  • OLV auf dem Kontoauszug: Was hinter der Lastschrift wirklich steckt

    Unklare OLV-Abbuchung? Was der Kontotext bedeutet, wie Händler Lastschriften richtig prüfen und wann wirklich Handlungsbedarf besteht.

    BildDer Buchungstext „OLV“ sorgt auf Kontoauszügen regelmäßig für Verunsicherung. Viele Kunden vermuten sofort eine fehlerhafte Abbuchung oder sogar Betrug. Tatsächlich handelt es sich dabei jedoch meist um einen ganz normalen Zahlungsvorgang an einer Tankstelle oder im stationären Handel. Entscheidend ist die technische Zahlungsart hinter dem Eintrag.

    OLV steht im Zahlungsverkehr für ein Lastschriftverfahren mit girocard und Unterschrift. Der Kunde bezahlt direkt am Terminal vor Ort, autorisiert die Zahlung jedoch nicht per PIN, sondern per Unterschrift. Händler ziehen den Betrag anschließend per Lastschrift ein. Genau deshalb erscheinen auf Kontoauszügen häufig technische Buchungstexte wie „OLV“, obwohl der eigentliche Einkauf längst vergessen wurde.

    Für Händler und Buchhaltung wird die korrekte Einordnung solcher Zahlungen immer wichtiger. Kartenzahlungen dominieren den stationären Handel, gleichzeitig nehmen Rückfragen zu unklaren Kontotexten zu. Besonders an Tankstellen oder bei schnellen Kassenvorgängen müssen Belege, Terminaljournale und Tagesabschlüsse sauber nachvollziehbar bleiben.

    Wichtig ist dabei die klare Unterscheidung zwischen PIN-Zahlung, girocard-Autorisierung und OLV-Lastschrift. Nicht jede Kartenzahlung läuft automatisch über PIN. Moderne Terminals können je nach Einstellung, Betrag oder Risikoparameter unterschiedliche Zahlungswege nutzen. Genau hier entstehen in der Praxis häufig Missverständnisse bei Reklamationen oder vermeintlichen Doppelabbuchungen.

    Bevor ein Vorgang eskaliert wird, sollten Händler zunächst Datum, Uhrzeit, Betrag, Beleg und Journaldaten abgleichen. Gerade an Tankstellen liegen vermeintliche Doppelabbuchungen oft schlicht an mehreren Einkäufen oder zusätzlichen Shop-Zahlungen. Erst wenn Beträge oder Autorisierungen tatsächlich nicht zusammenpassen, sollte eine weitere Prüfung erfolgen.

    Auch Rücklastschriften müssen sauber eingeordnet werden. Autorisierte Lastschriften unterscheiden sich rechtlich deutlich von unautorisierten Vorgängen oder fehlgeschlagenen Abbuchungen. Wer Prozesse, Belegarchivierung und Terminaleinstellungen sauber organisiert, reduziert Rückfragen und vermeidet unnötige Konflikte mit Kunden oder Zahlungsdienstleistern.

    Der vollständige Ratgeberbeitrag zum Thema „OLV“ findet sich hier: OLV Abbuchung erklärt: Bedeutung & was Händler tun sollten – REA Card

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