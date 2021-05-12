STOMP-Programm: USA investieren 144 Millionen Dollar in die Erforschung von Mikroplastik

Die USA investieren 144 Mio. Dollar, um Mikroplastik aus dem Körper zu entfernen. Was Forscher zur elektrostatischen Ladung als Schlüsselmechanismus bereits wissen, geht weit darüber hinaus.

Am 2. April 2026 hat die Advanced Research Projects Agency for Health (ARPA-H) innerhalb des US-Gesundheitsministeriums HHS das Programm STOMP gestartet: 144 Millionen Dollar für Messung, Erforschung und Entfernung von Mikro- und Nanoplastik aus dem menschlichen Körper. Was die US-Behörde als Beginn einer dringend notwendigen Forschung beschreibt, bestätigt, was unabhängige Wissenschaftler seit Jahren dokumentieren: Plastikpartikel befinden sich in jedem Organ, das Forscher untersuchen. Und die eigentliche Gefahr liegt in einer Eigenschaft, über die in der offiziellen Ankündigung noch kein Wort fällt.

Was ist das STOMP-Programm und was hat die US-Gesundheitsbehörde angekündigt?

Die Advanced Research Projects Agency for Health (ARPA-H), eine Behörde innerhalb des US-amerikanischen Department of Health and Human Services (HHS), hat am 2. April 2026 das Programm STOMP offiziell angekündigt. STOMP steht für „Systematic Targeting Of MicroPlastics“ und ist mit einem Budget von 144 Millionen Dollar ausgestattet.

Das Ziel des Programms ist die Entwicklung eines umfassenden Werkzeugkastens zur Messung, Erforschung und Entfernung von Mikro- und Nanoplastik aus dem menschlichen Körper. Geleitet wird das Programm von den ARPA-H-Programmmanagern Dr. Ileana Hancu und Dr. Shannon Greene. Als unabhängiger Validierer der entwickelten Messmethoden wird die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) eingesetzt.

HHS-Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. erklärte bei der Ankündigung: „Heute ergreift HHS entschiedene Maßnahmen, um Mikroplastik als wachsende Bedrohung für die menschliche Gesundheit zu bekämpfen. Die Amerikaner verdienen klare Antworten darauf, wie Mikroplastik in ihrem Körper ihre Gesundheit beeinflusst. Durch das STOMP-Programm von ARPA-H werden wir die Mikroplastikbelastung messen, Risikofaktoren identifizieren und gezielte Lösungen zur Reduzierung entwickeln.“

ARPA-H-Direktorin Alicia Jackson, Ph.D., ergänzte mit einer bemerkenswert klaren Einschätzung:

_“Mikroplastik befindet sich in jedem Organ, das wir untersuchen, bei uns und bei unseren Kindern. Aber wir wissen nicht, welche davon schädlich sind oder wie man sie entfernt. Niemand möchte, dass sich unbekannte Partikel in seinem Körper ansammeln. Das Forschungsfeld tappt im Dunkeln. STOMP schaltet das Licht ein.“_

Warum kann ARPA-H Mikroplastik nicht messen und was ändert sich durch STOMP?

Die Ankündigung des STOMP-Programms enthält ein entscheidendes Eingeständnis der US-Behörde: Trotz der nachgewiesenen Präsenz von Plastikpartikeln in Lungen, arteriellen Plaques und Hirngewebe fehlen bis heute präzise Messmethoden, um die individuelle Belastung eines Menschen verlässlich zu quantifizieren.

Wie ARPA-H-Programmmanagerin Dr. Ileana Hancu erläuterte, produzieren die bestehenden Messtechniken inkonsistente Ergebnisse zwischen verschiedenen Laboren. Das macht einen wissenschaftlichen Vergleich und die Entwicklung gezielter Behandlungsansätze praktisch unmöglich. STOMP soll in Phase 1 Goldstandard-Messmethoden entwickeln, einschließlich eines klinischen Tests, der die individuelle Mikroplastikbelastung quantifizieren kann.

