebenszyklus des Vertrages, online Depoteinsicht mit tagesaktuellen Kursen. Nucleus Life AG führt für jeden Kunden einen Einzeldeckungsstock, was ein Maximum an Transparenz bedeutet. Das System unterstützt zudem Berater bei der gem. IDD seit 2018 erforderlichen Geeignetheits- und Angemessenheitsprüfung. Weitere Features wie z.B. online Fondswechsel befinden sich in der Umsetzung und Folgen in Kürze. Alle laufenden Vergütungen aus den Zielinvestments, werden dem Kunden zu 100 % gutgeschrieben. Die für die Berater wichtige laufende Vergütung, wird in Abstimmung mit dem Versicherungskunden, individuell vereinbart.

Der Versicherungstarif „ProtectInvest“ ist durch seine flexiblen, rechtlichen Ausgestaltungsmöglichkeiten in Österreich ein alternatives Rechtsinstitut zum Erbrecht. Die Gründe für den Einsatz dieser Versicherungslösung in Deutschland und/oder Österreich können vielfältig sein:

o Vermeidung von Erbstreitigkeiten

o Schenkung unter Mitbestimmung (1 %/ 99 %)

o Generationenübergreifende Vermögensweitergabe

o Privilegierte Besteuerung gegenüber einem Bankdepot

o Optimierung von Pflichtteilsrechten bei Patchwork Familien

o Absicherung des aufgebauten Vermögens – Konkursschutz

o Individuelle Bezugsrechtsaufteilung auf mehrere Personen möglich

o Splittung des Bezugsrecht in Kapitalstock und Ertragsbezugsrecht möglich

o Vermögen kann in seiner Einheit erhalten werden, ohne dieses im Rahmen der Erbfolge zerteilen zu müssen – Die volle Vermögenssubstanz bleibt für nachfolgende Generationen

erhalten

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Nucleus Life AG – nl360 vertriebs gmbh

Herr Markus Graf

Reinacherstrasse 129

4053 Basel

Schweiz

fon ..: 0151 533 833 44

web ..: http://www.nl360.eu

email : graf@nl360.eu

Über Fondita Fund Management Company Ltd.:

Fondita ist eine unabhängige Boutique-Fondsmanagementgesellschaft, die 1997 in Helsinki gegründet wurde und sich auf nordische und europäische Aktien konzentriert. Fondita verwaltet 8 Aktienfonds mit einem verwalteten Vermögen von insgesamt ca. 900 MEUR, die auf der gleichen erfolgreichen Stock-Picking-Philosophie und dem gleichen Ansatz der Nachhaltigkeit beruhen. Alle Mitarbeiter in Schlüsselpositionen sind Partner der Fondsmanagementgesellschaft.

Der im Juni 2018 aufgelegte Fondita Healthcare wurde von Morningstar im Sommer 2021, als der Fonds 3 Jahre alt wurde, mit 5 Sternen ausgezeichnet. Damit gehört der Fonds zu den Top-Performern in seiner Kategorie.

Der Fonds wird von dem sehr erfahrenen Portfoliomanager Tom Lehto verwaltet, der auch für die Verwaltung des Fondita 2000+ (1998 aufgelegt) bekannt ist, einem 5-Sterne-Themenfonds mit Fokus auf Demografie, Umwelt und Technologie. Der Fondita 2000+ ist auch in Österreich erhältlich und wurde 2020 mit dem österreichischen Umweltzeichen ausgezeichnet.

Über Nucleus Life AG:

Nucleus Life AG ist eine unabhängige, seit 2004 international operierende, Versicherungsgesellschaft mit Hauptsitz in Vaduz, Fürstentum Liechtenstein. Kernmärkte sind Deutschland, Österreich, Belgien, Norwegen, Schweden, Liechtenstein und die Schweiz. Die Nucleus Life AG bietet mit dem digitalen, abgeltungssteuerfreien Depot ProtectInvest eine innovative Alternative zum klassischen Fondsdepot. Die Nucleus Life AG ist im Besitz des Managements.

Der Vertrieb in der DACH Region erfolgt über die nl360 vertriebs gmbh in Basel.

Für weitere Informationen zu Nucleus Life AG wenden Sie sich bitte an:

Österreich:

Herr Boris Reichenauer, Leiter der Vertriebsdirektion der nl360 vertriebs gmbh in Österreich

Tel.:+43 664 344 10 39 – reichenauer@nl360.eu

Deutschland:

Herr Markus Graf, Verwaltungsrat der Nucleus Life AG

Tel.: +49 151 533 833 44 – graf@nl360.eu

Pressekontakt:

nl360 vertriebs gmbh

Herr Markus Graf

Reinacherstrasse 129

4053 Basel

fon ..: 0151 533 833 44

email : graf@nl360.eu

