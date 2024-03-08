NurExone „auf Kurs“: Forschungs- und Finanzierungserfolge im ersten Halbjahr 2025

Ende August 2025 veröffentlichte das innovative Biotech-Unternehmen NurExone Biologic Inc. seine Finanzergebnisse für das zweite Quartal 2025. Entscheidend dabei war, dass die Ausgaben im Einklang mit den geplanten Meilensteinen verwaltet wurden und die finanziellen Ressourcen gezielt für die Forschung und Wertschöpfung auf dem Weg zu klinischen Studien eingesetzt wurden und werden.

Für NurExone Biologic, das sich auf die Exosomenforschung spezialisiert hat, war dies ein bedeutender Fortschritt, der weit über die Zahlen hinausgeht. Im Februar wurde NurExone als eines der leistungsstärksten Unternehmen im TSX Venture 50 ausgezeichnet. Ein weiterer wichtiger Schritt war der Erwerb einer eigenen Master-Zellbank, die die langfristige Produktionsqualität und Versorgungssicherheit für das Flaggschiffprodukt ExoPTEN sicherstellen wird. Gleichzeitig gründete NurExone seine US-Tochtergesellschaft Exo-Top Inc., um seine Präsenz in Nordamerika auszubauen und sich optimal auf die zukünftige Produktion und Vermarktung seiner eigenen hochwertigen Exosomen, die sogar dem Industriestandard überlegen sind, in den Vereinigten Staaten vorzubereiten – auch für andere Pharma- und Kosmetikunternehmen. Darüber hinaus wurde NurExone in das renommierte ARMI HealthTech Hub Accelerator-Programm aufgenommen, das den Eintritt in den US-Markt und die weitere klinische Entwicklung unterstützt.

Forschungsergebnisse bestätigen den Erfolg von ExoPTEN

Auch auf globaler, wissenschaftlicher Ebene hat NurExone Erfolge erzielt. Auf der internationalen ISEV-Exosomenkonferenz präsentierte die Gruppe beispielsweise vielversprechende Daten zur Regeneration von Gesichtsnerven mithilfe von Exosomen, die auf eine dritte Indikation für ExoPTEN hindeuten. Im Juli folgten präklinische Ergebnisse, die eine signifikante Verbesserung der Gehfähigkeit in Tiermodellen nach Rückenmarksverletzungen zeigten. Ergänzende Bildgebungsdaten im August bestätigten strukturelle Reparaturen im Rückenmark der behandelten Tierkohorte. Ein weiteres Highlight war die Ankündigung von Plänen für eine Phase-1/2a-Studie für ExoPTEN bei akuten Rückenmarksverletzungen im Jahr 2026, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen.

Privatplatzierung zeigt Vertrauen – und stärkt die Finanzbasis

Es liegt daher auf der Hand, dass NurExone im zweiten Quartal 2025 stärker in Forschung und Entwicklung sowie in den Ausbau seiner Organisationsstrukturen investiert hat. Die F&E-Aufwendungen stiegen entsprechend auf 0,70 Mio. US-Dollar, was hauptsächlich auf erweiterte Dienstleistungen und aktienbasierte Vergütungen zurückzuführen ist. Die allgemeinen und administrativen Aufwendungen beliefen sich auf 1,13 Mio. US-Dollar, was die gezielte Expansion der Unternehmensorganisation widerspiegelt. Die Nettofinanzaufwendungen blieben mit 0,02 Millionen US-Dollar nahezu unverändert. Insgesamt ergab sich daraus ein Nettoverlust von 1,85 Millionen US-Dollar. Gleichzeitig konnte das Unternehmen jedoch durch eine erfolgreiche Privatplatzierung seine Kapitalbasis stärken und die Entwicklung von ExoPTEN sowie die strategische Unternehmensführung sichern.

Im ersten Halbjahr 2025 hat NurExone erneut wichtige Weichenstellungen vorgenommen, die den strategischen und unternehmerischen Kurs bestätigen. Mit dem gezielten Ausbau der Infrastruktur, überzeugenden präklinischen Nachweisen und einer klaren strategischen Ausrichtung ist das Unternehmen gut positioniert für die nächsten Schritte auf dem Weg zu klinischen Studien mit ExoPTEN. Dieser Weg könnte beispielsweise Patienten mit Rückenmarks- oder Sehnervenverletzungen neue Hoffnung geben, für die es derzeit keine Therapie und keine Chance auf eine Wiederherstellung der verlorenen Funktion gibt.

NurExone Biologic Inc.

ISIN: CA67059R1091

nurexone.com

Land: Israel & Kanada

Quellen:

www.pressetext.com/news/nurexone-ueberzeugt-in-bioanalyse-eigene-exosomen-toppen-industriestandard.html

finance.yahoo.com/news/nurexone-biologic-announces-preclinical-evidence-200300983.html?guccounter=1

nurexone.com/investors/#News

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich-Ebert-Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu

Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu

