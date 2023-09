NuGen kündigt seine Teilnahme am Tech Day der Kinvestor Days Virtual Conference 2023 an

5. September 2023 – Toronto, Ontario / IRW-Press / NuGen Medical Devices Inc. (TSXV: NGMD) (das Unternehmen oder NuGen) freut sich bekannt zu geben, dass Richard Buzbuzian, President, CEO und Direktor von NuGen, und Karen Dunlap, Chief Customer Officer und Direktor, auf der Kinvestor Days Virtual Conference 2023 am 20. September 2023 um 9:00 Uhr PT (12:00 Uhr ET) eine Präsentation halten werden. Weitere Informationen finden Sie unten.

Bei den diesjährigen Kinvestor Days handelt es sich um eine 2-tägige virtuelle Konferenz, an der eine Reihe herausragender Unternehmen der Technologie- und Bergbauindustrie teilnehmen. Unter der Leitung von Arlen Hansen, President von Kin Communications, haben die sich vorstellenden Unternehmen die Möglichkeit, ihre neuesten Entwicklungen zu präsentieren und Fragen der Teilnehmer zu beantworten.

Melden Sie sich noch heute kostenlos an, und reservieren Sie sich Ihren Platz, um dabei zu sein, wenn Richard, Karen und andere wichtige Führungskräfte über neueste Technologien, Bergbau und Batteriemetalle diskutieren.

Einzelheiten der Präsentation:

Datum: 20. September 2023

Uhrzeit der Präsentation: 9:00 Uhr PT / 12:00 Uhr ET

Referenten:

Richard Buzbuzian, President, CEO und Director

Karen Dunlap, Chief Customer Officer und Director

Registrieren Sie sich jetzt unter us06web.zoom.us/webinar/register/1916911734480/WN_T-UkYKxYR66v8mUFoVsxGw

Informationen zu den Virtual Conferences von Kinvestor

Kinvestor bietet Investoren die Möglichkeit, sich über eine frei zugängliche virtuelle Plattform mit etablierten und aufstrebenden börsennotierten Unternehmen in den Bereichen Bergbau, Technologie und Energie zu vernetzen. Veranstalter der Kinvestor Virtual Conferences ist Kin Communications Inc., eine Full-Service-Agentur für Investor Relations mit mehr als 14 Jahren Erfahrung in verschiedenen Branchen.

Das Ziel von Kinvestor ist, langfristige Beziehungen zu Investoren, Vordenkern und den Medien zu fördern. Die Investor Relations-Dienstleistungen von Kinvestor umfassen Strategie, Messaging, Anlegerkontakt, digitales Marketing, Content-Erstellung und mehr.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.kinvestor.net

Twitter: @kincomm

Über NuGen

NuGen ist ein spezialisiertes Medizinproduktunternehmen, das seine kanülenlosen InsuJet-Injektionssysteme der nächsten Generation vermarktet und verkauft, die darauf ausgelegt sind, das Leben von Millionen Diabetikern zu verbessern. InsuJet ist in 42 Ländern weltweit zum Verkauf zugelassen.

Weiterführende Informationen erhalten Sie unter:

Websites: www.insujet.com und www.nugenmd.com

Instagram: @NuGenMD

Twitter: @NuGenMD

LinkedIn: www.linkedin.com/company/nugenmd/

Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Tony Di Benedetto

Executive Chairman

(416) 791-9399

tony@nugenmd.com

Richard Buzbuzian

President & CEO

(647) 501-3290

richard@nugenmd.com

Um ein Medieninterview mit NuGen zu vereinbaren, wenden Sie sich bitte an:

Morna Gorman

(416) 553-1732

morna@nugenmd.com

Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen:

Die TSXV und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSXV als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen (zusammen zukunftsgerichtete Aussagen) im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Alle Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind zukunftsgerichtete Aussagen und basieren auf Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Jede Aussage, die Diskussionen in Bezug auf Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Projektionen, Ziele, Annahmen, zukünftige Ereignisse oder Leistungen beinhaltet (häufig, aber nicht immer unter Verwendung von Formulierungen wie erwartet, erwartet nicht, wird erwartet, sieht voraus oder sieht nicht voraus, plant, Budget, eingeplant, prognostiziert, schätzt, glaubt oder beabsichtigt oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder die Angabe, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten oder erreicht werden können oder könnten, würden, dürften oder werden) sind keine Aussagen über historische Fakten und können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen einer Vielzahl von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen prognostizierten abweichen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um sie an neue Ereignisse oder Umstände anzupassen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

NuGen Medical Devices Inc.

Veronique Laberge

18 King Street East, Suite 1400

M5C 1C4 Toronto, ON

Kanada

email : vlaberge@nugenmd.com

Pressekontakt:

NuGen Medical Devices Inc.

Veronique Laberge

18 King Street East, Suite 1400

M5C 1C4 Toronto, ON

email : vlaberge@nugenmd.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

EMX schließt aktualisierte Lizenzvereinbarung über Timok mit Zijin ab