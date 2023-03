NuGen Medical meldet Vertriebstätigkeit mit Margen von mehr als 70 % und Zusammenarbeit mit Sol-Millennium

Toronto, Ontario – 27. März 2023 – Toronto, Ontario / IRW-Press / NuGen Medical Devices Inc. (TSXV: NGMD) (das Unternehmen oder NuGen) freut sich mitzuteilen, dass das kanülenlose InsuJet-Injektionsgerät des Unternehmens in 11 Ländern aktiv über das Vertriebs- und Großhandelsnetz von NuGen verkauft wird.

InsuJet wird bald in ganz Europa Endkunden über herkömmliche Kanäle bereitgestellt, z. B. in Apotheken für Patienten, die ein Rezept für das Gerät haben. Dank der Wiederverwendbarkeit von InsuJet und seinen Verbrauchsmaterialien sind die Preise im Vergleich zu herkömmlichen Kanülen bei gleichzeitiger Beibehaltung hoher Margen wettbewerbsfähig. Das Unternehmen freut sich zu melden, dass die traditionellen Vertriebsaktivitäten von NuGen eine Marge von über 70 % bieten.

NuGen hat sorgfältig einige Vertriebspartner in wichtigen Märkten ausgewählt, die zusammen mit ergänzenden Vertriebskanälen den Offline-Vertrieb unterstützen sollen, um sicherzustellen, dass mehr Patienten Zugang zu InsuJet erhalten. Unser Hauptvertriebspartner ist die Sol-Millennium Medical Group, ein weltweit tätiges Unternehmen mit Schwerpunkt medizinische Versorgung, das sich auf sichere Systeme zur Medikamentenverabreichung konzentriert. NuGen freut sich in den kommenden Wochen ein Update zu mehreren Verkaufsvereinbarungen mit Sol-Millennium bereitzustellen.

Wir sind einer der weltweit wichtigsten Entwickler und Vertreiber von Kanülen und Spritzen und Experten auf unserem Gebiet. Im Namen von Sol-Millennium freue ich mich Ihnen mitzuteilen, dass wir stolz auf unsere Zusammenarbeit mit NuGen sind und darauf, Teil der globalen Möglichkeiten sein zu können, die das kanülenlose Injektionsgerät InsuJet von NuGen Diabetikern bietet. Wir sehen in InsuJet die Zukunft und einfach eine bessere Möglichkeit für Diabetiker, ihre medizinische Versorgung handzuhaben, erklärte Liang Lin, CEO von Sol-Millennium. Gemeinsam verfolgen wir das Ziel, eine gesündere Zukunft zu schaffen.

Wir freuen uns sehr, unsere Verkaufszahlen in Europa und im Wirtschaftsraum Europa-Arabien-Afrika mit Unterstützung unseres wachsenden Vertriebsnetzwerks und von Partnern wie Sol-Millennium, die zu den weltweit führenden Anbietern sicherer Medikationssysteme gehören, auszuweiten. Sie besitzen die Erfahrung, die wir benötigen, um im Zuge unserer Expansion unsere Umsätze über verschiedene traditionelle Vertriebskanäle zu steigern und uns auf den Ausbau unseres E-Commerce-Geschäfts mit Direktkunden zu konzentrieren, so Nicky Canton, COO des Unternehmens.

Weitere Informationen zu unserem B2B-Vertriebsgeschäft erhalten Sie unter www.nugen.com.

Ihr eigenes InsuJet-Gerät können Sie auf www.insujet.com erwerben; mit dem Aktionscode (NUGEN) erhalten Sie während der nächsten 7 Tage 20 % Rabatt.

Klinische Studien, Zertifikate und Berichte

Weitere Informationen zu klinischen Studien, Zertifikaten oder InsuJet-Berichten finden Sie unter www.insujet.com, indem Sie auf die Schaltfläche Partners klicken. Weitere Informationen zu Produktempfehlungen finden Sie unter www.insujet.com, indem Sie auf die Schaltfläche Community klicken.

Über Sol-Millennium

Sol-Millennium ist ein weltweit wachsendes Unternehmen für Medizinprodukte, mit Schwerpunkt auf der Verbesserung der Sicherheit und des Wohlbefindens von Mitarbeitern im Gesundheitswesen und ihren Patienten, indem es innovative sicherheitsorientierte Medizinprodukte designt und entwickelt. Sol-Millennium ist einer der weltweit wichtigsten Entwickler und Vertreiber von Kanülen und Spritzen und bietet ein breites Portfolio an patentierten Produkten mit weltweiter Markenbekanntheit an, wie Sol-Care für Sicherheitskanülen, Sol-M für konventionelle Medizinprodukte und Sol-Guard für Immunisierungsprodukte.

Website: www.solm.com

Über NuGen Medical Devices

NuGen ist ein aufstrebendes spezialisiertes Medizinproduktunternehmen, das die nächste Generation kanülenloser Technologien und anderer innovativer Produkte für die medizinische Versorgung entwickelt. Die Produkte des Unternehmens, zu denen die kanülenlosen Injektionssysteme InsuJet und PetJet gehören, sind darauf ausgelegt, das Leben von Millionen Menschen und Tieren verbessern. NuGen wird fortgesetzt in zahlreichen Ländern, einschließlich Kanada, zugelassen. Die Produkte von NuGen sind für den Einsatz in verschiedenen wichtigen Bereichen konzipiert, darunter Diabetes, Veterinärmedizin und Impfstoffe.

Weiterführende Informationen erhalten Sie unter:

Websites: www.insujet.com und www.nugenmd.com

Instagram: @NuGenMD

Twitter: @NuGenMD

LinkedIn: www.linkedin.com/company/nugenmd/

Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Tony Di Benedetto

Executive Chairman

(416) 791-9399

tony@nugenmd.com

Richard Buzbuzian

President & CEO

(647) 501-3290

richard@nugenmd.com

Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen:

Die TSXV und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSXV als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen (zusammen zukunftsgerichtete Aussagen) im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Alle Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind zukunftsgerichtete Aussagen und basieren auf Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Jede Aussage, die Diskussionen in Bezug auf Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Projektionen, Ziele, Annahmen, zukünftige Ereignisse oder Leistungen beinhaltet (häufig, aber nicht immer unter Verwendung von Formulierungen wie erwartet, erwartet nicht, wird erwartet, sieht voraus oder sieht nicht voraus, plant, Budget, eingeplant, prognostiziert, schätzt, glaubt oder beabsichtigt oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder die Angabe, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten oder erreicht werden können oder könnten, würden, dürften oder werden) sind keine Aussagen über historische Fakten und können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen einer Vielzahl von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen prognostizierten abweichen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um sie an neue Ereignisse oder Umstände anzupassen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

