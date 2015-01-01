OLV auf dem Kontoauszug: Was hinter der Lastschrift wirklich steckt

Unklare OLV-Abbuchung? Was der Kontotext bedeutet, wie Händler Lastschriften richtig prüfen und wann wirklich Handlungsbedarf besteht.

Der Buchungstext „OLV“ sorgt auf Kontoauszügen regelmäßig für Verunsicherung. Viele Kunden vermuten sofort eine fehlerhafte Abbuchung oder sogar Betrug. Tatsächlich handelt es sich dabei jedoch meist um einen ganz normalen Zahlungsvorgang an einer Tankstelle oder im stationären Handel. Entscheidend ist die technische Zahlungsart hinter dem Eintrag.

OLV steht im Zahlungsverkehr für ein Lastschriftverfahren mit girocard und Unterschrift. Der Kunde bezahlt direkt am Terminal vor Ort, autorisiert die Zahlung jedoch nicht per PIN, sondern per Unterschrift. Händler ziehen den Betrag anschließend per Lastschrift ein. Genau deshalb erscheinen auf Kontoauszügen häufig technische Buchungstexte wie „OLV“, obwohl der eigentliche Einkauf längst vergessen wurde.

Für Händler und Buchhaltung wird die korrekte Einordnung solcher Zahlungen immer wichtiger. Kartenzahlungen dominieren den stationären Handel, gleichzeitig nehmen Rückfragen zu unklaren Kontotexten zu. Besonders an Tankstellen oder bei schnellen Kassenvorgängen müssen Belege, Terminaljournale und Tagesabschlüsse sauber nachvollziehbar bleiben.

Wichtig ist dabei die klare Unterscheidung zwischen PIN-Zahlung, girocard-Autorisierung und OLV-Lastschrift. Nicht jede Kartenzahlung läuft automatisch über PIN. Moderne Terminals können je nach Einstellung, Betrag oder Risikoparameter unterschiedliche Zahlungswege nutzen. Genau hier entstehen in der Praxis häufig Missverständnisse bei Reklamationen oder vermeintlichen Doppelabbuchungen.

Bevor ein Vorgang eskaliert wird, sollten Händler zunächst Datum, Uhrzeit, Betrag, Beleg und Journaldaten abgleichen. Gerade an Tankstellen liegen vermeintliche Doppelabbuchungen oft schlicht an mehreren Einkäufen oder zusätzlichen Shop-Zahlungen. Erst wenn Beträge oder Autorisierungen tatsächlich nicht zusammenpassen, sollte eine weitere Prüfung erfolgen.

Auch Rücklastschriften müssen sauber eingeordnet werden. Autorisierte Lastschriften unterscheiden sich rechtlich deutlich von unautorisierten Vorgängen oder fehlgeschlagenen Abbuchungen. Wer Prozesse, Belegarchivierung und Terminaleinstellungen sauber organisiert, reduziert Rückfragen und vermeidet unnötige Konflikte mit Kunden oder Zahlungsdienstleistern.

Der vollständige Ratgeberbeitrag zum Thema „OLV“ findet sich hier: OLV Abbuchung erklärt: Bedeutung & was Händler tun sollten – REA Card

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

REA Card GmbH

Frau Larissa Feldmann

Teichwiesenstraße 1

64367 Mühltal

Deutschland

fon ..: +49(0) 6154 / 638 – 200

web ..: https://www.rea-card.de/

email : presse@rea-card.de

REA Card zählt zu den führenden Anbietern innovativer Zahlungs- und Kassensysteme. Seit 1988 entwickelt und vertreibt das Unternehmen zuverlässige EC-Terminals, moderne Kassenlösungen und leistungsstarke Software für diverse Branchen – stets mit dem Anspruch an höchste Qualität, Sicherheit und persönlichen Service. Als familiengeführtes Unternehmen legt REA Card besonderen Wert auf langfristige Partnerschaften und individuelle Betreuung seiner Kunden.

Pressekontakt:

REA Card GmbH

Frau Larissa Feldmann

Teichwiesenstraße 1

64367 Mühltal

fon ..: +49(0) 6154 / 638 – 200

email : presse@rea-card.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Premifair bringt Bio-Kakaopaste aus Guatemala ins Sortiment: 100% Kakao für kreative Küche und puren Genuss Wundermix übernimmt Marke Leckerhelfer und stärkt Marktführerschaft bei Küchenmaschinen-Zubehör