  • Oliver Peth – „German Sherlock“: Wenn Verdacht teuer wird, beginnt Präzision

    Wenn Verdacht zur Gefahr wird, liefert Oliver Peth („German Sherlock“) mit der Detektei Detegere diskrete, rechtssichere Ermittlungen zu Wirtschaft & Compliance – schnell, klar, reputationsschützend.

    BildAlzenau (Rhein-Main) – Wirtschaftskriminalität ist selten laut. Sie kommt leise: als Unstimmigkeit in der Buchhaltung, als verschwundene Ware, als anonyme Hinweisgebermeldung, als plötzliches Vertrauensleck im Team – oder als Betrug, der sich über Ländergrenzen hinweg tarnt. Genau hier setzt Oliver Peth an: Privatermittler, Kriminalist und Gründer der Detektei Detegere. In der Branche ist er vielen als „German Sherlock“ bekannt – nicht als Showfigur, sondern als Marke für strukturierte Aufklärung, diskrete Ermittlungen und gerichtsverwertbare Dokumentation.

    Peth steht für eine klare Haltung: Fakten statt Vermutungen. Beweise statt Bauchgefühl. Und für ein Versprechen, das Mandanten in kritischen Situationen entlastet: Ruhig bleiben, sauber arbeiten, Risiken minimieren – besonders dann, wenn Reputationsschäden drohen.

    Detektei Detegere: Ermittlungen, die Unternehmen handlungsfähig machen

    Die Detektei Detegere mit Sitz im Rhein-Main-Gebiet (Alzenau, nahe Frankfurt) unterstützt Unternehmen, Kanzleien und Privatpersonen bei komplexen Sachverhalten – mit Fokus auf Wirtschaftsdelikte, Compliance-Sachverhalte und verdeckte Ermittlungen.

    Der Ansatz ist dabei konsequent: Analyse -> Hypothesen -> Beweiskette -> Dokumentation -> Handlungsempfehlung.
    Mandanten erhalten nicht nur „Ergebnisse“, sondern eine belastbare Grundlage, um Entscheidungen zu treffen – intern, gegenüber Versicherern, gegenüber Geschäftspartnern oder im juristischen Verfahren.

    „Wirtschaftskriminalität ist oft kein Einzelfall – sie ist ein System. Unsere Aufgabe ist es, dieses System sichtbar zu machen: strukturiert, rechtssicher und mit maximaler Diskretion.“
    “ Oliver Peth, Gründer Detektei Detegere

    Expertisen, die den Unterschied machen

    Oliver Peth verbindet kriminalistische Methodik mit unternehmerischem Verständnis – und genau daraus entsteht sein Profil:

    Wirtschaftskriminalität & Betrugsaufklärung (z. B. Unterschlagung, Veruntreuung, interner Fraud, Abrechnungsmanipulation, Lieferkettenbetrug)

    Internal Investigations & Compliance-Unterstützung (diskrete Sachverhaltsaufklärung, Hinweisgeberfälle, Prävention, Reputationsschutz)

    OSINT & digitale Spurenanalyse (Open-Source-Intelligence, Netzwerkanalysen, Verknüpfungen, digitale Beweisführung)

    Background Checks / Due Diligence (Personen- & Unternehmensüberprüfungen, Risikoprofile, Verbindungen)

    Grenzüberschreitende Ermittlungen (EU/DACH und internationale Schnittstellen – dort, wo Täter auf Jurisdiktionen setzen)

    Besonders in heiklen Fällen, in denen Zeit, Diskretion und Beweissicherheit entscheidend sind, gilt Peth als Ansprechpartner für Mandanten, die nicht „irgendeinen Dienstleister“, sondern eine präzise, belastbare Ermittlungsleistung suchen.

    Die Marke „German Sherlock“: sichtbar, aber nie laut

    „German Sherlock“ ist mehr als ein Spitzname – es ist die Verdichtung einer Arbeitsweise: Beobachten, prüfen, verifizieren.
    Peth positioniert sich bewusst als Ermittler, der nicht polarisiert, sondern stabilisiert: Wenn intern Unruhe entsteht, wenn Stakeholder nervös werden, wenn Gerüchte gefährlicher sind als die Wahrheit.

    Denn häufig ist nicht nur der Schaden das Problem – sondern die Unsicherheit: Wer wusste was? Seit wann? Wer profitiert? Welche Spuren sind belastbar? Welche Schritte sind rechtlich klug?
    Detektei Detegere liefert Antworten, bevor Vermutungen zu Fehlern werden.

    Vorträge, Seminare, Bücher: Wissen, das schützt

    Neben operativen Fällen engagiert sich Oliver Peth als Speaker und Autor. Er macht kriminalistische Denkmodelle für Entscheider nutzbar – für Führung, Risiko- und Krisenkompetenz.

    Seminare & Keynotes rund um Entscheidungsstärke, Täterlogik, Prävention und mentale Klarheit

    Bücher wie _“Die 1000 Gesichter des Betrugs“_ (und weitere Titel), die wirtschaftskriminelle Muster greifbar machen und konkrete Warnsignale liefern

    Sein Stil: klar, praxisnah, ohne Theater – mit der Autorität echter Fälle und echter Methoden.

    Über Oliver Peth / Detektei Detegere

    Oliver Peth ist Gründer der Detektei Privat Investigation Service Detegere (Detektei Detegere) und steht für diskrete, strukturierte Ermittlungsarbeit im Spannungsfeld von Wirtschaft, Recht und Reputation. Als „German Sherlock“vereint er kriminalistische Methodik, OSINT-Kompetenz und operative Erfahrung – mit dem Anspruch, Mandanten in kritischen Situationen handlungsfähig zu machen: durch belastbare Erkenntnisse, saubere Dokumentation und klare Empfehlungen.

    Presse-/Kontaktblock (zum Einfügen auf Website / PR-Portale)

    Detektei Detegere – Privat Investigation Service
    Oliver Peth („German Sherlock“)
    Sitz: Alzenau / Rhein-Main
    Website: detektei-detegere.com
    Anfragen: oliver.peth@kriminalistik.info / 0049 170 2 48 12 78