Darüber hinaus soll ein Risikostratifizierungsmechanismus für Plastikmaterialien entstehen, der diese nach ihrer biologischen Schädlichkeit einordnet. Damit sollen Wissenschaftler, politische Entscheidungsträger und die Industrie eine gemeinsame Antwort auf die grundlegende Frage erhalten: Welche Mikroplastikarten müssen zuerst und am dringendsten angegangen werden?

Phase zwei des Programms konzentriert sich auf die Entfernung. Wie Dr. Shannon Greene betonte:

_“Es ist physisch unmöglich, unser Leben vollständig von Kunststoffen zu trennen. Sie stecken in allem, was wir berühren: in unserer Kleidung, in den Materialien, aus denen wir unsere Nahrung und unser Wasser beziehen. Wir müssen verstehen, wie Mikroplastik im Körper verteilt ist und welchen Schaden es anrichtet, bevor wir den nächsten Schritt nach vorne machen können, um es letztendlich zu entfernen.“_

Das Programm richtet sich besonders auf gefährdete Gruppen: Schwangere, Kinder, Patienten mit chronischen Erkrankungen und stark belastete Berufsgruppen. Mit verlässlichen, breit verfügbaren Testmethoden sollen Gesundheitsbehörden, Regulierungsstellen und das Gesundheitswesen politische Entscheidungen leiten, Interventionen überwachen und gesundheitliche Auswirkungen über Jahrzehnte hinweg adressieren können.

Was Wissenschaftler bereits über Mikroplastik im menschlichen Körper wissen

Die Entscheidung von ARPA-H, 144 Millionen Dollar in die Mikroplastikforschung zu investieren, kommt nicht ohne Vorgeschichte. Was die US-Behörde als Ausgangspunkt beschreibt, ist für die internationale Forschungsgemeinschaft bereits eine Fülle gut dokumentierter Befunde.

Forscher haben Mikro- und Nanoplastikpartikel in nahezu jedem untersuchten menschlichen Gewebe nachgewiesen. Sie wurden in der Lunge, in arteriellen Plaques, im Hirngewebe, in der Plazenta, in der Muttermilch, im Knochenmark, in der Follikelflüssigkeit der Eierstöcke, in Spermien, in Herzmuskelgewebe und im Darm gefunden.

Besonders aufsehenerregend war eine Studie der University of New Mexico, die im Fachjournal Nature Medicine veröffentlicht wurde: In Hirngewebeproben verstorbener Menschen wurden im Durchschnitt etwa 4.900 Mikrogramm Plastik pro Gramm Hirngewebe festgestellt. Bei Personen mit Demenzdiagnose waren die Konzentrationen bis zu 10 Mal höher als bei Menschen ohne diese Erkrankung. Das Gehirn eines durchschnittlichen mittelalten Menschen enthält demnach mehr Plastik als jedes andere untersuchte Organ, inklusive Leber und Nieren. Zwischen 2016 und 2024 hat der Plastikgehalt im menschlichen Gehirn um 50 Prozent zugenommen.

Der überwiegende Teil der im Gehirn gefundenen Partikel waren winzige Polyethylenfragmente oder -flocken, also eines der am häufigsten für Verpackungen eingesetzten Kunststoffe.

Wie Plastikpartikel in den menschlichen Körper gelangen und warum es drei Wege gibt

Mikro- und Nanoplastik gelangt über drei Hauptwege in den menschlichen Körper: durch Einatmen, durch Nahrung und Wasser sowie durch die Haut.

Der Weg über die Atemwege gilt dabei als besonders gefährlich. Chinesische Wissenschaftler haben berechnet, dass ein Erwachsener während eines zweistündigen Aufenthalts im Freien bis zu 106.000 Mikroplastikpartikel einatmen kann. Ein Kind atmet aufgrund seines geringeren Körpergewichts pro Kilogramm durchschnittlich 4 Mal mehr Plastik ein als ein Erwachsener. Über die Riechnerven können Nanopartikel direkt ins Gehirn gelangen, ohne vorher die Blut-Hirn-Schranke überwinden zu müssen.

