Online-Fonds-Shop eröffnet! Investmentfondskauf, einfach wie shopping bei Zalando, Amazon & co.

Fondskauf ohne Ausgabekosten als Einzelfonds oder Strategiedepot ab 1.000,- EUR und auch als Sparplan ab 50,- EUR. Auf Wunsch gibt es Beratung vom Experten gegen Honorar dazu.

Gerade in der Zeit fehlender Zinsen suchen Kapitalanleger nach attraktiven Anlagemöglichkeiten mit möglichst geringem Kostenaufwand.

Viele Sparer und Investoren fragen sich, ob nach vielen Jahren steigender Börsenkurse nicht bald „das Ende der Fahnenstange“ erreicht sei.

Da niemand tatsächlich in die Zukunft schauen kann hilft nur, eigene Zielstellungen zu entwickeln und vernünftig zu handeln.

Der Fondsshop www.fondsshop.berlin hilft Selbstenscheidern dabei, ihre finanziellen Ziele mit Einzelfonds oder risikogestreuten Portfolios. Zu erreichen.

Dabei können Interessenten schon mit geringen Anlagebeträgen in Höhe von einmal 1.000,- EUR und / oder monatlich 50,- EUR beginnen.

Die hinterlegten Musterportfolios beinhalten die jeweils besten Anlageindeen des Shopbetreibers, Hubert Schneider und stehen für 30 Jahre Anlageerfahrung.

Beim Fonds- Portfoliokauf fallen keine Ausgabeaufschläge / Kaufkosten an.

Für Erstanleger mit geringen Einstiegssummen bietet der Fondsshop eine ideale Möglichkeit, die Chancen dieses Anlagegmentes kennenzulernen. Insbesondere Fondssparpläne reduzieren die Risiken, zum „falschen“ Zeitpunkt zu investieren.

Wünschen die Anleger (später) doch eine Beratung durch den Experten, können Sie diese jederzeit anfordern.

Diese Entscheidungsmöglichkeiten sollten Interessenten nutzen, sich die Chancen ertragreicher Investmentanlagen außerhalb des Bankensektors erschließen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Fachwirt für Finanzberatung (IHK) / Ruhestandsplaner (FH)

Herr Hubert Schneider

Charlottenstraße 65

10117 Berlin

Deutschland

fon ..: 03020452710

web ..: http://www.fondsshop.berlin

email : hschneider@findis-berlin.de

Finanz- und Anlageberatung ist Lebensberatung. Schließlich wollen Mandanten mit der Nutzung von Finanzanlagen vielfältige individuelle Ziele erreichen. Damit das gelingt, muss eine Finanz-Beratung immer die Bereiche Ruhestandsplanung und Generationenberatung sowie Vollmachten und Verfügungen umfassen.

Die Auswahl und Beschaffung hervorragender Finanzprodukte durch den Berater gehört zu dessen selbstverständlichem Handwerk – natürlich nur, wenn der Berater frei von Anbieterinteressen ist.

Pressekontakt:

Fachwirt für Finanzberatung (IHK)

Herr Hubert Schneider

Charlottenstraße 65

10117 Berlin

fon ..: 03020452710

web ..: http://www.fondsshop.berlin

email : hschneider@findis-berlin.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Die Schüler verbuchen Erfolg. In der Kennedy-Schule arbeiten Spezialisten für Nachhilfe & Lernschwächen! Wie können Betreute selbst über ihre Corona-Impfung entscheiden?