Pure Liebe IST unser neuer Fingerprint! – Ratgeber zur Persönlichkeitsentwicklung

Bernadette Bruckner richtet sich mit „Pure Liebe IST unser neuer Fingerprint!“ an alle, die sich gerne daran erinnern möchten, wer sie wirklich sind.

„Reine Liebe beginnt IMMER mit Selbstliebe!“ ist eines der Credos der Autorin. Sie ist eine Botschafterin der „THE LOVE foundation“ von Harold W. Becker und legt jetzt ihr eigenes Buch dazu vor. Sie teilt in ihrem Buch „Pure Liebe IST unser neuer Fingerprint!“ nicht nur ihre eigene Geschichte, sondern inspiriert die Leser zugleich zu einem gesunden, ausgeglichenen und liebevollen Leben. Sie fordert die Leser durch direkte Fragen zum Nachdenken auf und gibt ihnen auch Platz zum Niederschreiben der eigenen Ideen. Jede Seite des Buchs enthält entweder wertvolle Informationen rund um die Liebe und das Leben, oder aber interessante Aufgaben, mit denen sich die Leser auseinander setzen sollten.

Das Buch „Pure Liebe IST unser neuer Fingerprint!“ von Bernadette Bruckner liefert den Lesern viele praktische alltägliche Tipps und Übungen, um neu zu entdecken und neu zu definieren, was Liebe für jedes einzelne Individuum sein könnte. Die Leser können mit diesem rund 90 Seiten langen Buch zudem für sich selbst entdecken, was Liebe damit zu tun hat, wie man lebt, denkt und fühlt. Die Autorin bringt in ihrem Buch alles direkt auf den Punkt, ohne die Leser mit langatmigen Erklärungen und Geschichten zu langweiligen. Aus diesem Grund ist dieses Buch trotz seiner Kürze hilfreicher als so mancher 500 Seiten-langer Ratgeber.

"Pure Liebe IST unser neuer Fingerprint!" von Bernadette Bruckner ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-15875-7 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. Das moderne Verlagskonzept von tredition verbindet die Freiheiten des Self-Publishings mit aktiver Vermarktung sowie Service- und Produktqualität eines Verlages. Autoren steht tredition bei allen Aspekten der Buchveröffentlichung als kompetenter Partner zur Seite. Durch state-of-the-art-Technologien wie das Veröffentlichungstool „publish-Books“ bietet tredition Autoren die beste, schnellste und fairste Veröffentlichungsmöglichkeit. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und e-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für Ihren Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Passende Publishing-Lösung hält tredition darüber hinaus auch für Unternehmen und Verlage bereit. Mit über 40.000 veröffentlichten Büchern ist tredition damit eines der führenden Unternehmen in dieser Branche.