Über die Nahrung nimmt ein Mensch nach Schätzungen der University of Newcastle etwa 250 Gramm Plastik pro Jahr auf. Das entspricht dem Gewicht von 50 Plastiktüten. Plastikpartikel wurden in handelsüblichem Trinkwasser, in Flaschenwasser, in Obst und Gemüse, in Honig, in Milch, in Fleisch und in Meeresfrüchten nachgewiesen. Beim Erhitzen von Kunststoffbehältern, wie Babyflaschen aus Polypropylen, können mehr als 2 Milliarden Nanopartikel pro Quadratzentimeter Oberfläche in die Nahrung übertreten.

Besonders besorgniserregend ist die Belastung der Jüngsten: In rund 40 Prozent der untersuchten Muttermilchproben wurde Mikroplastik gefunden. Der Plastikgehalt im Stuhl von Säuglingen ist 14-mal höher als bei Erwachsenen. Plastikpartikel durchdringen die Plazentaschranke und wurden in den Geweben von Föten nachgewiesen.

Welche Gesundheitsschäden durch Mikroplastik wissenschaftlich dokumentiert sind

Die Frage, welche konkreten Erkrankungen durch Mikro- und Nanoplastik verursacht oder beschleunigt werden, ist für die Forschung nicht neu. Eine wachsende Zahl von Studien dokumentiert Zusammenhänge zwischen der Exposition gegenüber Plastikpartikeln und einer Vielzahl schwerwiegender Erkrankungen.

Im Bereich der Herz-Kreislauf-Erkrankungen zeigt eine Studie, die im New England Journal of Medicine veröffentlicht wurde, dass Patienten mit Mikroplastikablagerungen in den Halsschlagadern ein 4,5-fach höheres Risiko für Herzinfarkt, Schlaganfall und Tod aufweisen. Plastikpartikel wurden in drei verschiedenen Arterientypen nachgewiesen. Sie schädigen das Endothel, die innere Auskleidung der Blutgefäße, verursachen chronische Entzündungen und erhöhen das Thromboserisiko.

Für das Nervensystem zeigen Studien, dass Nanoplastik innerhalb von zwei Stunden nach oraler Aufnahme im Gehirn nachweisbar ist. Es lagert sich bevorzugt in der lipidreichen Myelinscheide der Neuronen ab, stört die Übertragung von Nervenimpulsen und löst neuroinflammatorische Prozesse aus. Neurodegenerative Erkrankungen wie Alzheimer und Parkinson, aber auch Depressionen, Angstzustände und kognitive Störungen werden wissenschaftlich mit der Plastikbelastung in Verbindung gebracht.

Im Bereich der Reproduktionsmedizin wurden in einer Studie aus dem Jahr 2025 bei 14 von 18 untersuchten Frauen Mikroplastikpartikel in der Follikelflüssigkeit der Eierstöcke gefunden, im Durchschnitt über 2.000 Partikel pro Milliliter. In allen untersuchten Spermienproben einer chinesischen Studie wurde Mikroplastik nachgewiesen. Bereits nach 30-minütigem Kontakt werden Mitochondrienfunktion und DNA in Spermien geschädigt. Seit 1973 ist die Gesamtzahl der Spermien bei Männern weltweit um 62,3 Prozent zurückgegangen.

Das Immunsystem reagiert auf Plastikpartikel mit beschleunigtem Zelltod: Immunzellen, die Nanoplastik ausgesetzt werden, sterben 3 mal schneller ab als nicht belastete Zellen. Mikroplastik dient zudem als Transportplattform für Viren, Bakterien und Schwermetalle und verlängert deren Überlebensdauer außerhalb eines Wirtes erheblich.

Die elektrostatische Ladung: Der Schlüsselmechanismus, über den kaum gesprochen wird

Das STOMP-Programm von ARPA-H konzentriert sich auf die Fragen der Messung und Entfernung von Plastikpartikeln. Was in der offiziellen Ankündigung jedoch noch nicht thematisiert wird, ist der Mechanismus, der nach dem aktuellen Stand der interdisziplinären Forschung als entscheidend für die Toxizität von Nanoplastik gilt: die elektrostatische Ladung.

