Reisemobile Taufratshofer: jetzt offizieller Importeur für den Sylvansport GO Zeltanhänger

Egal ob ihr alleine oder mit der ganzen Familie unterwegs seid: Der GO geht

mit!

Der SylvanSport GO.

Kennt ihr den coolsten Camper aller Zeiten? Für National Geographic ist es der SylvanSport GO. Das liegt zum einen an seinem geringen Gewicht von nur 381 kg – leicht genug für einen Kleinwagen als Zugmaschine. Das zweite

herausragende Merkmal ist seine Vielseitigkeit: Mit unterschiedlichen Schlafkombinationen, Innenraumlösungen und Lademöglichkeiten macht der GO so ziemlich alles mit, was unterwegs Spaß macht. Zudem begeistert er mit einem Platzangebot für bis zu 4 Personen. Alles in allem: Der perfekte Pop-up-Camper – selbst für kleine Zugfahrzeuge und große Outdoor-Ambitionen.

Leicht.

Der GO ist ein Fliegengewicht – mit seinen schlanken 381 kg, den kompakten Abmessungen und seinem aerodynamischen Design wird er zum effizientesten Transportanhänger der Welt. Zum Ziehen reicht schon ein Kleinwagen. Der Go besitzt aber auch richtige Nehmerqualitäten: Schließlich bietet er handfeste 360 kg Zuladung für alles, was euch wichtig ist. Ob Motorräder, Quads, Aufsitzrasenmäher, der kompletten Campingausstattung oder gut einem Dutzend Fahrräder, der GO steckt alles weg.

Vielseitig.

Der SylvanSport GO ist das Schweizer Taschenmesser der Campinganhänger. In nur 10 Minuten lässt er sich in ein komfortables und flexibles Zuhause verwandeln. Seine luftigen Materialien und Panoramafenster unterstreichen seinen modernen Charakter. Doch damit nicht genug: Als leistungsstarker Transporter ist er Euch in allen Lebenslagen behilflich. Von Biken bis Baumarkt – durch seine serienmäßige Kippvorrichtung wird ein rampenloses Beladen zum Kinderspiel.

Jede Menge Platz.

Egal ob ihr alleine oder mit der ganzen Familie unterwegs seid: Der GO geht mit! Sein variables Schlafpodest bietet auf selbstaufblasenden Matratzen Platz für bis zu 4 Personen. Gleichzeitig lassen sich die mitgelieferten Tischplatten zu einem vollwertigen Essbereich für die ganze Familie umfunktionieren. Neben dem luftigen Innenraum hat der fortschrittliche Campinganhänger noch einen sicheren Vorzelteingang, der zusätzliche 7 m2 Wohnraum liefert.

So verbindet der GO gekonnt Nutzen, Qualität, Outdoortauglichkeit und Spaß. Wie alles von SylvanSport.

mehr über den Sylvansport GO Camping Trailer erfahren…

Reisemobile Taufratshofer steht für eine freie Werkstatt, die einen erstklassigen, zeitgemäßen und komfortablen Service für Ihr Reisemobil bietet. Alle Leistungen sind durch eine unabhängige, renommierte Prüfgesellschaft zertifiziert, die unsere hochwertige Servicequalität kontinuierlich prüft und bestätigt.

Unser Slogan „wir verwirklichen Ihre Urlaubsträume“ steht für den ultimativen Urlaubsspaß, bei dem Sie Ihre Träume verwirklichen können. Vergnügen für alle die die Freiheit des Campings schätzen. Reisemobile Taufratshofer ist dabei Ihr Partner. Vom naturliebenden Outdoor Camper bis zum anspruchsvollen Luxus Camper bleiben nahezu keine Wünsche offen.

Ein Team von spezialisierten Mitarbeitern sorgt für kompetente Beratung und Serviceleistungen. Ein breites Sortiment an Modellen, Zubehör und Dienstleistungen lässt dabei keine Wünsche offen.

Als LMC Servicepartner verbinden wir das Beste aus Vertrags- und freier Werkstatt. Unseren Kunden bieten wir die ganzheitliche, professionelle Wartung und Reparatur für alle Fahrzeugtypen und das bei maximaler Flexibilität und Mobilität. Durch unsere zahlreichen Services gestalten wir Ihnen den Werkstattaufenthalt Ihres Fahrzeuges so unkompliziert wie möglich.

