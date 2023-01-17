Ondas schließt die Übernahme von Rotron Aerospace Ltd. ab und erweitert damit seine Langstrecken-Antriebstechnologien für fortschrittliche unbemannte Systeme im Verteidigungsbereich

– Das britische Unternehmen Rotron Aerospace stärkt die System-of-Systems-Architektur von Ondas mit unbemannten Flugzeugplattformen, Flugzeugtriebwerkstechnologien und autonomen Einsatzfähigkeiten mit langer Ausdauer

– Erweitert die strategische Präsenz von Ondas innerhalb der Ökosysteme des Vereinigten Königreichs und der NATO und ermöglicht durch tief verwurzelte Beziehungen zum britischen Verteidigungsministerium einen beschleunigten Zugang zu wichtigen Programmen

– Schafft eine industrielle Basis im Vereinigten Königreich für fortschrittliche unbemannte Systeme zur Unterstützung von NATO-Programmen und Initiativen zur Lokalisierung der Verteidigung der Alliierten

WEST PALM BEACH, FL UND LONDON, UK / ACCESS Newswire / 16. März 2026 / Ondas Inc. (Nasdaq:ONDS) (Ondas oder das Unternehmen), ein führender Anbieter von autonomer Luft- und Bodenrobotik-Intelligenz über seinen Geschäftsbereich Ondas Autonomous Systems (OAS) sowie von privaten Drahtloslösungen über Ondas Networks, gab heute den Abschluss der Übernahme von Rotron Aerospace Ltd. (Rotron) bekannt, einem in Großbritannien ansässigen Entwickler fortschrittlicher unbemannter Flugsysteme und autonomer Langstreckenplattformen, die für Einsätze mit großer Reichweite und autonomen Angriffsmissionen konzipiert sind.

Die Übernahme erweitert die Kompetenzen von Ondas in einer Reihe von Technologien für unbemannte Flugzeuge, die Langzeiteinsätze und einsatzbereite autonome Systeme unterstützen. Das Portfolio von Rotron umfasst Plattformen mit vertikaler Start- und Landefähigkeit (VTOL), unbemannte Langstreckenflugzeuge, fortschrittliche Flugzeugtriebwerke sowie integrierte Antriebssysteme, die für ihr hohes Leistungs-Gewichts-Verhältnis und ihre Zuverlässigkeit in anspruchsvollen Luftfahrt- und Verteidigungsumgebungen bekannt sind. Mit dem Abschluss der Transaktion wird Rotron zur britischen Markteinführungsplattform von Ondas und stärkt damit die Fähigkeit von Ondas Autonomous Systems, unbemannte Systeme der nächsten Generation zu entwerfen, zu entwickeln und zu skalieren, die Missionen in den Bereichen Verteidigung, Sicherheit und kritische Infrastruktur unterstützen.

Die Kompetenzen von Rotron in den Bereichen Antriebstechnik und Flugzeugbau stellen eine entscheidende Ergänzung der Plattform von Ondas Autonomous Systems dar, sagte Eric Brock, Vorsitzender und CEO von Ondas. Ihre fortschrittlichen Flugzeugtriebwerkstechnologien und unbemannten Langstreckenflugzeuge erweitern die Ausdauer und die operative Reichweite autonomer Systeme der nächsten Generation erheblich. Die Übernahme stärkt zudem die Position von Ondas innerhalb des britischen Verteidigungsökosystems und schafft eine Grundlage für die lokale Entwicklung und Produktion, die unsere übergeordnete Strategie unterstützt, fortschrittliche autonome Fähigkeiten in den NATO- und verbündeten Märkten bereitzustellen.

Rotron hat ein Portfolio an unbemannten Flugzeugen und Antriebstechnologien entwickelt, die für Missionen konzipiert sind, bei denen Ausdauer, Autonomie und operative Flexibilität entscheidend sind. Zu seinen Systemen gehören VTOL-Flugzeuge mit langer Einsatzdauer und autonome Luftplattformen der nächsten Generation, die von proprietären Flugzeugtriebwerken und Antriebssystemen angetrieben werden, die für den Einsatz in anspruchsvollen operativen Umgebungen ausgelegt sind. Durch die Integration der Flug- und Antriebstechnologien von Rotron in das breitere Portfolio von Ondas Autonomous Systems erwartet Ondas, die Entwicklung von unbemannten Langstreckenplattformen und autonomen Missionssystemen für moderne Verteidigungs- und Sicherheitsoperationen weiter voranzutreiben.