Nanoplastikpartikel sind keine passiven Fremdkörper im Körper. Sie verhalten sich wie sogenannte Elektrete, also Materialien, die statische Elektrizität akkumulieren und über längere Zeiträume aufrechterhalten können. Durch den triboelektrischen Effekt, der bei Kontakt und Reibung mit Oberflächen auftritt, können sich diese Partikel wiederholt neu aufladen.

Je kleiner die Partikel werden, desto größer ist ihre spezifische Oberfläche im Verhältnis zur Masse. Ein Mikroplastikpartikel von 5 Millimetern Durchmesser zerfällt in Nanopartikel von 1 Mikrometer Größe, es entstehen daraus 125 Milliarden Partikel, deren Gesamtoberfläche 5.000-mal größer ist als die des ursprünglichen Partikels. Jedes dieser Partikel trägt eine elektrostatische Ladung. Die Gesamtladung steigt entsprechend exponentiell.

Diese Ladung ermöglicht es Nanoplastikpartikeln, Zellmembranen zu durchdringen, biologische Barrieren zu überwinden, sich an Proteine, Lipide und DNA zu binden und sich der Erkennung durch das Immunsystem zu entziehen. Geladene Nanoplastikpartikel können die Blut-Hirn-Schranke passieren, indem sie sich mit Cholesterinmolekülen umhüllen, die ihnen als Tarnung dienen. In Tierversuchen wurden Plastikpartikel bereits zwei Stunden nach der Verabreichung im Gehirn nachgewiesen.

Innerhalb der Zellen konzentriert sich der Schaden auf die Mitochondrien, die Kraftwerke jeder Zelle. Nanoplastik reichert sich in Mitochondrien an, stört die Elektronentransportkette, reduziert die ATP-Produktion und verursacht Mutationen in der mitochondrialen DNA. Oxidativer Stress, chronische Entzündungen, beschleunigter Zelltod und epigenetische Veränderungen sind die Folge. Diese Mechanismen sind identisch mit jenen, die auch den biologischen Alterungsprozess antreiben, weshalb Nanoplastik die Zellalterung erheblich beschleunigt.

Valery Etkin, Doktor der Physik und Mathematik und Mitglied der Europäischen Akademie der Naturwissenschaften, hat die Auswirkungen elektrostatischer Nanoplastikpartikel auf den Ionentransport und elektrische Prozesse in Neuronen untersucht und bestätigt, dass geladene Partikel die Ionenpumpen und Membranfunktionen auf fundamentaler Ebene stören.

Warum Kinder und ungeborene Kinder besonders gefährdet sind

Das STOMP-Programm nennt ausdrücklich Schwangere und Kinder als besonders gefährdete Gruppen. Die wissenschaftliche Begründung dafür ist eindeutig dokumentiert.

Plastikpartikel durchdringen die Plazentaschranke. Eine Forschungsgruppe unter der Leitung von Professor Antonio Ragusa, italienischer Gynäkologe, hat als erste Mikroplastik in der menschlichen Plazenta nachgewiesen. Eine Studie der University of New Mexico aus dem Jahr 2025 zeigt, dass die Mikroplastikkonzentrationen in Plazenten von Frühgeburten höher sind als in jenen von termingeborenen Kindern.

Das Risiko für Frühgeburten steigt mit zunehmender Plastikbelastung der Plazenta. In Italien liegt die Frühgeburtenrate bei rund 7 Prozent, in den USA bei 12 Prozent. Eine Zunahme dieser Rate bedeutet nach Einschätzung von Wissenschaftlern erhebliche biologische und wirtschaftliche Belastungen für die Gesellschaft.

