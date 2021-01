Abdallahs Taufe – Eine Geschichte über Glaubenskonflikte und Bekehrungen

Immanuel Rauhut wirft in „Abdallahs Taufe“ das Scheinwerferlicht auf die christliche Taufe und welchen Stellenwert diese in islamischen Ländern hat.

Das Buch „Abdallahs Taufe“ von Immanuel Rauhut verpackt die Diskussion über die christliche Taufe in einen Roman, der in einem weitgehend islamischen afrikanischen Land angesiedelt ist. Allein das mag die Leser überraschen, denn wenn es um das Thema Taufe geht, erwartet man eher „sachliche“ Abhandlungen. Der Autor weiß jedoch, dass dieses Thema oft zu hitzigen Diskussionen führt und so manche kirchliche Gemeinde deswegen einige Leichen im Keller liegen hat. Zudem stellt sich das Thema beim genauen Hinsehen als so komplex heraus, dass ein umfassendes Sachbuch darüber schnell langweilig werden kann. In einem Roman hingegen kann man dieses Wissen Häppchenweise einbauen, ohne die Leser zu ermüden. Es ist ein spannungsreicher Roman, auch aufzeigt, was die Taufe in einer islamischen Umgebung bedeutet, aber greift auch innerkirchliche Konflikte über die Taufe auf.

Der Roman „Abdallahs Taufe“ von Immanuel Rauhut ist ein gelungener Versuch, Wissen über ein umstrittenes und komplexes Thema in eine spannende Geschichte, welche die Leser an die Seiten fesselt, zu verpacken. Natürlich geht es in der Geschichte nicht immer friedlich zu – aber immerhin handelt es sich hier bei den Leichen nur um fiktive Tote. Die Leser erfahren im Verlauf der Handlung von den unterschiedlichen Perspektiven, die es zu dem Thema Taufe gibt – und dürfen sich am Ende ihre eigene Meinung bilden.

