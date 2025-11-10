Ofenbauer Rosenheim – Handwerk, Design und Feuerkultur mit Leidenschaft

Ofenbaumeister Hendrik Kraus aus Kolbermoor vereint seit über 25 Jahren Handwerk, Design und Feuerkultur. Seine individuellen Öfen schaffen Wärme, Atmosphäre und Wohnqualität.

Rosenheim, 10. November 2025 – Wärme, Atmosphäre und handwerkliche Präzision: Dafür steht Ofenbaumeister Hendrik Kraus aus Kolbermoor seit über 25 Jahren. Als erfahrener Ofenbauer Rosenheim verbindet er traditionelles Handwerk mit zeitgemäßem Design und schafft individuelle Feuerstätten, die mehr sind als nur Heizquellen – sie sind Ausdruck von Lebensqualität und Wohnkultur.

Ob Kaminofen, Grundofen oder maßgefertigtes Feuermöbel – jedes Projekt wird bei Hendrik Kraus individuell geplant, präzise umgesetzt und perfekt auf Raum, Architektur und Kundenwunsch abgestimmt. Seine Öfen vereinen Wärme, Funktionalität und Ästhetik in einem harmonischen Gesamtkonzept.

„Wenn sich die Flammen im Raum spiegeln und die Wärme den Wohnbereich erfüllt, dann weiß ich, warum ich diesen Beruf liebe“, sagt Hendrik Kraus. „Ein Ofen ist nicht nur Technik, sondern ein Stück Geborgenheit – ein handwerkliches Versprechen, das täglich spürbar ist.“

In seiner Ausstellung „Feuerraum“ in Kolbermoor präsentiert der Ofenbaumeister eine exklusive Auswahl an brennfertigen Kaminanlagen und Feuerobjekten. Besucher erleben dort, wie moderne Feuerstätten Wohnräume aufwerten und Atmosphäre schaffen – von klassischen Kachelöfen bis hin zu modernen Drehfeuern und architektonisch integrierten Raumteilern.

Dass seine Leidenschaft für Gestaltung auch überregional Beachtung findet, zeigt eine aktuelle Auszeichnung: Beim europaweiten Designwettbewerb „Ofenflamme 2025“ des Zentralverbands Sanitär Heizung Klima (ZVSHK) erhielt Hendrik Kraus einen Sonderpreis für innovatives Ofendesign. Die Jury lobte die kreative Verbindung von Architektur, Material und Funktion – ein weiterer Beleg für die hohe gestalterische Qualität des Rosenheimer Ofenbauers.

Mit handwerklichem Können, Liebe zum Detail und einem feinen Gespür für Formen und Materialien realisiert Hendrik Kraus seit vielen Jahren Feueranlagen, die individuell, langlebig und energieeffizient sind. Von Kolbermoor bis München, Traunstein oder dem Chiemsee – wer auf der Suche nach einem erfahrenen Ofenbauer ist, findet in Hendrik Kraus den richtigen Ansprechpartner.

Über Hendrik Kraus – Der Ofenbaumeister

Hendrik Kraus steht für hochwertigen Ofenbau in Rosenheim und Umgebung – von der ersten Planung über den Heizeinsatzaustausch bis hin zur fertigen Montage. In der Ausstellung „Feuerraum“ in Kolbermoor erleben Besucher die Vielfalt moderner Kaminöfen und Feuerobjekte live.

Jede Anlage ist ein handwerkliches Unikat – budgetgenau, fachgerecht und einzigartig.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Hendrik Kraus – Ofenbaumeister

Herr Hendrik Kraus

Heubergstraße 17

83059 Kolbermoor

Deutschland

fon ..: 08031 22 14 805

web ..: https://der-ofenbau-meister.de

email : info@ofenbau-meister.de