Das Nervensystem von Kindern entwickelt sich in den ersten Lebensjahren aktiv und ist besonders empfindlich gegenüber elektrostatischen Störungen durch Nanoplastik. Studien zeigen mögliche Zusammenhänge zwischen pränataler und postnataler Plastikexposition und der Entwicklung von Autismus-Spektrum-Störungen. In den USA stieg die Zahl der Autismus-Diagnosen zwischen 2000 und 2022 von 1 von 150 auf 1 von 31 Kindern. Die Zahl der Fälle hat sich im genannten Zeitraum um 317 Prozent erhöht. Das Siebbein, ein Knochen, der den Riechnerv vom Gehirn trennt, ist bei Kindern unter 2 Jahren noch nicht vollständig ausgebildet, was das direkte Eindringen von Plastikpartikeln ins Gehirn über die Atemwege erleichtert.

Was Wissenschaftler als Lösungsansatz vorschlagen: Die Neutralisierung der elektrostatischen Ladung

Während ARPA-H mit dem STOMP-Programm beginnt, die Grundlagen für Messung und Entfernung von Plastikpartikeln zu legen, hat eine internationale Forschungsgemeinschaft bereits einen konkreten strategischen Ansatz zur Verringerung der Schädlichkeit von Nanoplastik entwickelt.

Wissenschaftler der internationalen gesellschaftlichen Bewegung ALLATRA, in Zusammenarbeit mit der Bolivianischen Katholischen Universität San Pablo (UCB), haben im wissenschaftlichen Bericht „Nanoplastik in der Biosphäre: Von molekularer Einwirkung zu planetarer Krise“ eine Hypothese formuliert, die auf der zentralen Rolle der elektrostatischen Ladung basiert.

Die Grundidee lautet: Wenn die gefährlichste Eigenschaft von Nanoplastik seine Fähigkeit ist, elektrostatische Ladungen zu akkumulieren und aufrechtzuerhalten, dann liegt die entscheidende Intervention darin, ihm genau diese Eigenschaft zu entziehen. Die Autoren des Berichts schätzen, dass die Abschirmung oder Neutralisierung der elektrostatischen Ladung von Nanoplastik die potenzielle Schädlichkeit um mindestens 50 Prozent verringern könnte.

Dieser Ansatz basiert auf der Beobachtung, dass unzählige Nanopartikel in der Umwelt existieren, ohne in Zellen einzudringen und diese zu zerstören. Diese Spezifität von Plastik im Vergleich zu anderen Nanopartikeln liegt in seinen elektrét-ähnlichen Eigenschaften begründet. Durch Entziehen dieser Eigenschaft würde Nanoplastik zu passiven, harmlosen Partikeln ohne biologische Aktivität.

Die Herausforderung dieser Aufgabe ist immens. Es genügt nicht, einen Mechanismus zur Ladungsneutralisation in einem Reagenzglas zu finden. Die Lösung müsste für jedes bereits in der Biosphäre vorhandene Nano- und Mikroplastikpartikel funktionieren, einschließlich jener im menschlichen Körper, ohne dabei Menschen oder die Natur zu schaden und ohne das Erdmagnetfeld zu beeinflussen. Die Forschungsgemeinschaft bezeichnet dieses Ziel als interdisziplinäre Herausforderung, die Expertise aus Biophysik, Nanotechnologie, molekularer Toxikologie, Materialwissenschaften und Medizin erfordert.

Die Grundlagen für diesen Ansatz wurden vor über 20 Jahren durch den Vertebrologen und Forscher Igor Danilov gelegt, der bei der Untersuchung degenerativer Bandscheibenerkrankungen Fremdpartikel in Zellen identifizierte, die er als Plastik erkannte, und feststellte, dass die Schädigung der Mitochondrien in diesen Zellen direkt mit den Plastikpartikeln in Verbindung stand.

Warum der Ansatz von ARPA-H zu begrüßen ist und was noch fehlt

Die Entscheidung von ARPA-H, 144 Millionen Dollar in die systematische Erforschung von Mikro- und Nanoplastik im menschlichen Körper zu investieren, ist ein bedeutender und richtiger Schritt. Die öffentliche Anerkennung durch das US-Gesundheitsministerium, dass Plastikpartikel ein ernstes Gesundheitsrisiko darstellen und dass die derzeitigen Messmethoden unzureichend sind, schafft eine wichtige Grundlage für eine breite gesellschaftliche und politische Reaktion.

