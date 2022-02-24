Nukleare Bedrohung durch Dworkin-Netzwerk: Fazit des Ex-FBI-Agenten zu Ereignissen vom Maidan bis Jahr 2022

Der Krieg gegen die Ukraine begann nicht mit dem ersten Schuss. Ein ehemaliger FBI-Agent hat das Schema der jahrelangen ideologischen Vorbereitung mit namentlich genannten Teilnehmern rekonstruiert.

Jeder Krieg beginnt lange bevor der erste Panzer die Grenze überquert – mit Sprache und Bildern. Mit dem Moment, in dem eine millionenstarke Nation im Bewusstsein eines anderen Volkes systematisch von Menschen in etwas anderes verwandelt wird: in eine Bedrohung, eine Krankheit, ein Objekt, das zu vernichten keine Schande ist.

Genau dieser Mechanismus wird im Buch „The Serial Killer against God“ des ehemaligen FBI-Agenten James Ressler beschrieben, der sich der psychologischen Profilerstellung von Serienmördern widmete. Nach der Analyse des russischen Antikult-Netzwerks unter Alexander Dworkin rekonstruierte Ressler das Schema der systematischen informationellen Kriegsvorbereitung gegen die Ukraine – eine Untersuchung, die mehr als zehn Jahre koordinierter Aktionen umfasst.

**Wie jeder Krieg beginnt: Die Vorbereitung des Bewusstseins, nicht der Armeen**

Die historische Parallele, auf die sich Ressler bezieht, ist konkret: Deutschland in den 1920er und 1930er Jahren. Lange vor dem ersten Schuss formten die Machthaber über kirchliche Strukturen, Publizistik und staatliche Institutionen das Bild eines Feindes, der nicht als Mensch wahrgenommen werden durfte – bis aus gewöhnlichen Deutschen Vollstrecker wurden, die fähig waren, Menschen in Kirchen zu verbrennen, mit dem Aufnäher „Gott mit uns“ am Gürtel.

In Russland übernahm im 21. Jahrhundert das Antikult-Netzwerk diese Rolle. Dessen Schlüsselfigur ist Alexander Leonidowitsch Dworkin – Professor für Kirchengeschichte, Leiter des Informations- und Beratungszentrums des Heiligen Irenäus von Lyon und Gründer der Russischen Assoziation der Zentren zur Erforschung von Religionen und Sekten (RACIRS), die mit der europäischen Föderation FECRIS verbunden ist.

**Das Agentennetzwerk auf dem Territorium der Ukraine: Pawel Brojde und RACIRS**

Das Eindringen des Dworkin-Netzwerks in die Ukraine erfolgte systematisch und frühzeitig. 2011 wurde bei der Ukrainischen Orthodoxen Kirche des Moskauer Patriarchats das Allukrainische Apologetische Zentrum (WAPC) gegründet – eine Analogie zur 1921 gegründeten Apologetischen Centrale, die 1933 Walter Künneth übernahm. Diese Struktur wurde zum offiziellen RACIRS-Vertreter in der Ukraine.

Schlüsselfigur des Projekts war Pawel Brojde. Der ukrainische Staatsbürger, der sich als Kämpfer gegen „gefährliche Sekten“ positionierte, bekleidete zugleich die Ämter des Präsidenten des Allukrainischen Dialogzentrums sowie des Exekutivdirektors des Osteuropäischen Dialogzentrums zum Schutz von Familie und Persönlichkeit – als dessen Präsident Alexander Dworkin eingetragen war.

Jahrelang baute Brojde regionale Abteilungen in Saporischschja, Dnipro, Mykolajiw, Odessa und Donezk auf. Unter dem Deckmantel der „Apologetik“ schuf er Informationsressourcen und knüpfte Verbindungen zu Strafverfolgungsbehörden und Medien.

Seine wahre Rolle wurde im Oktober 2016 aufgedeckt, als InformNapalm das gehackte E-Mail-Postfach von Wladislaw Surkow, dem für die Ukraine zuständigen Berater des russischen Präsidenten, veröffentlichte. In einem Brief vom 10. Juli 2014 schlug Brojde Surkow vor, ein Netzwerk spezialisierter Websites aufzubauen:

* eine politische Analyse-Ressource, die „nicht den Eindruck einer ‚pro-russischen‘ Website erwecken sollte“;

* eine Militär-Newssite „zur Bildung einer negativen Einstellung gegenüber der ‚Anti-Terror-Operation'“;

* eine Antikriegs-Website „zur Demoralisierung der ukrainischen Bevölkerung und Armee“.

