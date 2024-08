Obermair Transporte: Vermietung von Arbeits- und Hebebühnen für flexible Einsätze

Obermair Transporte bietet die Vermietung von Arbeits- und Hebebühnen an und bietet damit Unternehmen eine kosteneffiziente und flexible Lösung für Höhenarbeiten.

Obermair Transporte, ein renommiertes Unternehmen in der Transportbranche, reagiert damit auf die steigende Nachfrage nach flexiblen und kostengünstigen Lösungen für Höhenarbeiten in verschiedenen Industriezweigen. Das Angebot richtet sich sowohl an große Unternehmen als auch an kleinere Betriebe, die temporär Hebebühnen mieten möchten, ohne in den kostenintensiven Erwerb solcher Geräte investieren zu müssen.

Obermair Transporte bietet eine breite Auswahl an zu mietenden Arbeitsbühnen und Hebebühnen unterschiedlicher Größen und Leistungsklassen. Diese sind für vielfältige Einsatzzwecke konzipiert, von Bau- und Montagearbeiten bis hin zu Wartungs- und Reparatureinsätzen in der Industrie.

Der Vorteil der Miete liegt klar auf der Hand: Unternehmen können auf ein umfassendes Sortiment moderner Hebetechnik zurückgreifen, ohne die damit verbundenen Investitionskosten tragen zu müssen. Dies reduziert nicht nur das finanzielle Risiko, sondern bietet auch die Flexibilität, genau das Gerät zu wählen, das für den jeweiligen Einsatz am besten geeignet ist. Insbesondere für Projekte mit zeitlich begrenztem Bedarf bietet die Miete eine effiziente Lösung, da Unternehmen so vermeiden, teure Geräte ungenutzt vorzuhalten.

Ein weiterer Pluspunkt der Mietlösung von Obermair Transporte ist der umfassende Service. Die Mietgeräte werden regelmäßig gewartet und auf den neuesten technischen Stand gebracht, sodass Kunden sich auf die Sicherheit und Zuverlässigkeit der Arbeitsbühnen verlassen können. Darüber hinaus bietet das Unternehmen eine flexible Mietdauer an, die sich an den individuellen Projektanforderungen der Kunden orientiert. Von der Kurzzeitmiete für wenige Tage bis hin zur Langzeitmiete über mehrere Monate sind alle Optionen möglich.

Besonders in Branchen, in denen kurzfristige Aufträge oder saisonale Schwankungen an der Tagesordnung sind, bietet die Miete von Arbeits- und Hebebühnen eine effiziente und ökonomische Alternative zum Kauf. Unternehmen können so ihre Kapitalbindung reduzieren und bleiben finanziell flexibel. Zudem entfällt die Notwendigkeit einer langfristigen Planung und Lagerung der Geräte, da diese nach Abschluss der Arbeiten einfach wieder an Obermair Transporte zurückgegeben werden können.

Die Vermietung von Arbeits- und Hebebühnen durch Obermair Transporte stellt somit eine zeitgemäße und bedarfsgerechte Ergänzung des bisherigen Angebots dar. Kunden profitieren von einer breiten Auswahl, flexiblen Mietmodellen und einem zuverlässigen Service, der ihnen ermöglicht, sich voll und ganz auf ihre Projekte zu konzentrieren. Obermair Transporte unterstreicht damit seine Rolle als vielseitiger Dienstleister in der Transportbranche und trägt den dynamischen Anforderungen seiner Kunden Rechnung.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

OBERMAIR Transporte-Erdbau GmbH

Herr Gerhard Obermair

Gewerbestraße 4

4690 Oberndorf/Schwanenstadt

Österreich

fon ..: + 43 (0) 76 73/67 00-0

fax ..: + 43 (0) 76 73/67 00-20

web ..: http://www.obermair-transporte.at/

email : info@obermair-transporte.at

Seit mehr als 25 Jahren vertrauen Kunden auf die Leistungsstärke von Obermair Transporte. Persönlicher Kontakt zu Kunden und Handschlagqualität zeichnen die Arbeit von Obermair Transporte aus.

Das Angebot von Obermair Transporte umfasst den Bereich Erdbau, Arbeitsbühnenvermietung und Transporte, vom Schwertransport bis hin zum komplexen Sondertransport auf nationaler oder internationaler Ebene.

