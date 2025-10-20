Ohne Kupfer und Silber keine Energiewende

Silber besitzt eine Doppelfunktion und befindet sich im Defizit. Kupfer ist ein essenzieller Rohstoff für Dekarbonisierung und Elektrifizierung.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Discovery Silver Corp., Mogotes Metals Inc., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 24.10.2025, 17:48 Uhr Europa/Berlin

Silber gilt ebenso wie Gold als Währungsabsicherungs- und Inflationsmetall. Silber boomt. Die Nachfrage aus der Solar-, Schmuck- und Automobilbranche war 2024 höher als das Angebot. Auch 2025 wird mit einem Defizit enden. Da wären weitere Preissteigerungen nicht verwunderlich. Da es sich beim Silbermarkt um einen relativ kleinen Markt handelt, gibt es immer wieder Preisschwankungen oder Seitwärtsphasen. Für 2025 sind Analysten von einem Preis zwischen 45 und 60 US-Dollar je Unze ausgegangen. Der enorme preisliche Aufwärtstrend der letzten Wochen zeigt, was alles möglich ist bei Silber. Für Charttechniker würde ein Anstieg über 53 US-Dollar je Feinunze einen neuen Ausbruchsversuch nach sich ziehen. Das Rallyehoch lag nämlich bei 54,48 US-Dollar je Unze Silber.

Auch beim Kupfer scheint sich ein Angebotsdefizit abzuzeichnen, denn neue Minenprojekte brauchen sehr viel Zeit, während der Kupferbedarf wächst. Und in den letzten Jahren wurden nur wenige neue große Kupfervorkommen entdeckt. So basiert etwa die Stromversorgung auf Kupfer, da Stromnetze Kupfer brauchen. Elektromobilität und die extrem energiehungrige künstliche Intelligenz kommen nicht ohne Kupfer aus. Die Kupferbestände an den großen Metallbörsen beliefen sich Ende September auf insgesamt gut 530.000 Tonnen. Das waren rund 23 Prozent mehr als Ende Dezember. Dabei ist jedoch zu beachten, dass die Kupfernachfrage kontinuierlich ansteigt. Und so wächst die Diskrepanz zwischen Angebot und Nachfrage.

Mogotes Metals – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/mogotes-metals-inc/ – besitzt Projekte mit Kupfer und Gold in Argentinien und Chile. Besonders aussichtsreich erscheint das Kuper-Projekt Filo Sur (Argentinien).

Discovery Silver – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/discovery-silver-corp/ – besitzt das äußerst vielversprechende Cordero-Projekt in Mexiko. Die Reserve beträgt mehr als 300 Millionen Unzen Silber. Seit kurzem produziert das Unternehmen zudem Gold, im zweiten Quartal immerhin mehr als 50.000 Unzen.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Mogotes Metals (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/mogotes-metals-inc/ -) und Discovery Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/discovery-silver-corp/ -).

Quellen:

https://icsg.org/download/2025-10-20-monthly-press-release/?wpdmdl=8953&refresh=68f721d01da661761026512

Gemäß § 85 WpHG i. V. m. Art. 20 MAR/VO (EU) 2016/958 weisen wir darauf hin, dass Autoren/Mitarbeitende/verbundene Unternehmen der SRC swiss resource capital AG Positionen (Long/Short) in besprochenen Emittenten halten können. Entgelt/Beziehung: IR-Verträge/Advertorial: Eigene Positionen (Autor): keine; SRC Netto-Position: unter 0,5 %; Beteiligung des Emittenten >= 5 % an SRC: nein. Update-Policy: keine Pflicht zur Aktualisierung. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Wir geben zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der SRC swiss resource capital AG zusätzlich, der unter: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/ zur Verfügung steht.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JS Research

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Pressekontakt:

JS Research GmbH

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Die Inder und das Gold Radoslav Suman legt Social-Media-Pause ein bereitet spektakuläres Comeback vor