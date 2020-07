Prämierte Edelbrennerei Wurth eröffnet Online Shop

Ausgezeichneter Gin, Whisky, Likör und Edelbrand sind nun im Online Shop der Edelbrennerei Wurth bequem und einfach von Zuhause aus bestellbar!

Zum Beispiel der Leviathan Gin oder der L’UrTiKa!

Im südbadischen Neuried, zwischen Vogesen und Schwarzwald, geht Edelbrenner Markus Wurth seit Jahren seiner Leidenschaft nach. Er fängt die Seele der Frucht ein und verewigt sie in einer Vielzahl kostbarere Obstbrände und Liköre. Für seine mehrfach prämierten Spirituosen benutzt Markus nur die erlesensten Früchte und greift auf ein ganzes Jahrhundert Know-how zurück, das die Edelbrennerei Wurth zu einer der angesehensten in ganz Deutschland gemacht hat.

Dass Markus Wurth eine außerordentliche Begabung hat, merkt man an seiner feinen, geschulten Nase, die im Handumdrehen jedes Aroma ausmachen kann. Kein Wunder, dass der Edelbrenner aus Baden-Württemberg Brände herstellt, die diejenigen seiner Konkurrenten in puncto Qualität weit übertreffen. Allerdings nimmt er sich dafür reichlich Zeit und lässt sich dabei nicht stören, denn der Prozess erfordert völlige Hingabe.

Die Herstellung von Likören, Edelbränden, Gin („Schwarzwald Gin“) und Single Malt Whiskys sowie des Kräuterlikörs L`UrTikA sind für Markus viel mehr als bloßes Handwerk. Gern lässt er sich durch die Natur inspirieren, die er für die wichtigste Lehrerin hält.

Obst von der Streuwiese

Nur gut, dass Markus Wurth im mediterranen Südbaden ansässig ist, denn hier wachsen einige der wertvollsten alten Obstsorten Europas. Aus dem Ried, der Auenlandschaft am Rhein, stammen die Birnen, Äpfel, Zwetschgen und Mirabellen, die Markus zu aromatischen Obstbränden verarbeitet. Die Kirschen hingegen wachsen im Schwarzwald und zeichnen sich durch höchste Qualität aus. Markus geht gleich einen Schritt weiter und holt sich auch seine Kräuter direkt von der Streuobstwiese – daraus entsteht der L`UrTikA, den es mittlerweile in ganzen 13 Varianten gibt.

Liquid Memories oder Liquid Emotions

Markus Wurth lebt den Genuss jeden Tag neu. Bereits in jungen Jahren wusste er genau, dass er eines Tages den Betrieb seines Vaters übernehmen und seinen Lebensunterhalt mit dem Brennen von Schnäpsen verdienen würde. Doch für Markus sind Arbeit und Genuss ein und dasselbe. Dieser alltägliche Genuss ist es, was er seinen Kunden vermitteln möchte.

Neben Obstbrand- und Likörverkostungen finden in der Brennerei Wurth auch kulinarische Kostproben statt. Edelbrand-Fans kommen aus aller Herren Länder angereist, um die Spirituosen des Meisters zu probieren und auch zu kaufen. Doch Markus Wurth hat auch eine andere Seite, die in seiner Freizeit zum Vorschein kommt: Privat interessiert er sich für die geheimnisvolle Welt der Kryptowährungen.

Von Gault Millau bis zur Destillata: Auszeichnungen für Markus Wurth

Markus Wurth wurde 2019 bei der Destillata, der Prämierung der weltbesten Brände, mehrfach ausgezeichnet:

– EDELBRENNER DES JAHRES Silber 2019

– NEWCOMER DES JAHRES 2019

– NATIONENSIEGER DEUTSCHLAND 2019

Der erste deutsche Edelbrandsomelier mit intern. WSTA Zertifikat Level 2 wurde sogar zum Gault-Millau-Genussbotschafter 2010 des Landes Baden-Württemberg auserkoren – eine Lebens-Auszeichnung, die perfekt zu ihm passt.

Allerdings gibt es noch mehr, was für seinen Erfolg und vor allem für die Qualität seiner Erzeugnisse spricht: Im Rahmen der Destillata, einer der weltweit wichtigsten Spirituosen-Prämierungen, wurden der Edelbrennerei Wurth mehrere Medaillen verliehen. Auch lokal findet Markus Wurth mit seinen Spirituosen Anklang – beispielsweise auf der Baden Best Spirits 2018, auf der ihm ein Ehrenpreis für seinen Blue Cross Gin verliehen wurde. Mit insgesamt 8 Goldmedaillen für seine Gins war er Sieger in der Kategorie Gin.

Und da wäre natürlich auch der Leviathan – ein frischer, aromatischer Gin mit dem Aroma spanischer Orangen, der auf der Baden Best Spirits 2018 mit einer Goldmedaille bedacht wurde.

Obstbrände und Gins jetzt im Genusswelten-Shop erhältlich

Bis vor Kurzem mussten Fans die Edelbrennerei Wurth aufsuchen, um ihre Lieblingsschnäpse zu kaufen. Doch endlich hat sich Markus Wurth dazu durch gerungen, seine Erzeugnisse in seinem eigenen Onlineshop zu verkaufen.

Im Genusswelten Shop taucht man in eine neue Dimension des Genusses ein. Das Angebot ist breit gefächert und umfasst neben den prämierten Spirituosen auch weniger bekannte Obstbrände, Liköre, Single Malt Whiskys und Ginsorten. Empfehlenswert sind zudem der 22 jährige Jamaika Rum sowie die kräftigen Zigarrenbrände. Samtweich und wunderbar aromatisch kommen die Eierliköre daher, während der Brennnessel-Kräuter-Spirituose L’UrTiKa durch würzige Akzente überzeugt. Im Genusswelten-Shop von Markus Wurth findet jeder Liebhaber des unverfälschten Genusses einen passenden Schluck.

Passend zu Markus Wurth privater Leidenschaft für Kryptowährungen können Sie natürlich diese auch für die Bezahlung verwenden.

Die Edelbrennerei Wurth ist berühmt und vielfach ausgezeichnet für ihre hervorragenden Edelbrände, Liköre, Gin und Whisky. Spezialeditionen wie der Leviathan Gin oder die L’UrTiKa Edelbrände untermauen den in ganz Deutschland geschätzten Ruf von Markus Wurth. Der Edelbrandsommelier ist seit über 20 Jahren erfolgreicher Hersteller von Edelbränden und hat sein Sortiment mit Gin und Whisky kontinuierlich erweitert.

Besuchen Sie seine Seite und seinen Online Shop und lassen Sie sich entführen in die Welt des Genusses!

Pressekontakt:

Edelbrennerei Wurth

Herr Jens Ischebeck

Laubertsweg 6

77743 Neuried

fon ..: 078072338

web ..: https://edelbrennerei-wurth.de

email : Jens.Ischebeck@edelbrennerei-wurth.de

