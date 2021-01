Jahreskreisbuch 2021 – Das Arbeitsbuch für 2021 zu den Jahreskreisfesten

Norbert Pauls neues Werk „Jahreskreisbuch 2021“ hilft den Lesern dabei, im Jahr 2021 den Überblick darüber zu behalten, was sie erreicht haben bzw. erreichen wollen.

In vergangenen Jahren hat der Autor zahlreichen Lesern bereits mit seinen schön gestalteten und informativen Jahreskreisbüchern geholfen. Auch das Jahr 2021 soll keine Ausnahme sein. Doch warum sollte man sich an den Jahreskreisen orientieren und sein Leben nach ihnen ausrichten? Die Jahreskreisfeste sind, so erklärt der Autor, seit langer Zeit wichtige Eckpunkte im jährlichen Lauf des Lebens: Sie geben den Menschen nicht nur Orientierung, sondern auch gesellschaftlichen und emotionalen Halt. An den Jahreskreisfesten können sie von Jahr zu Jahr auch überprüfen, ob und wie sich ihr Leben verändert und entwickelt hat. Doch sie können – z.B. mit Hilfe dieses Buches – auch ganz zielgerichtet ihr Handeln, ihr Aktivsein oder Nicht-Aktivsein am Jahreskreis ausrichten, um sich damit die unterschiedlichen Qualitäten, Aspekte und Energien der einzelnen Jahreszeiten zunutze zu machen.

Wer seinem Leben und Handeln nach dem Jahreslauf Struktur geben möchte, für den ist das „Jahreskreisbuch 2021“ von Norbert Paul eine sehr gute Hilfe. Es enthält neben dem Wissenswerten zu jedem der acht Jahreskreisfeste viel Freiraum, um mit dem Buch arbeiten zu können, sowohl für den privaten als auch den beruflichen Bereich. Durch das Führen eines solchen Buches können die Leser sehr präzise erkennen, was geplant war, was davon umgesetzt wurde und was tendenziell gesehen über mehrere Jahre vorangeschritten ist und was nicht. Und all das geschieht unter Achtung und Beachtung des natürlichen Jahreslaufs und den entsprechenden Energien.

„Jahreskreisbuch 2021" von Norbert Paul ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-21585-6 zu bestellen.

