Arbeits- und Gesundheitssituation von Pflegekräften mit Migrationshintergrund – Eine Dissertation

Benjamin Schilgen untersucht in „Arbeits- und Gesundheitssituation von Pflegekräften mit Migrationshintergrund“ den Einfluss von kulturellen Unterschieden am Arbeitsplatz.

Der Anteil von Pflege- und Betreuungskräften mit Migrationshintergrund in Deutschland nimmt zu. Der Autor Benjamin Schilgen identifiziert in seiner Dissertation arbeitsplatzbezogene Belastungen und Ressourcen von Pflegekräften mit und ohne Migrationshintergrund in der ambulanten Pflege sowie von 24-Stunden-Betreuungskräften und erhebt das Ausmaß arbeitsplatzbezogener Belastungen bei den Pflegekräften. Im interkulturellen Kontext beeinträchtigen ein divergierendes Verständnis von Verhaltensmustern und professioneller Pflege und eine nicht funktionierende Kommunikation die Zusammenarbeit. Probleme wie die erwartete ständige Verfügbarkeit, Verständigungsschwierigkeiten und interpersonelle Konflikte sind alltägliche Belastungen für ausländische 24-Stunden-Betreuungskräfte und führen bei vielen Betroffenen zur Erschöpfung, Schlaflosigkeit und erhöhter Reizbarkeit.

Pflegekräfte mit und ohne Migrationshintergrund in der ambulanten Pflege sind laut „Arbeits- und Gesundheitssituation von Pflegekräften mit Migrationshintergrund“ von Benjamin Schilgen im ähnlichen Ausmaß psychosozialen Belastungen ausgesetzt. Beide Gruppen berichten über ein weit höheres Maß an psychosozialer Belastung, depressiver Symptomatik, generalisierter Angst und somatischen Belastungen als die deutsche Allgemeinbevölkerung. Dieses Buch ist der dreizehnte Band der Edition Gesundheit und Arbeit. Dabei handelt es sich um eine Schriftenreihe des Competenzzentrums für Epidemiologie und Versorgungsforschung bei Pflegeberufen (CVcare) am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE).

„Arbeits- und Gesundheitssituation von Pflegekräften mit Migrationshintergrund" von Benjamin Schilgen ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-12809-5 zu bestellen.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

