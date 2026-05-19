NurExone erhält Mitteilung über Patenterteilung in Südkorea für die ExoPTEN-Technologie

Das Patent erweitert den Schutz des geistigen Eigentums in einem strategisch wichtigen Markt für die führende exosomenbasierte Therapie des Unternehmens zur Nervenreparatur und funktionellen Wiederherstellung

TORONTO, Ontario und HAIFA, Israel, 19. Mai 2026 / IRW-Press / NurExone Biologic Inc. (TSXV: NRX) (OTCQB: NRXBF) (FSE: J90) (NurExone oder das Unternehmen), ein biopharmazeutisches Unternehmen, das regenerative exosomenbasierte Therapien entwickelt, gab heute bekannt, dass das koreanische Ministerium für geistiges Eigentum (MOIP) eine Mitteilung über die Patenterteilung für eine Patentanmeldung im Zusammenhang mit ExoPTEN, dem führenden therapeutischen Kandidaten des von NurExone, ausgestellt hat.

Die Patentanmeldung deckt wesentliche Aspekte von ExoPTEN ab, darunter die Nutzung von Exosomen als natürliches Wirkstoffabgabesystem zum Transport PTEN-gerichteter therapeutischer Wirkstoffe zur Behandlung von Nervenverletzungen.

Dr. Lior Shaltiel kommentierte als CEO von NurExone: Diese Mitteilung über die Patenterteilung in Südkorea stärkt unser globales Portfolio an geistigem Eigentum weiter und unterstützt die Weiterentwicklung von ExoPTEN in Richtung klinischer Entwicklung und Kommerzialisierung. ExoPTEN steht im Mittelpunkt unserer Strategie zur Arzneimittelentwicklung zur Behandlung bedeutender ungedeckter medizinischer Bedürfnisse, darunter Rückenmarksverletzungen und Schäden am Sehnerv.

Das koreanische Patent stärkt zusätzlich das wachsende internationale Patentportfolio von NurExone rund um ExoPTEN, das bereits erteilte Patente in den Vereinigten Staaten, Japan, Israel und Russland umfasst sowie anhängige Patentanmeldungen in mehreren Jurisdiktionen, darunter die Europäische Union, China, Hongkong, Indien, Israel (Fortsetzung von IL277605) und Thailand.

Unabhängig davon umfasst das breitere Patentportfolio von NurExone bereits erteilte Patente in Märkten wie Australien, den Vereinigten Staaten und Israel im Bereich von Produktionstechnologien für extrazelluläre Vesikel (EV). Zusammen spiegeln diese Patentfamilien die Strategie des Unternehmens wider, mehrere Ebenen seiner Exosomenplattform zu schützen – vom führenden therapeutischen Kandidaten bis hin zu Produktionstechnologien, die die skalierbare Entwicklung und zukünftige Kommerzialisierung der Plattform unterstützen sollen.

Über NurExone

NurExone ist ein an der TSX Venture Exchange (TSXV), OTCQB und in Frankfurt gelistetes Biotech-Unternehmen, das sich auf die Entwicklung regenerativer, exosomenbasierter Therapien für Verletzungen des zentralen Nervensystems konzentriert. Sein führendes Produkt, ExoPTEN, zeigte starke präklinische Daten, die das klinische Potenzial bei der Behandlung akuter Rückenmarksverletzungen und Schäden am Sehnerv unterstützen.

Regulatorische Meilensteine, einschließlich des Erhalts der Orphan-Drug-Zulassung, erleichtern die Roadmap des Unternehmens in Richtung klinischer Studien in den USA und Europa. Das Unternehmen geht davon aus, Lösungen für Unternehmen anzubieten, die an hochwertigen Exosomen und minimalinvasiven zielgerichteten Abgabesystemen für andere Indikationen interessiert sind. NurExone gründete mit Exo-Top Inc. eine US-Tochtergesellschaft, um seine Aktivitäten und Wachstumsstrategie in Nordamerika zu verankern.

Für zusätzliche Informationen und ein kurzes Interview sehen Sie sich bitte das Video Who is NurExone? auf YouTube an, besuchen Sie uns unter www.nurexone.com oder folgen Sie NurExone auf LinkedIn, Twitter, Facebook, oder YouTube.

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ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der anwendbaren kanadischen Wertpapiergesetze (zusammen zukunftsgerichtete Aussagen). Zukunftsgerichtete Aussagen werden häufig, aber nicht immer, durch Wörter wie erwarten, beabsichtigen, planen, vorhersehen, glauben, schätzen, kann, wird, könnte, sollte oder ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet.

Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem Aussagen in Bezug auf: (i) den erwarteten Umfang, den Zeitrahmen und die Auswirkungen der Mitteilung des koreanischen Ministeriums für geistiges Eigentum über die Patenterteilung sowie die Fähigkeit des Unternehmens, Patentschutz in Südkorea zu erhalten und aufrechtzuerhalten (einschließlich der Erfüllung erforderlicher Formalitäten und der Zahlung anfallender Gebühren); (ii) die Strategie und Pläne des Unternehmens zum Schutz und Ausbau seines Portfolios an geistigem Eigentum für ExoPTEN und verwandte Technologien in mehreren Jurisdiktionen; sowie (iii) Aussagen zur Entwicklung, zum regulatorischen Pfad, zum erwarteten Zeitrahmen und Fortschritt klinischer Studien sowie zur möglichen zukünftigen Kommerzialisierung der in dieser Pressemitteilung genannten Produktkandidaten und Technologien des Unternehmens.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen und Annahmen des Managements zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung, einschließlich Annahmen hinsichtlich: der Fähigkeit des Unternehmens, die erforderlichen Formalitäten zur Patenterteilung in Südkorea abzuschließen; der fortgesetzten Verfügbarkeit von Ressourcen (einschließlich Personal, Kapital und Drittanbietern), die notwendig sind, um die Strategie des Unternehmens im Bereich geistiges Eigentum sowie die Entwicklungspläne weiterzuverfolgen; sowie der Genauigkeit und fortdauernden Relevanz der vom Unternehmen veröffentlichten wissenschaftlichen und regulatorischen Informationen.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass tatsächliche Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich abweichen. Dazu zählen unter anderem Risiken im Zusammenhang mit dem Schutz, der Aufrechterhaltung und der Durchsetzung geistigen Eigentums; das Risiko, dass Patentrechte angefochten, eingeschränkt oder anderweitig begrenzt werden könnten; Risiken der frühen Entwicklungsphase; das Risiko, dass präklinische Ergebnisse nicht auf klinische Ergebnisse übertragbar sind; Zeitrahmen und Ergebnisse regulatorischer Prüfungen; Finanzierungs- und Marktbedingungen; die Abhängigkeit von Drittpartnern und Lieferanten; Wettbewerb und technologischer Wandel; sowie weitere Risikofaktoren, die in den fortlaufenden Offenlegungsunterlagen des Unternehmens beschrieben sind, einschließlich der Risiken unter der Überschrift Risk Factors auf den Seiten 44 bis 51 des Annual Information Form des Unternehmens vom 27. August 2024. Kopien davon sind unter dem SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca verfügbar. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und Lesende sollten kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen setzen.

Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für angemessen hält, kann das Unternehmen nicht zusichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Datum dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neue Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Weder die TSXV noch ihr Regulation Services Provider (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSXV definiert ist) übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.

Für diese Übersetzung wird keine Haftung übernommen. Sie können die englische Originalmeldung hier abrufen: money.tmx.com/en/quote/NRX/news/5939932639478007

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