Perfektionismus verhindert Sichtbarkeit: Mehr Mut zur Lücke – authentisch ist besser als „zu“ perfekt!

Das VGVFI-Team findet neue Ansätze und bewährte Strategien und hilft den Experten authentisch zu sein und die passenden Kunden anzuziehen.

Hamburg im November 2023 – Die VGVFI Verlagsgesellschaft für Verbraucher- und Firmeninformationen mbH ist ein Rundum-Dienstleister für erfolgreiches B2B-Marketing und hilft mit seinen Online-Wissen-Events neue Kunden zu gewinnen. Webinare, die ausschließlich dem Verkauf dienen, sind heute nicht mehr gefragt. Niemand hat noch Interesse daran, sich eine Stunde lang von manipulativen Verkaufsstrategien beeinflussen zu lassen. Stattdessen möchten alle praktische Informationen mit einem Mehrwert erhalten. Hierfür eignen sich Online-Veranstaltungen vom VGVFI-Team hervorragend. Das erfahrene Team schafft Vertrauen und Bekanntheit in der Zielgruppe des Kunden und hilft seinen Kunden, ihre Botschaft nicht nur durch E-Mail-Marketing zu transportieren, sondern auch durch Online-PR. Hier mehr erfahren: https://www.wissen-events.de

Die Thematik der Kundengewinnung mittels Online-Wissen-Events steht heute im Fokus. Es gestaltet sich zunehmend schwieriger, inmitten des Werberauschens Gehör zu finden. In einer Zeit, in der jeder mithilfe von ChatGPT endlose Texte verfassen kann, nehmen die Herausforderungen nicht ab. Künftig werden Informationen und Inhalte keinen Vorteil im Wettbewerb mehr bieten, da niemand mehr in der Flut von Texten nach ihnen suchen kann. Das VGVFI-Team findet neue Ansätze und bewährte Strategien und hilft den Experten authentisch zu sein und die passenden Kunden anzuziehen. Hier mehr über Online-Events mit Mehrwert erfahren und Arbeitsmittel zur Vorbereitung und Planung eines Events finden: https://www.wissen-events.de

Was unterscheidet die VGVFI von vielen anderen Anbietern? Mit zunehmender Informationsüberflutung wird der menschliche Faktor wieder wichtiger. Es geht nicht darum, perfekt zu sein, sondern als Mensch mit Lösungen für seine Kunden aufzutreten. Das VGVFI-Team hilft den Kunden ihren Perfektionismus und ihre Angst vor Fehlern zu überwinden. Nur so werden viele gute Ideen in die Welt getragen. Verbessern können sie ihre Veranstaltungen immer noch später. Das ehrliche Feedback von Kunden gibt wichtige Ansätze zur Optimierung. Das VGVFI-Team führt den Kunden strategisch zum Ziel des Online-Events.

Das VGVFI-Team bietet ein umfassendes Paket zur Organisation und Durchführung von Wissen-Events für Unternehmen. Im Vorgespräch werden das Format, Thema und die Kernaussagen des Events festgelegt sowie Ziele und Zielgruppe definiert. Anschließend werden Grafiken und Texte für Social Media und PR sowie E-Mail-Templates erstellt. In der Werbephase legt das Team Veranstaltungen auf Zoom und LinkedIn an, bewirbt diese über Netzwerk und veröffentlicht sie in relevanten LinkedIn- und Facebook-Gruppen. Die Presseinformation wird auch verfasst und an Portale und relevante Redaktionen verteilt sowie eine mehrstufige E-Mail-Kampagne durchgeführt. Nach dem Event wird das Video zusammengeschnitten und auf der Plattform www.der-business-tipp.de veröffentlicht. Die Dienstleistungen der VGVFI zeichnen sich dadurch aus, dass für jede Veranstaltung die Anmeldung von mindestens 50 Personen aus dem BtoB-Umfeld garantiert wird. Die Kontaktdaten werden später an den Auftraggeber übermittelt.

Der Gründer der VGVFI, Ole Albers, liebt die gesunde Mischung aus datenbezogenen Analysen und kreativer Gestaltung und ist verantwortlich für alles, was im Hintergrund läuft – von Datenbanken über Programmierung bis hin zur Kreation von Werbemitteln und Landingpages. Und das spürt man in jedem Detail und erreicht die Zielgruppe direkt und effektiv.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

VGVFI Verlagsgesellschaft für Verbraucher- und Firmeninformationen mbH

Herr Ole Albers

Mittelweg 44

20149 Hamburg

Deutschland

fon ..: 040-22 85 42 330

fax ..: 040-22 85 42 338

web ..: https://vgvfi.de

email : impressum@vgvfi.de

Pressekontakt:

VGVFI Verlagsgesellschaft für Verbraucher- und Firmeninformationen mbH

Herr Ole Albers

Mittelweg 44

20149 Hamburg

fon ..: 040-22 85 42 330

web ..: https://vgvfi.de

email : impressum@vgvfi.de

