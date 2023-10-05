NurExone wird seine Plattform für Regenerative Medizin auf der NANO.IL.2026 und dem Advanced Therapies Congress im März 2026 präsentieren und gibt ein Unternehmensupdate bekannt

TORONTO und HAIFA, Israel, 27. Februar 2026 – NurExone Biologic Inc. (TSXV: NRX) (OTCQB: NRXBF) (FSE: J90) (NurExone oder das Unternehmen), ein biopharmazeutisches Unternehmen, das exosomenbasierte regenerative Therapien entwickelt, gab heute seine Teilnahme an zwei internationalen Konferenzen bekannt, die im März 2026 stattfinden.

Dr. Lior Shaltiel, PhD, Chief Executive Officer von NurExone, kommentierte: Der Austausch mit wissenschaftlichen, Branchen- und Investorenkreisen ist ein zentraler Bestandteil unserer Strategie, und der März umfasst zwei wichtige Foren. Für NurExone repräsentieren NANO.IL.2026 und Advanced Therapies zwei Seiten desselben Innovationspfads – eine mit Fokus auf Biologie im Nanomaßstab und Verabreichungstechnologien, die andere darauf, was erforderlich ist, um diese in eine Therapie zu überführen, die auf konsistente Herstellung sowie regulatorischen und klinischen Fortschritt ausgelegt ist.

NurExone wird an der NANO.IL.2026 teilnehmen, einer internationalen Konferenz und Ausstellung für Nanowissenschaften und Nanotechnologie, die vom 8. bis 10. März 2026 in Jerusalem stattfindet. Dr. Shaltiel wird als eingeladener Redner im Nano Biotech Industrial Approach-Track auftreten und als Co-Vorsitzender von Nano Biotech Industrial Approach Part B fungieren. Exosomen haben eine Größe im Nanomaßstab, und die Plattform von NurExone ist darauf ausgelegt, diese zu minimalinvasiven regenerativen Therapien weiterzuentwickeln, die auf Verletzungen des zentralen Nervensystems fokussiert sind.

Darüber hinaus wird Dr. Shaltiel im März 2026 auf dem Advanced Therapies Congress in London sprechen, Europas größte kommerzielle Konferenz und Ausstellung für Zell- und Gentherapie. Der Kongress bringt globale Führungskräfte im Bereich fortschrittlicher Therapeutika zusammen, um klinische Translation, Skalierbarkeit der Herstellung, Kommerzialisierung und Investitionstrends zu adressieren.

Unternehmensupdate

Das Unternehmen gab bekannt, dass Herr Jacob Licht aus persönlichen Gründen zum Ende des März 2026 von seinen Funktionen als Chief Executive Officer der Exo-Top Inc. und als Vice President, Corporate Development bei NurExone zurücktreten wird. Das Unternehmen dankt Herrn Licht für seine Beiträge und sein Engagement und wünscht ihm weiterhin viel Erfolg. Das Managementteam des Unternehmens wird seine Aufgaben bis auf Weiteres übernehmen.

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, die die aktuellen Erwartungen und Prognosen des Unternehmens hinsichtlich seiner zukünftigen Ergebnisse widerspiegeln. Soweit möglich wurden Wörter wie kann, wird, sollte, könnte, erwartet, plant, beabsichtigt, antizipiert, glaubt, schätzt, prognostiziert oder potenziell oder die Verneinung oder andere Abwandlungen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Ausdrücke verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu kennzeichnen. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem Aussagen in Bezug auf: die erwartete Teilnahme des Unternehmens an den Konferenzen im März 2026; die Vorträge von Dr. Shaltiel auf den Konferenzen und seine Teilnahme an Podiumsdiskussionen; den erwarteten Zeitpunkt des Ausscheidens von Herrn Jacob Licht und die Übergabe seiner Aufgaben; sowie die Plattformtechnologie von NurExone, die neuartige Lösungen für Pharmaunternehmen bietet, die an minimalinvasiver zielgerichteter Arzneimittelverabreichung für andere Indikationen interessiert sind.

Diese Aussagen spiegeln die derzeitigen Überzeugungen des Managements wider und basieren auf Informationen, die dem Management zum Zeitpunkt dieser Mitteilung zur Verfügung stehen. Bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung wurden mehrere wesentliche Annahmen zugrunde gelegt, darunter: dass die genannten Konferenzen wie geplant stattfinden; dass Vorträge und Teilnahmen wie derzeit vorgesehen erfolgen; dass der Übergang und das Ausscheiden von Herrn Licht im erwarteten Zeitrahmen stattfinden; dass das Unternehmen in der Lage sein wird, die Kontinuität seiner Funktionen in der Unternehmensentwicklung und der Leitung der Tochtergesellschaft durch Übergangsmaßnahmen und/oder zusätzliches Personal nach Bedarf aufrechtzuerhalten; dass keine Ereignisse oder Umstände außerhalb der angemessenen Kontrolle des Unternehmens eintreten, die das Vorstehende wesentlich beeinträchtigen; und dass die Plattformtechnologie von NurExone in der Lage ist, neuartige Lösungen für Pharmaunternehmen anzubieten, die an minimalinvasiver zielgerichteter Arzneimittelverabreichung für andere Indikationen interessiert sind.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten erhebliche Risiken, Unsicherheiten und Annahmen. Viele Faktoren könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen erörterten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und Unsicherheiten gehören unter anderem Risiken im Zusammenhang mit: Änderungen des Konferenzzeitplans oder -programms; der Verfügbarkeit des Managements und des Personals; dem Risiko, dass Übergänge in leitenden Positionen länger dauern als erwartet oder zu betrieblichen Störungen führen; der Möglichkeit, dass die Plattformtechnologie von NurExone keine neuartigen Lösungen für Pharmaunternehmen bietet, die an minimalinvasiver zielgerichteter Arzneimittelverabreichung für andere Indikationen interessiert sind; sowie den Risiken, die unter der Überschrift Risk Factors auf den Seiten 44 bis 51 des Annual Information Form des Unternehmens vom 27. August 2024 erörtert werden, dessen Kopie im SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca verfügbar ist. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und Leser sollten sich nicht übermäßig auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für angemessen hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht zusichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Datum dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, sie zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neue Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Weder die TSXV noch ihr Regulation Services Provider (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSXV definiert ist) übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Für diese Übersetzung wird keine Haftung übernommen. Sie können die englische Originalmeldung hier abrufen: www.globenewswire.com/news-release/2026/02/27/3246788/0/en/NurExone-to-Showcase-Its-Regenerative-Medicine-Platform-at-NANO-IL-2026-and-Advanced-Therapies-Congress-in-March-2026-and-Provides-Corporate-Update.html

