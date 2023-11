Österreich setzt weiter auf Quantyoo: Das Münchener Big-Data-Unternehmen gewinnt ANTENNE VORARLBERG als Kunden

Mit dem Anschluss von ANTENNE VORARLBERG baut Quantyoo seine Rolle als Technologieanbieter für die rechtssichere Erhebung, Verarbeitung und Vermarktung von Audionutzerdaten in Österreich weiter aus.

München, 29.11.2023 – Das innovative Big-Data-Unternehmen Quantyoo aus München baut sein Kundenportfolio aus und freut sich über die Partnerschaft mit ANTENNE VORARLBERG aus Schwarzach. ANTENNE VORARLBERG setzt ab jetzt auf die wegweisende Technologie von Quantyoo.

„Das Bedürfnis unserer Hörerinnen und Hörer nach umfassendem Datenschutz und einer rechtskonformen Datenverarbeitung ist groß, und wir nehmen dies sehr ernst. Das Know-how, die Qualitätsstandards und die Produkte von Quantyoo haben uns überzeugt“, begründet Mario Mally, Geschäftsführer von ANTENNE VORARLBERG, die Entscheidung. „Zudem lässt sich die technische Infrastruktur nahtlos in unsere Arbeitsabläufe und Prozesse integrieren. Dies ist ein weiterer bedeutender Schritt in unserer Digitalisierungsstrategie, und hilft uns unsere digitalen Angebote weiter zu optimieren.“

Auch Matthias Ross, Geschäftsführer von Quantyoo, zeigt sich erwartungsvoll im Hinblick auf die bevorstehende erfolgreiche Kooperation: „Wir freuen uns einen weiteren starken Partner aus Österreich in unserer Quantyoo-Familie begrüßen zu dürfen, der auf partnerschaftliche Zusammenarbeit setzt“.

ANTENNE VORARLBERG ist mit der Partnerschaft nun an eine optimale Infrastruktur für eine ganzheitliche Datenperspektive angeschlossen, die zahlreiche Vorteile bietet, darunter:

* Personalisierbare Inhalte: ANTENNE VORARLBERG kann hierdurch maßgeschneiderte Inhalte basierend auf den Präferenzen und dem Verhalten der Hörerinnen und Hörer erstellen.

* Effektive Vermarktung: Durch die Integration von Datenpunkten aus verschiedenen Touchpoints können Profile mit wertvollen Insights angereichert und für die Vermarktung bereitgestellt werden.

* Optimierte Programminhalte: Die umfassende Analyse der Daten ermöglicht es ANTENNE VORARLBERG, das Programm kontinuierlich zu optimieren und besser auf die Bedürfnisse der Hörerinnen und Hörer einzugehen.

Über Quantyoo: Quantyoo ist Technologieanbieter für die rechtssichere Erhebung, Verarbeitung und Vermarktung von Nutzerdaten. Das Unternehmen verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz, der weit über die Vermarktung hinausgeht. Nicht nur für die Gattung Audio: Das Team bringt langjährige branchenübergreifende Expertise mit und hilft bei der Umsetzung einer zukunftsorientierten Datenstrategie. Ungenutzte Daten sind ungenutztes Potenzial für Ihr Unternehmen – Nutzen Sie Ihre Daten intelligent und sichern Sie sich wettbewerbsentscheidende Vorteile. Kommen Sie mit Quantyoo in Kontakt per E-Mail an partner@quantyoo.de.

Über ANTENNE VORARLBERG: ANTENNE VORARLBERG, der Sender für Mehr Musik und Mehr Vielfalt, ist Marktführer bei den 14- bis 49-jährigen Hörerinnen und Hörern in Vorarlberg und sendet zusätzlich bis zu 100 km ins angrenzende Ausland nach Deutschland und in die Schweiz.

