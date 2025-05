Onco-Innovations feiert die Notierung seiner Stammaktien an der CBOE Canada

Vancouver, British Columbia – 16. Mai 2025 / IRW-Press / Onco-Innovations Limited (CSE: ONCO) (Oncooder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es die Notierung seiner Stammaktien (Stammaktien) von der Canadian Securities Exchange (CSE) an die Cboe Canada Inc. (Cboe Canada) übertragen wird. Onco geht davon aus, dass seine Stammaktien ab dem 22. Mai 2025 unter dem bestehenden Tickersymbol ONCO an der Cboe Canada gehandelt werden. Das Unternehmen hat einen Antrag auf freiwillige Einstellung der Börsennotierung seiner Stammaktien an der CSE gestellt, der voraussichtlich bei Handelsschluss am 21. Mai 2025 in Kraft treten wird. Für die Aktionäre besteht im Zusammenhang mit diesem Übergang kein Handelsbedarf.

Die Cboe Canada, eine Tier-1-Börse und Teil des globalen Cboe Markets-Netzwerks, bietet eine robuste und international anerkannte Plattform für innovative Unternehmen, die das Vertrauen der Anleger, Liquidität und Sichtbarkeit suchen. Seit dem Start im Jahr 2015 unterstützt die Cboe Canada Emittenten durch eine fortschrittliche Marktinfrastruktur und den Zugang zu Echtzeit-Datenlösungen, darunter die Plattform ETF Market Canada – eine institutionelle Ressource zur Erforschung und Analyse von über 1.200 kanadischen ETFs. Den Echtzeit-Kurs und Marktinformationen zu Onco-Innovationen finden Sie unter www.cboe.com.

Unser Wechsel an die Cboe Canada ist ein entscheidender Schritt für Onco-Innovations, da wir unsere Geschäftstätigkeit skalieren und unser Engagement für die Entwicklung wirkungsvoller Onkologielösungen verstärken. Diese Börsennotierung wird nicht nur unsere Sichtbarkeit auf den Kapitalmärkten erhöhen, sondern uns auch neben eine wachsende Zahl zukunftsorientierter Unternehmen stellen, die sich auf langfristige Wertschöpfung konzentrieren. Wir sehen dies als Chance, unsere Anlegerbasis zu erweitern, das Engagement mit Institutionen zu stärken und sicherzustellen, dass unsere Kapitalstrategie im Einklang mit unseren wissenschaftlichen Ambitionen weiterentwickelt wird, erklärte Thomas OShaughnessy, CEO des Unternehmens.

Über Onco-Innovations Limited

Onco-Innovations ist ein auf die Krebsforschung und -behandlung spezialisiertes Unternehmen in Kanada mit dem Schwerpunkt Onkologie. Onco-Innovations hat es sich zur Aufgabe gemacht, Krebs durch zukunftsweisende Forschungsarbeit und innovative Lösungen zu verhindern und zu heilen. Das Unternehmen hat sich eine weltweite Exklusivlizenz für eine patentierte Technologie gesichert, die gezielt auf solide Tumore wirkt und neue Maßstäbe in der Krebsbehandlung setzt. Oncos Engagement für Spitzenleistungen und Innovation treibt das Unternehmen dazu an, neuartige Therapien zu entwickeln, die die Aussichten der Patienten verbessern und ihnen Hoffnung im Kampf gegen Krebs geben.

Für ONCO-INNOVATIONS LIMITED

Thomas OShaughnessy

Chief Executive Officer

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Thomas OShaughnessy

Chief Executive Officer

Tel: + 1 888 261 8055

investors@oncoinnovations.com

Die CSE und die Cboe Canada haben diese Pressemeldung nicht geprüft und übernehmen keine Verantwortung für ihre Genauigkeit oder Angemessenheit.

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen über die Aufnahme des Handels der Stammaktien an der Cboe Canada, den Antrag des Unternehmens, die Notierung der Stammaktien an der CSE freiwillig einzustellen, und die zukünftigen Ziele des Unternehmens. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Informationen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie plant, erwartet oder erwartet nicht, wird erwartet, budgetiert, geplant, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, sieht voraus oder sieht nicht voraus oder glaubt oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen zu erkennen oder besagen, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, auftreten oder erzielt werden können, könnten, würden, dürften oder werden.

Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Dazu gehören unter anderem Risiken in Zusammenhang mit der Übertragung der Notierung der Stammaktien des Unternehmens von der CSE an die Cboe Canada, den zukünftigen Geschäftsplänen des Unternehmens, das Risiko, dass das Unternehmen nicht in der Lage sein wird, sein Schlüsselpersonal zu halten, und das Risiko, dass das Unternehmen nicht in der Lage sein wird, eine Finanzierung zu angemessenen Bedingungen oder überhaupt zu sichern. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht vorbehaltlos auf derartige zukunftsgerichtete Informationen verlassen.

Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können erheblich von denen abweichen, die in diesen Aussagen erwogen werden. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Onco-Innovations Limited

Nico Mah

1309 – 7th Street SW

T2R 1A5 Calgary, AB

Kanada

email : nmah@gkmah.com

Pressekontakt:

Onco-Innovations Limited

Nico Mah

1309 – 7th Street SW

T2R 1A5 Calgary, AB

email : nmah@gkmah.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Immobilien Wiesbaden – Eschenauer Immobilien überzeugt mit Erfahrung, Auszeichnungen und regionaler Expertise Battery X Metals erreicht gemeinsam mit seinem Partner, einer globalen Top-20-Universität, einen Meilenstein und erzielt eine Graphitgewinnung von 98,6 % und einen Metalloxid-Reinheitsgrad von 96,3 %