Der Zusammenschluss mit Ondas bietet uns die Möglichkeit, unsere Technologien für unbemannte Flugzeuge und Antriebe innerhalb einer breiteren Plattform für autonome Systeme zu skalieren, sagte Gilo Cardozo, Gründer und CTO von Rotron. Wir freuen uns darauf, die weitere Entwicklung fortschrittlicher unbemannter Systeme zu unterstützen und zur Mission von Ondas beizutragen, leistungsstarke autonome Lösungen bereitzustellen.

Der Abschluss der Übernahme von Rotron unterstützt Ondas Strategie, ein umfassendes Portfolio an autonomen Technologien aufzubauen, die Sensorik, Autonomie und Missionsausführung über mehrere Einsatzbereiche hinweg ermöglichen.

Ondas wird im Rahmen seiner Telefonkonferenz zu den Geschäftsergebnissen, die für Mittwoch, den 25. März 2026, um 8:30 Uhr Eastern Time angesetzt ist, einen Ausblick zu Rotron geben.

Über Ondas Inc.

Ondas Inc. (Nasdaq:ONDS) ist ein führender Anbieter von autonomen Systemen und privaten drahtlosen Lösungen über seine Geschäftsbereiche Ondas Autonomous Systems (OAS), Ondas Capital und Ondas Networks. Die Technologien von Ondas bieten eine leistungsstarke Kombination aus luftgestützter Datenanalyse und Konnektivität der nächsten Generation, um Sicherheit, betriebliche Effizienz und datengestützte Entscheidungsfindung in wichtigen Branchen zu verbessern.

Ondas Autonomous Systems (OAS) bietet ein Portfolio an KI-gestützten Verteidigungs- und Sicherheitsplattformen, die weltweit zum Schutz sensibler Standorte, Bevölkerungsgruppen und kritischer Infrastrukturen eingesetzt werden. Über seine operativen Gesellschaften – American Robotics, Airobotics, Apeiro Motion, Roboteam Ltd. und Sentrycs – bietet OAS eine integrierte Suite autonomer Luft-, Boden- und Anti-UAS-Lösungen an. Dazu gehören das Optimus-System, das erste von der FAA zertifizierte kleine UAS für vollautomatische Luftsicherheit und Datenerfassung; Iron Drone Raider, eine autonome Anti-UAS-Abfangplattform; die kampferprobten taktischen Bodenrobotersysteme von Roboteam für Militär- und Spezialeinheiten; die fortschrittlichen Bodenrobotik- und kabelgebundenen UAV-Systeme von Apeiro Motion mit proprietären Navigations- und Kommunikationstechnologien; sowie die Cyber-over-RF (CoRF)- und Protokollmanipulations-Lösungen zur UAS-Abwehr von Sentrycs.

Ondas Capital plant, Beratungsdienstleistungen und strategische Investitionsmanagement-Dienstleistungen zu kombinieren, um die rasche Skalierung und den weltweiten Einsatz unbemannter und autonomer Systeme in den Verteidigungs- und Sicherheitsmärkten der Alliierten zu beschleunigen.

Ondas Networks bietet über seine FullMAX-Plattform softwaredefinierte drahtlose Breitbandtechnologie auf Basis des IEEE 802.16t-Standards an. Dieses standardbasierte System liefert leistungsstarke Konnektivität für missionskritische IoT-Anwendungen in Märkten wie Schienenverkehr, Versorgungsunternehmen, Öl und Gas, Transportwesen und Behörden.

Weitere Informationen zu Ondas Inc.: www.ondas.com, X und LinkedIn

Für Ondas Autonomous Systems: LinkedIn

Für Airobotics: www.airoboticsdrones.com, X und LinkedIn

Für American Robotics: www.american-robotics.com, X und LinkedIn

Für Sentrycs: www.sentrycs.com, X und LinkedIn

Für Roboteam: www.robo-team.com, X und LinkedIn

Für Apeiro Motion: www.apeiro-motion.com, LinkedIn

Für Ondas Networks: www.ondasnetworks.com, X und LinkedIn

Für Rotron: www.rotronaero.com und LinkedIn

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888-657-2377

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ondas@escalatepr.com

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Marketing Manager, Ondas Inc.

preston.grimes@ondas.com

QUELLE: Ondas Holdings Inc.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

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