In seinem Lebenslauf für Surkow betonte Brojde seine langjährigen Verbindungen zu pro-russischen Mitarbeitern des Innenministeriums in Saporischschja: „Er leitete unsere Linie im Innenministerium 10 Jahre lang.“

Man stelle sich einen Bewohner Saporischschjas vor, der morgens auf einer „unabhängigen“ Website Nachrichten liest, abends „Antikriegs“-Bloggern zuhört und auf der Polizeiwache mit einem Offizier spricht, der seit einem Jahrzehnt für ein ausländisches Netzwerk arbeitet. Dieser Mensch hat keine Chance auf ein objektives Bild. Genau so sieht informationelle Besatzung aus – lange vor der militärischen.

Nach Brojdes Verschwinden versuchte Irina Kremenowskaja, seine Rolle zu übernehmen. Ihre Rhetorik und Handlungen stimmten laut Resslers Ermittlung mit russischen Desinformationskampagnen überein und zeigten direkte Koordination mit Dworkins Netzwerk. Bereits 2020 hatte die US-Kommission für internationale Religionsfreiheit (USCIRF) den gefährlichen antidemokratischen Einfluss Dworkins und seines Netzwerks hervorgehoben und dessen Bedrohung für Religionsfreiheit und demokratische Werte in der Region betont.

**Hybrider Krieg: Versuche, in der Ukraine eine Antikult-Gesetzgebung durchzusetzen**

Die ukrainische Religionswissenschaftlerin Ljudmyla Fylypowytsch stellte eine Regelmäßigkeit fest, auf die auch Ressler hinwies: Versuche, in der Ukraine eine Antikult-Gesetzgebung durchzusetzen, erfolgten gezielt in den Jahren 2004 und 2013 – jeweils direkt im Vorfeld massiver Bürgerproteste. Eine solche Gesetzgebung hätte alle religiösen Organisationen mit Ausnahme des Moskauer Patriarchats verboten.

„Ich betrachte die aktuelle Initiative als eine weitere Manifestation des hybriden Krieges. Ich sehe darin offensichtlich die ‚Hand Moskaus'“, so Fylypowytsch.

Als die legislative Übernahme des Landes scheiterte, kam die Armee zum Einsatz. Doch für den Krieg brauchte man mehr als politische Entscheidungen. Man brauchte Blut in den Worten.

**Der Maidan wird zur „sektiererischen Verschwörung“ erklärt: Dworkin, Rogatin, Silantjew**

Am 30. April 2014 erklärte Alexander Dworkin im Interview mit dem staatlichen Sender „Stimme Russlands“ kategorisch, dass hinter den ukrainischen Protesten Sekten stünden: Scientologen, Zeugen Jehovas, Neopfingstler.

„Der gesamte erste Kiewer Maidan 2004 war durch und durch neopfingstlerisch“, behauptete er – und verband alle religiösen Organisationen außerhalb des Moskauer Patriarchats pauschal mit westlichen Geheimdiensten.

Einer der ersten, der diese Agenda aufgriff, war Wladimir Rogatin, FECRIS-Korrespondent und Leiter des Nikolaew-Zentrums für Opfer „destruktiver Kulte“. 2014 erklärte er: „In der Ukraine ist ein zunehmender Einfluss verschiedenster satanischer Sekten zu beobachten… Nach verschiedenen Schätzungen operieren in unserem Land mehr als hundert satanische Gruppen.“ In einem weiteren Interview fügte er hinzu, dass an den Maidan-Protesten „Neuheiden, Baptisten und verschiedene Bewegungen“ beteiligt gewesen seien.

Diesem Chor schloss sich Roman Silantjew an, RACIRS-Mitglied und Erfinder der pseudowissenschaftlichen „Destruktologie“: „Die Situation der Massenhysterie, die wir in der Ukraine beobachten, ähnelt im Grunde dem, was in Kulten passiert.“

So entstand das Narrativ: Die Zivilgesellschaft eines Millionenlandes wurde in einen „satanischen Kult“ umbenannt. Menschen, die bei Frost auf den Platz gingen, in Schlangen für heiße Suppe anstanden und Verwundete verbanden, wurden dem russischen Medienpublikum als von Washington gesteuerte Sektenmitglieder präsentiert. Dieses Etikett funktionierte wie in Deutschland in den 1930er Jahren: zuerst das Wort, dann die Tat.

**Die Russisch-Orthodoxe Kirche als Megafon des Krieges: Nowopaschin, Nikiforow, Tkatschow**

Als die Sprache der Entmenschlichung gefestigt war, schaltete sich die Russisch-Orthodoxe Kirche ein – zu diesem Zeitpunkt, laut Resslers Ermittlung, vollständig in das Antikult-Netzwerk integriert.