Die Forderung nach einem Goldstandard für die Messung individueller Plastikbelastung und nach einer Risikostratifizierung für verschiedene Plastiktypen ist sachlich begründet und wissenschaftlich notwendig. Die explizite Einbeziehung der CDC als unabhängigem Validierer und der Fokus auf vulnerable Gruppen wie Schwangere und Kinder zeigen, dass das Programm ernsthaft angelegt ist.

Gleichzeitig zeigt der aktuelle Stand der interdisziplinären Forschung, dass die Dimension des Problems über das hinausgeht, was das STOMP-Programm in seiner derzeitigen Form adressiert. Die Frage der elektrostatischen Ladung als zentralem Wirkungsmechanismus von Nanoplastik, die Störung der planetaren Wärmeleitfähigkeit der Ozeane durch akkumuliertes Mikro- und Nanoplastik, die beschleunigung geodynamischer Prozesse sowie die kumulative Wirkung auf den kognitiven Abbau ganzer Bevölkerungen sind Felder, die einer ebenso ernsthaften wissenschaftlichen Aufmerksamkeit bedürfen.

Programmmanagerin Dr. Shannon Greene hat recht, wenn sie sagt, dass es physisch unmöglich ist, Plastik vollständig aus dem Alltag zu eliminieren. Dies unterstreicht, dass die Entwicklung von Methoden zur Reduzierung der biologischen Aktivität von Plastikpartikeln, insbesondere durch Neutralisierung ihrer elektrostatischen Ladung, parallel zur Entwicklung von Entfernungsmethoden vorangetrieben werden muss.

Der preisgekrönte Dokumentarfilm, der das Thema Mikro- und Nanoplastik einem breiten Publikum zugänglich macht

Parallel zur wissenschaftlichen Forschung hat die internationale gesellschaftliche Bewegung ALLATRA einen Dokumentarfilm produziert, der die Thematik von Mikro- und Nanoplastik als globale Bedrohung für breite Öffentlichkeit aufbereitet: „Nanoplastik: Die unsichtbare Lebensgefahr“.

Der Film erklärt anhand von Interviews mit international renommierten Wissenschaftlern, darunter der Pathologe und Krebsforscher Professor Lukas Kenner (Christian Doppler Labor für angewandte Metabolomik), der Kardiologe Dr. Sarju Ganatra (Lahey Hospital and Medical Center), der Gynäkologe und Plazentaforscher Professor Antonio Ragusa, der Meeresbiologe Professor Richard Thompson (University of Plymouth) und der Strahlenonkologe Dr. Jeffrey Long, wie Mikro- und Nanoplastik in den menschlichen Körper gelangt, welche molekularen Mechanismen es auslöst und warum konventionelle Lösungsansätze das Problem nicht lösen können.

Der Film vermittelt auch, warum die elektrostatische Ladung von Nanoplastikpartikeln der entscheidende Faktor für ihre Toxizität ist und welcher strategische Forschungsansatz erforderlich wäre, um diese Eigenschaft zu neutralisieren.

Der Dokumentarfilm hat seit seiner Veröffentlichung mehrere internationale Filmauszeichnungen erhalten:

* Award Winner Mannheim Arts and Film Festival 2026 (zweifach ausgezeichnet)

* Winner London Independent Film Awards

* Gold Winner Latitude Film Awards 2026

* sowie eine Auszeichnung beim Eastern Europe Film Festival 2026.

Die internationale Auszeichnung durch gleich mehrere unabhängige Filmfestivals unterstreicht die gesellschaftliche Relevanz und die wissenschaftliche Qualität der aufbereiteten Informationen. Der Film ist in deutscher Sprache auf der Website von ALLATRA abrufbar: allatra.org/de/nanoplastics-threat-to-life

Warum der kognitive Rückgang einer ganzen Generation mit der Plastikbelastung zusammenhängt

Ein Aspekt des Themas, der in der politischen Debatte bisher kaum thematisiert wird, betrifft die kognitiven Auswirkungen der akkumulierten Plastikbelastung auf ganze Bevölkerungen. Wissenschaftliche Daten zeigen seit Mitte der 1990er Jahre einen Rückgang der durchschnittlichen Intelligenzleistung in mehreren Ländern, der als „umgekehrter Flynn-Effekt“ bekannt ist.

