High Tide kündigt Teilnahme an bevorstehenden Investmentkonferenzen an: Roth Conference, Benzinga Capital Conference und Global Cannabis Conference von Canaccord Genuity

Führender Cannabis-Einzelhändler kündigt Teilnahme an bevorstehenden Veranstaltungen mit Cannabis- und Finanzschwerpunkt an, um Networking zu betreiben, den operativen Erfolg des Unternehmens zu beleuchten und Branchenkenntnisse auszutauschen

CALGARY, AB, 10. März 2023 / IRW-Press / – High Tide Inc. (High Tide oder das Unternehmen) (Nasdaq: HITI) (TSXV: HITI) (FWB: 2LYA), das einflussreiche, auf den Einzelhandel fokussierte Unternehmen, das darauf ausgerichtet ist, in jeder Sparte des Cannabissektors echten Wert zu schaffen, gab heute seine bevorstehende Teilnahme an Cannabis- und Finanzfachmessen in den Monaten März bis Mai bekannt, darunter die Roth Conference vom 12. bis 14. März, die Benzinga Cannabis Capital Conference Miami vom 11. bis 12. April und die 7. jährliche Global Cannabis Conference von Canaccord Genuity am 18. Mai.

Roth Conference – 12. bis 14. März 2023

Vahan Ajamian, Capital Markets Advisor von High Tide, wird vom 12. bis 14. März an der 35. jährlichen Roth Conference in Laguna Niguel (Kalifornien, USA) teilnehmen. Er wird am Montag, den 13. März um 12:30 PM PT in einem Kamingespräch mit dem Analysten Scott Fortune sprechen. Die jährliche Roth Conference ist eine der landesweit größten Konferenzen für Small-Cap-Unternehmen und wartet mit einer Mischung aus Unternehmenspräsentationen, Frage- und Antwortrunden und 1:1-Gesprächen mit Managementmitgliedern auf. Herr Ajamian wird einen Einblick in die Märkte der Cannabisindustrie geben und über Neuigkeiten zu den jüngsten Meilensteinen von High Tide berichten.

Benzinga Capital Conference Miami – 11. bis 12. April 2023

Raj Grover, CEO von High Tide, wird auf der Cannabis Capital Conference von Benzinga am 11. und 12. April im Fontainebleau Miami Beach (Florida, USA) zugegen sein, um an Einzelgesprächen teilzunehmen und einen Vortrag zu halten. Herr Grover wird sein Branchenwissen als CEO eines globalen Akteurs im Cannabis-Einzelhandel im Rahmen einer Sitzung mit dem Titel Collision Course: Cannabis and the Future of Retail (Kollisionskurs: Cannabis und die Zukunft des Einzelhandels) am Dienstag, den 11. April um 13 Uhr ET weitergeben und über Einzelhandelstrends und Strategien für den Aufbau von Kundentreue im Einzelhandel sprechen.

Die 7. jährliche Global Cannabis Conference von Canaccord Genuity – 18. Mai 2023

Vahan Ajamian wird für die 7. jährliche globale Cannabis-Konferenz von Canaccord Genuity am 18. Mai in New York (New York) in die USA zurückkehren. Diese eintägige Veranstaltung bietet Unternehmenspräsentationen und Einzelgespräche mit Mitgliedern des gehobenen Managements, die alle Facetten der globalen Cannabisbranche vertreten, darunter Betreiber, die in mehreren Bundesstaaten tätig sind, lizenzierte Produzenten aus der ganzen Welt, Technologieanbieter und Markeninhaber.

ÜBER HIGH TIDE

High Tide, Inc. ist das führende, Community-grown, auf den Einzelhandel fokussierte Cannabisunternehmen, das darauf ausgerichtet ist, den vollen Wert der mächtigsten Pflanze der Welt zu erschließen. High Tide (HITI) ist ein einzigartiges, auf Cannabiskonsumenten fokussiertes Unternehmen, dessen breit gefächerte, voll integrierte Tätigkeit alle Bereiche der Cannabisbranche umfasst, u. a.:

Stationärer Einzelhandel: Canna Cabana ist die größte nicht konzessionierte Cannabis-Einzelhandelskette Kanadas mit aktuell 151 Standorten in British Columbia, Alberta, Saskatchewan, Manitoba und Ontario, Tendenz steigend. Canna Cabana wurde vor kurzem der erste Händler Nordamerikas mit einem Cannabis-Discount-Club.

Innovativer Einzelhandel: Fastendr ist eine einzigartige, vollautomatische Technologie, die Einzelhandelskioske und intelligente Schließfächer integriert, um beim Browsen, bei der Bestellung und beim Abholen ein besseres Einkaufserlebnis zu ermöglichen.

E-Commerce-Plattformen: High Tide betreibt eine Reihe der führenden Websites für Zubehör auf der ganzen Welt, darunter Grasscity.com, Smokecartel.com, Dailyhighclub.com und Dankstop.com.

CBD: High Tide kultiviert über Nuleafnaturals.com, FABCBD.com und BlessedCBD.co.uk weiterhin die Möglichkeiten von CBD für Verbraucher.

Großhandelsvertrieb: High Tide versorgt die Kategorie Cannabis mit Großhandelslösungen über Valiant.

Lizenzierung: High Tide treibt die Cannabiskultur durch neue Partnerschaften und Lizenzvereinbarungen unter dem Namen Famous Brand weiter voran.

High Tide ist Trends immer einen Schritt voraus und wurde sowohl 2021 als auch 2022 vom Report on Business Magazine als eines der am stärksten wachsenden Unternehmen Kanadas genannt. Besuchen Sie www.hightideinc.com , um die volle Wirkung von High Tide zu entdecken. Um sich über die Anlageergebnisse des Unternehmens zu informieren, besuchen Sie die Profilseite von High Tide auf SEDAR und EDGAR.

KONTAKTDATEN

Medienkontakt:

Omar Khan

Chief Communications and Public Affairs Officer

High Tide Inc.

omar@hightideinc.com

Anlegerkontakt:

Vahan Ajamian

Capital Markets Advisor

High Tide Inc.

vahan@hightideinc.com

