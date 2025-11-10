Ofenbauer München – Handwerkskunst, Wärme und Design aus Meisterhand

Ofenbaumeister Hendrik Kraus verbindet seit über 25 Jahren Handwerk, Design und Wärme. Für München schafft er individuelle Feuerstätten, die Technik, Ästhetik und Wohngefühl vereinen.

München, 10. November 2025 – Individuelle Feuerstätten, modernes Design und handwerkliche Perfektion: Dafür steht Ofenbaumeister Hendrik Kraus, einer der erfahrensten Ofenbauer München und Umgebung. Der Meisterbetrieb mit Sitz in Kolbermoor verbindet seit über 25 Jahren traditionelle Ofenbaukunst mit innovativer Heiztechnik – für Wärme, die bleibt.

Ob Kachelofen, Kaminofen, Grundofen oder moderner Gaskamin – jede Anlage wird individuell geplant, präzise gefertigt und fachgerecht montiert. Mit einem Gespür für Ästhetik, Technik und Raumwirkung realisiert Hendrik Kraus Feueranlagen, die sowohl funktional als auch architektonisch überzeugen.

„Ein Ofen ist weit mehr als ein Heizsystem – er ist Mittelpunkt, Treffpunkt und Ausdruck von Geborgenheit“, erklärt Hendrik Kraus. „Wir gestalten Feuerlösungen, die perfekt zur Persönlichkeit unserer Kundinnen und Kunden sowie zur Architektur ihrer Häuser passen.“

In der Ausstellung „Feuerraum“ in Kolbermoor präsentiert der Ofenbaumeister eine große Auswahl an brennfertigen Kaminanlagen, Grundöfen und Feuerobjekten. Besucher aus München, Bogenhausen, Schwabing oder Haidhausen erleben dort live, wie sich traditionelle Handwerkskunst und modernes Design verbinden – von klassischen Kachelöfen bis hin zu exklusiven Drehfeuern und maßgefertigten Raumteilern.

Neben der Gestaltung neuer Ofenanlagen bietet das Team auch den fachgerechten Heizeinsatzaustausch, individuelle Sanierungen und nachhaltige Modernisierungen an. So entstehen effiziente Feuerstätten, die aktuelle Umweltstandards erfüllen und zugleich echte Unikate bleiben.

Seine kreative Leidenschaft bleibt auch außerhalb Münchens nicht unbemerkt: Beim europaweiten Wettbewerb „Ofenflamme 2025“ des Zentralverbands Sanitär Heizung Klima (ZVSHK) wurde Hendrik Kraus für sein innovatives Ofendesign ausgezeichnet – ein Beleg dafür, dass handwerkliche Qualität und Gestaltungskompetenz in Bayern auf höchstem Niveau gelebt werden.

Mit über 25 Jahren Erfahrung, persönlicher Beratung und echter Leidenschaft für Feuer schafft Hendrik Kraus – Der Ofenbaumeister Wohnräume mit Charakter – warm, stilvoll und zeitlos.

Über Hendrik Kraus – Der Ofenbaumeister

Der Kolbermoorer Ofenbaumeister Hendrik Kraus plant und realisiert hochwertige Ofen- und Kaminanlagen für München, Rosenheim und ganz Oberbayern. Von der ersten Idee bis zur fertigen Feuerstätte begleitet der Meisterbetrieb seine Kunden persönlich – mit Präzision, Erfahrung und Leidenschaft fürs Detail.

In der eigenen Ausstellung „Feuerraum“ in Kolbermoor erleben Besucher modernste Ofentechnik und inspirierende Wohnideen rund ums Thema Feuer.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

„Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.“