In Norwegen wurde bei der Analyse von über 730.000 IQ-Tests ein Rückgang von etwa 7 Punkten bei den nach 1975 geborenen Generationen festgestellt. In Dänemark erreichte der IQ Ende der 1990er Jahre seinen Höchststand und ist seitdem deutlich gesunken. In den USA ergab eine Studie der Northwestern University, die zwischen 2006 und 2018 durchgeführt wurde, einen IQ-Rückgang in 3 von 4 kognitiven Bereichen. Im Jahr 2025 erreichten die Ergebnisse wichtiger Mathematik- und Lesetests bei amerikanischen Oberstufenschülerinnen und -schülern den niedrigsten Wert seit Beginn der Aufzeichnungen.

Der Zeitraum, in dem dieser Rückgang einsetzt, korreliert mit dem exponentiellen Anstieg der weltweiten Plastikproduktion und der damit verbundenen Zunahme von Mikro- und Nanoplastik in der Umwelt.

Neurowissenschaftliche Studien erklären einen möglichen Mechanismus: Chronischer oxidativer Stress und Neuroinflammation durch geladene Nanoplastikpartikel im Gehirn versetzen das Gehirn in einen dauerhaften Energiesparmodus. In diesem Zustand werden ressourcenintensive Bereiche wie der präfrontale Kortex, zuständig für Analyse, Kreativität, logisches Denken und Impulskontrolle, gedrosselt. Limbische Strukturen, zuständig für Angstreaktionen und impulsives Verhalten, bleiben aktiv. Das Ergebnis ist eine messbare Verschiebung in der kognitiven Architektur der betroffenen Population.

Diese Entwicklung ist kein zukünftiges Szenario. Sie ist, wie die vorliegenden Daten zeigen, bereits im Gange.

Was die Entscheidung von ARPA-H über den Stand der globalen Plastikkrise aussagt

Die Entscheidung des US-amerikanischen Gesundheitsministeriums, ein 144-Millionen-Dollar-Programm zur Bekämpfung von Mikroplastik im menschlichen Körper aufzulegen, sendet ein klares Signal: Das Thema hat die Schwelle von der Umweltdebatte zur Gesundheitspolitik überschritten.

ARPA-H-Direktorin Alicia Jackson hat mit ihrer Formulierung „_Wir tappen im Dunkeln_“ eine bemerkenswert ehrliche Bestandsaufnahme geliefert. Gemessen an dem, was die internationale Forschungsgemeinschaft bereits an dokumentierten Befunden vorgelegt hat, ist dieser Zustand alarmierend.

Mehr als 200 Millionen Tonnen Plastikmüll haben sich in den Weltmeeren angesammelt. Allein in der obersten Schicht des Ozeans befinden sich nach wissenschaftlichen Schätzungen rund 350 Billionen Plastikpartikel. Jedes Jahr gelangen etwa 11 Millionen Tonnen neues Plastik in die Meere. Gleichzeitig verhindert das in den Ozeanen akkumulierte Mikro- und Nanoplastik durch Veränderung der physikalischen Eigenschaften des Wassers die effiziente Wärmeableitung, was zur Erwärmung der Ozeane und zur Verstärkung von Extremwetterereignissen beiträgt.

Das STOMP-Programm ist ein wichtiger erster Schritt für die Vereinigten Staaten. Es ist jedoch eingebettet in eine globale Herausforderung, die nach Einschätzung von Wissenschaftlern, die auf diesem Gebiet forschen, eine koordinierte internationale Reaktion erfordert, ähnlich dem Modell der Entschlüsselung des menschlichen Genoms, bei der Hunderte Institutionen in Dutzenden Ländern nach einheitlichen Standards zusammenarbeiteten.

