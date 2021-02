Onboarding aus dem Home Office – RemPro macht die Einarbeitung neuer Mitarbeiter im Mittelstand ganz einfach!

Die in München ansässige Beratung RemPro unterstützt mittelständische Unternehmen in Deutschland bei der digitalen Integration neuer MitarbeiterInnen im Home Office und produktiver mobiler Arbeit.

Die Home Office-Pflicht ist bereits in Kraft getreten. Damit stehen Unternehmen auch den Herausforderungen des digitalen Onboardings gegenüber.

Die Rekrutierung neuer Mitarbeiter ist aufwendig und kostspielig. Umso erfreulicher ist es, wenn ein geeigneter Kandidat gefunden ist und dieser das Stellenangebot auch angenommen hat. Gerade die Home Office-Pflicht macht es Mittelständlern momentan schwer, die aufwendig rekrutierten neuen Kollegen vom ersten Tag an in die Organisation einzubinden, sie angemessen einzuarbeiten und vom neuen Arbeitgeber zu begeistern. Kurz: Die ersten Tage und Wochen im neuen Job sind schwieriger im Home Office als im Büro.

„Neuen Kollegen fällt die Eingewöhnung schwerer, wenn sie ihr Arbeitsumfeld vorerst nur digital kennen lernen. Viele haben Hemmungen, unbekannte Kollegen wiederholt zu fragen und sich mitzuteilen, wenn man sich noch nie gesehen hat – und dies auf absehbare Zeit auch nicht möglich sein wird“ so Juliane Schulz, Geschäftsführerin von RemPro. „Die Gefahr der Abwanderung neuer Kollegen ist momentan viel größer als bei einer Einarbeitung aus dem Büro“ so Schulz weiter.

RemPro bietet Mittelständlern ein Onboarding-Paket, das bei der Einarbeitung neuer MitarbeiterInnen behilflich ist. Mit dem Einsatz von digitalen Komponenten wie Informationsgrafik, Checklisten und Anleitungen für die Einbindung in temporär digitale Teams hilft das Experten-Team mittelständischen Unternehmen, den Einstieg neuer Kollegen auch von zu Hause zu meistern.

Kontaktdaten: Christina Scheiper & Leila Sauter; Tel: +49 89 95453933;

E-Mail: info(at)rempro.de oder unter www.rempro.de.

Die RemPro GmbH ist eine auf Home Office, remote und mobile Arbeit, New Work, Digitalisierung und produktive Zusammenarbeit spezialisierte Beratung in München und betreut vor allem Unternehmen im Mittelstand in Deutschland und europaweit.

Mit RemPro wird Arbeiten im Home Office und Büro zum Erfolg!