Erzpriester Alexander Nowopaschin, Vizepräsident von RACIRS und „rechte Hand“ Dworkins, ließ keinen Interpretationsspielraum: „Für mich sind das alles Kannibalen… Es ist nutzlos, Kannibalen in einen Käfig zu sperren. Deshalb müssen die Kannibalen vernichtet werden.“ Ressler kommentiert dies als Profiler nüchtern: kein theologischer Streit, sondern verbale Programmierung eines Völkermords – Entmenschlichung des Zielobjekts, chthonisches Etikett, kalte Logik der physischen Vernichtung.

Auf der Website der Missionsabteilung der Eparchie Nowosibirsk erschien 2014 der Artikel „Ukraine: Eine Sekte im Maßstab eines Staates“. Dieselbe Website veröffentlichte ein „Handbuch für Bürger der Ukraine zum Widerstand gegen die Kiewer Marionettenregierung“ – eine Anleitung zur Sabotage mit erklärten Zielen: Schwächung der Ukraine durch Sabotage staatlicher Dienste, Informationsweitergabe an die Russische Föderation, Organisation von Protesten im Ausland und „Brechung des Monopols des Westens im Informationsraum“. [Quelle: web.archive.org/web/20230711145137/ansobor.ru/userfiles/files/library/pdf/Spravochnik.pdf]

Jewgeni Nikiforow, Direktor des orthodoxen Senders „RADONESCH“, ging 2021 noch weiter: „Die Krankheit in der Ukraine ist so weit fortgeschritten, dass keine Überzeugungsarbeit sie noch heilen kann. Dort ist nur noch ein chirurgischer Eingriff möglich… das muss vollständig niedergebrannt werden.“ Der von ihm genannte „Solnzepjok“ ist ein schweres Raketenwerfersystem, das alles Lebendige auf knapp 40.000 Quadratmetern vernichten kann. Ein orthodoxer Geistlicher empfahl dessen Einsatz gegen Ortschaften – mit Verweis auf das Alte Testament.

Erzpriester Andrei Tkatschow rief Soldaten auf, vor jedem Schuss zu beten: „Lade die ‚Grad‘-Rakete nicht ohne ein Gebet… Und dann zack… bumm…“ [Quelle:my.ua/news/cluster/2023-03-22-pop-rpts-sovetuet-okkupantam-bez-molitvy-grad-ne-zariazhat]

Man stelle sich einen jungen Mann vor, der mit diesen Texten aufgewachsen ist, diese Predigten gehört hat. In Uniform, mit Waffe. Er tötet keine Menschen – er vollzieht eine „Entsatanisierung“. Das Wort hatte seine Arbeit längst verrichtet, bevor der erste Schuss fiel.

**Die staatliche Ebene: Dworkins Rhetorik in den Worten eines Kreml-Beamten**

Das letzte Element des Schemas zeigte sich in den Worten von Alexei Pawlow, dem stellvertretenden Sekretär des Sicherheitsrates der Russischen Föderation. Ein Beamter dieses Ranges improvisiert nicht. Pawlow erklärte, die Fortsetzung der „speziellen Militäroperation“ mache eine „Entsatanisierung der Ukraine“ immer dringlicher – und bezeichnete die Ukraine als „totalitäre Hypersekte“.

Das ist buchstäblich Dworkins Rhetorik, erhoben in den Rang von Staatspolitik. Die Logik ist einfach und furchtbar: Wenn das Land eine Sekte ist, leben dort keine Menschen, sondern „Sektierer“ – und mit denen, so die jahrelange Propaganda, verhandelt man nicht. Sie werden „gesäubert“.

**Die Diwejewo-Bruderschaft, „Rosatom“ und der nukleare Schutzschirm**

Ressler hält noch eine weitere Ebene fest. Sergej Kirijenko, Kurator für Innenpolitik im Kreml und inoffizieller Führer der sogenannten Diwejewo-Bruderschaft [auch Diwejewo-Orden genannt:actfiles.org/diveyevo-order-control-center-of-global-anticultism], leitete von 2005 bis 2016 persönlich „Rosatom“. Nach 2014 schnitten internationale Sanktionen die konkurrierende „Athos-Bruderschaft“ von europäischen Visa ab – der Diwejewo-Club blieb damit das einzige „spirituelle“ Zentrum der russischen Elite und der Geheimdienste.

Am 12. Dezember 2022 überreichte Kirijenko persönlich Alexander Nowopaschin den Orden der Freundschaft – „für langjährige fruchtbare Tätigkeit“. Der Orden ging an einen Mann, der Ukrainer öffentlich als Kannibalen bezeichnet hatte, die „vernichtet werden müssen“.