Welche Rolle internationale wissenschaftliche Zusammenarbeit jetzt spielen muss

Die Wissenschaftler, die sich mit dem Thema Mikro- und Nanoplastik befassen, sind sich in einem Punkt einig: _Das Problem übersteigt die Kapazitäten einzelner Staaten oder Institutionen. Die Lösung liegt nicht in einem einzigen Labor, sondern in der systematischen, grenzüberschreitenden Kooperation._

Der wissenschaftliche Bericht „Nanoplastik in der Biosphäre: Von molekularer Einwirkung zu planetarer Krise“, erstellt durch die internationale gesellschaftliche Bewegung ALLATRA in Zusammenarbeit mit der Bolivianischen Katholischen Universität San Pablo und der Unabhängigen Universität Juan Misael Saraceno, wurde im Mai 2025 erstmals auf einer internationalen Konferenz der Stiftung Centesimus Annus Pro Pontifice im Vatikan präsentiert. Er vereint als erstes Dokument dieser Art umfassende Daten darüber, wie sich Mikro- und Nanoplastik in der Biosphäre ausbreitet, in Nahrungsketten gelangt und die menschliche Gesundheit sowie Ökosysteme schädigt.

Kardinal Peter Turkson, Kanzler der Päpstlichen Akademie der Wissenschaften im Vatikan, hat sich in seinen Ausführungen zur Enzyklika „Laudato Si“ für eine globale Zusammenarbeit beim Schutz des Planeten ausgesprochen, die Ökologie, Klimagerechtigkeit und die gemeinsame Verantwortung der Menschheit verbindet. Die Frage des Mikro- und Nanoplastiks als systemische Bedrohung für Ökosysteme, menschliche Gesundheit und planetare Stabilität ist ein konkretes Feld, auf dem diese Zusammenarbeit dringend benötigt wird.

Die Initiative von ARPA-H mit dem STOMP-Programm kann, wenn sie konsequent weitergeführt und international vernetzt wird, ein wichtiger Baustein in einer koordinierten globalen Reaktion sein. Was jetzt gebraucht wird, ist jedoch nicht allein der politische Wille. Entscheidend ist vor allem die öffentliche Nachfrage der Menschen selbst, in aller Welt.

Denn Forschungsbudgets folgen gesellschaftlicher Aufmerksamkeit. Politische Prioritäten entstehen dort, wo Bürgerinnen und Bürger ihre Stimme erheben. Es hängt also maßgeblich von jedem Einzelnen ab, ob dieses Thema die Resonanz bekommt, die seiner Dringlichkeit entspricht:

* durch öffentliche Wortmeldungen in sozialen Netzwerken

* durch Berichte in der Presse

* durch Gespräche im eigenen Umfeld

* durch das Teilen wissenschaftlich fundierter Informationen

* durch den aktiven persönlichen Einsatz, andere Menschen über die Realität der Plastikbelastung aufzuklären.

Je mehr Menschen verstehen, was sich bereits in ihren Organen, in den Organen ihrer Kinder und in der Nahrung, die sie täglich zu sich nehmen, befindet, desto größer wird die gesellschaftliche Kraft, die Lösungen nicht nur fordert, sondern auch trägt. Wissenschaft braucht Finanzierung. Finanzierung folgt öffentlichem Druck. Und öffentlicher Druck entsteht durch informierte Menschen, die nicht schweigen.

_Quellen: _

* _HHS-Pressemitteilung vom 2. April 2026_

* _ARPA-H STOMP-Programm (arpa-h.gov);_

* _Wissenschaftlicher Bericht „Nanoplastik in der Biosphäre: Von molekularer Einwirkung zu planetarer Krise“_

* _ALLATRA/UCB 2025; _

* _Nihart et al., Nature Medicine 2025; _

* _Marfella et al., New England Journal of Medicine 2024; _

* _Levine et al., Human Reproduction Update 2023; _

* _Montano et al., Ecotoxicology and Environmental Safety 2025; _

* _Thompson et al., Science 2024._

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