Offizieller Start der High-End-Elektrofahrzeugmarke VOYAH in Norwegen

Der chinesische Elektrofahrzeughersteller Dongfeng beginnt seine europäische Expansion mit einem Eintritt in den norwegischen Markt. Angeboten wird ein luxuriöses und leistungsstarkes Elektroauto.

Am 10. März 2022 trafen sich Vertreter des chinesischen Autoherstellers China Dongfeng Motor Industry Imp. & Exp. Co., Ltd. mit Vertretern der norwegischen Firma Electric Way in der „Cloud“ und unterzeichneten online einen Kooperationsbeschluss. Gemeinsam verkündeten sie den offiziellen Start der High-End-Elektrofahrzeugmarke „VOYAH“ der Dongfeng Group in Norwegen. Von nun an wird sie den norwegischen Kunden High-Performance-Elektrofahrzeugprodukte und einen ausgezeichneten Kundendienst bieten.

Ma Lei, der Geschäftsführer der Dongfeng Imp. & Exp. Company, sagte bei der Unterzeichnungszeremonie: „Die Reise nach Norwegen ist der Beginn der ausländischen Expansion von VOYAH. Wir werden in der Zukunft daran arbeiten, die zahlreichen Produkte VOYAHs sowie die VOYAH-Plattform in weiteren europäischen Ländern anzubieten und den Bedarf der Kunden zu erfüllen.

Torje Aleksander Sulland, der Geschäftsführer von Electric Way Norwegen, sagte: „Wir sind sehr stolz darauf, mit einem der größten chinesischen Autohersteller – Dongfeng Auto – zusammenzuarbeiten und VOYAH bei der Expansion nach Europa zuerst in Norwegen einzuführen. Wir freuen uns sehr darauf, den norwegischen Kunden ein einzigartiges Elektrofahrzeug, den VOYAH FREE, vorzustellen. Dabei handelt es sich um ein luxuriöses, smartes und komfortables Premiumfahrzeug mit vorzüglicher Reichweite, hochklassiger Ausstattung und hervorragender Leistung. Es erfüllt die Reisebedürfnisse von norwegischen Kunden und wird ganz sicher Anklang finden.“

Norwegen ist das Land mit der weltweit höchsten Nutzungsrate von Elektrofahrzeugen. Für die mit hoher Geschwindigkeit von ihrem Heimatland aus in die ganze Welt expandierende chinesische Premiumfahrzeugmarke VOYAH ist Norwegen der Ausgangspunkt für die globale Expansion der Marke. Die Dongfeng Group hat ein Team für den Export nach Europa eingerichtet, das Bereiche wie Produkt, Marketing, Markenförderung, Finanzen und Kundenservice koordiniert und mit spezialisierter Arbeit das Auslandsprojekt von VOYAH vorantreibt. Bei diesem Projekt handelt es sich um eine Großinvestition der Dongfeng Group, die auf dem weit entwickelten und starken norwegischen Markt die Reise von VOYAH-Fahrzeugen nach Europa einläutet.

VOJAH wird seinen ersten Ausstellungsraum in Klingenbergata, dem Zentrum der norwegischen Hauptstadt Oslo, eröffnen und dann auch Ausstellungsräume in anderen norwegischen Städten eröffnen. VOYAH-Fahrzeuge werden über Ausstellungsräume ausgestellt und über das Internet bestellt. Das erste Modell, der VOYAH FREE, wird im Juni in Norwegen auf den Markt kommen und im vierten Quartal ausgeliefert werden.

Der Plan ist, dass VOYAH nach und nach auf die europäischen Märkte expandiert, den Produktvertrieb Schritt für Schritt verbessert, das Produkterlebnis und den Kundenservice stetig optimiert, ein neues „Chinesische Technologie“-Label etabliert und so die internationale Expansion der Marke vorantreibt.

