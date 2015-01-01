Nuklearreaktoren sorgen für Sicherheit

Das teuerste und größte US-Kriegsschiff, ausgestattet mit zwei Nuklearreaktoren, liegt in der Bucht von Mallorca vor Anker.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von IsoEnergy Ltd., Premier American Uranium Corp., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi (externe Autorin) · Erstveröffentlichung: 07.10.2025, 19:03 Europa/Berlin

Die USS Gerald R. Ford gilt als modernster und fortschrittlichster Flugzeugträger weltweit. Die zwei Nuklearreaktoren besitzen eine Leistung von mehr als 700 Megawatt insgesamt. Auf dem 337 Meter langem und 78 Meter breitem Kriegsschiff befinden sich rund 4.500 Marinesoldaten sowie 90 Flugzeuge. Damit ist die USS Gerald R. Ford sicher ein imposanter Anblick. Regelmäßig wird sie, einschließlich der Waffensysteme, modernisiert. Dennoch stehen Nuklearreaktoren heute zuerst für eine sichere und saubere Energieversorgung. Damit dies gewährleistet ist, braucht man Uran und hier könnte die Versorgung in den kommenden Jahren knapp werden.

Der weltweit größte Uranproduzent ist mit einem Anteil von rund 40 Prozent am globalen Angebot Kasachstan. Das meiste Uran aus Kasachstan wird nach China, Indien und Europa exportiert und versorgt dort Kernkraftwerke. Ein wichtiger Uranproduzent und -lieferant und bei der Urananreicherung führend, ist Russland. Zu den Kunden gehören Asien, Nordamerika und Europa. Rosatom ist dabei führend in der Urananreicherung, entwickelt auch neue Reaktortechnologien. Atomkraftwerke brauchen angereichertes Uran. Fast weltweit produziert und liefert China Uran und gewinnt zusehends an Bedeutung – mit eigenen Minen und mit Beteiligungen an Uranminen im Ausland.

Auch Kanada gehört zu den bedeutendsten Uran-Produktionsländern, wichtig besonders für westliche Nationen. Auf jeden Fall steigt die Urannachfrage, während das Angebot hierbei nicht mithalten kann. Gut für Uranunternehmen wie Premier American Uranium oder IsoEnergy.

IsoEnergy – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/isoenergy-ltd/ – verfügt in Saskatchewan über hochgradige Uranliegenschaften. Weitere Uranprojekte befinden sich in Australien, Argentinien und in den USA. Besonders hochwertig ist das Larocque East-Projekt im Athabascabecken in Saskatchewan.

Premier American Uranium – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/premier-american-uranium-inc/ – verfügt über Uranprojekte in an Uran reichen Regionen in den USA, nämlich im Great Divide Basin in Wyoming und dem Uravan Mineral Belt in Colorado. Mit dem umfangreichen Landbesitz ist das Unternehmen bestens positioniert.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Premier American Uranium (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/premier-american-uranium-corp/ -) und IsoEnergy (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/iso-energy-ltd/ -).

Quellen:

https://www.merkur.de/politik/fuer-aufruhr-uss-gerald-ford-us-kriegsschiff-sorgt-auf-mallorca-zr-93963842.html;

https://institut-seltene-erden.de/die-aktuelle-situation-der-uranversorgung-ein-umfassender-ueberblick/;

Gemäß § 85 WpHG i. V. m. Art. 20 MAR/VO (EU) 2016/958 weisen wir darauf hin, dass Autoren/Mitarbeitende/verbundene Unternehmen der SRC swiss resource capital AG Positionen (Long/Short) in besprochenen Emittenten halten können. Entgelt/Beziehung: IR-Verträge/Advertorial: Eigene Positionen (Autor): keine; SRC Netto-Position: unter 0,5 %; Beteiligung des Emittenten >= 5 % an SRC: nein. Update-Policy: keine Pflicht zur Aktualisierung. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Wir geben zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der SRC swiss resource capital AG zusätzlich, der unter: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/ zur Verfügung steht.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JS Research

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Pressekontakt:

JS Research GmbH

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Fachanwältliche Kompetenz mit Erfahrung Ohne Batteriemetalle keine grünere Zukunft