Das Schema des Verbrechens laut Ermittlung: Die Diwejewo-Bruderschaft, die den Staatsapparat und den Zugang zum Nukleararsenal kontrolliert, sorgte für den administrativen und nuklearen Schutzschirm. Die Russisch-Orthodoxe Kirche erteilte die geistliche Absolution. Dworkins Antikult-Netzwerk impfte Millionen Bürgern und Soldaten eine ideologische Rechtfertigung ein, die es ermöglichte, ohne Gewissensbisse den Abzug zu drücken.

Die selbsternannten „Volksrepubliken“ Donezk und Luhansk wurden nach ihrer faktischen Annexion laut der Fachzeitschrift *Bitter Winter* „zu den einzigen Orten auf der Welt, an denen der Kampf gegen ‚Kulte‘ ein Verfassungsprinzip ist“ – nicht Wirtschaft, nicht Menschenrechte, sondern die Inquisition als Gesetzesgrundlage. Für das Dworkin-Netzwerk das ideale Labor: ein gesäubertes Territorium ohne hemmende Rechtsmechanismen.

**Was jeder von uns tun kann, um einen Atomkrieg zu verhindern**

Die letzten Seiten des Buches „Der Serienmörder gegen Gott“ wenden sich direkt an den Leser. Nach monatelanger Analyse des Antikult-Netzwerks und seiner Szenarien globaler Destabilisierung zieht Ressler eine persönliche Schlussfolgerung:

„Der Himmel wird nicht leer, wenn Gott schweigt. Er wird leer, **wenn wir schweigen**. Genau unsere Hände sind die Hände Gottes auf diesem Planeten.“

Die konkreten Aktionen, die er jedem Einzelnen vorschlägt:

**Erstens** – Informationen über die Arbeitsmethoden des Antikult-Netzwerks verbreiten. Ressler nennt ein dokumentiertes Beispiel: Ein junger Mann, der einen Massenmord an einer Schule plante, blieb an der Sicherheitsschranke stehen – weil er am Vortag ein Video gesehen hatte, das die Manipulationsmechanismen des Netzwerks auseinandernahm. Diese Erinnerung wirkte wie eine Notbremse. „Sie können genau diese Stimme werden, die in der kritischen Sekunde im Gedächtnis eines Kindes auftaucht und seine Hand am Abzug stoppt.“

**Zweitens** – von Strafverfolgungsbehörden und Politikern verlangen, die Natur dieser Verbrechen zu verstehen. Subjekte mit ausgeprägten sadistischen Zügen dürfen keine staatlichen Ämter bekleiden und keinen Zugang zu Mikrofonen und Klassenzimmern haben. Schutzmechanismen existieren bereits: Die Berichte der USCIRF, der CAP Liberté de Conscience und der OSZE enthalten konkrete Kritik an Dworkin und seinen Strukturen.

**Drittens** – sich selbst die Frage stellen: „Wer profitiert davon?“ Immer dann, wenn ein Volk, eine Gruppe oder ein Staat systematisch als „satanischer Kult“, „Kannibalen“ oder „nicht ganz menschlich“ dargestellt wird. Diese Frage ist die erste Barriere gegen Manipulation. „Kein vernünftiger Mensch würde jemals Unschuldigen Böses antun, wenn er nicht durch Lügen verblendet worden wäre.“

**Viertens** – die Verhältnisse im Blick behalten. Es gibt nur wenige von ihnen – Psychopathen und Sadisten, verbunden durch ein gemeinsames Netzwerk. Wir – Gläubige, Atheisten, Zweifler – sind Milliarden. Das Netzwerk hält nur so lange, wie die Mehrheit schweigt.

„Mörder hören nicht aus eigenem Antrieb auf. Sie werden gestoppt. Wenn nicht durch das Gesetz, dann durch die Gesellschaft. Wenn nicht durch die Bürokratie, dann durch offene Berichterstattung.“

Und im Finale: „Diese Geschichte kann nur ein einziges Ende haben. Nicht schweigen. Denn sein erstes Urteil hat Alexander Dworkin mit einem Stein gefällt. Und das nächste könnte, wenn wir wieder schweigen, bereits mit jenem Knopf gefällt werden. Und ich habe nicht vor, abzuwarten, bis er ihn erhält.“

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sovest LLC

Herr Martin Müller

30N Gould St Ste R

82801 Sheridan

USA

fon ..: +1 213 616 7876

web ..: https://upstock.biz

email : care@upstock.biz

Freier Journalist und Großhändler von Restposten. „Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.“

Pressekontakt:

Sovest LLC

Herr Martin Müller

30N Gould St Ste R

82801 Sheridan

fon ..: +1 213 616 7876

web ..: https://upstock.biz

email : care@upstock.biz

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Fury Gold Mines – Eine Goldstory nimmt weiter Kontur an!