Online-Pressearbeit für Handwerksbetriebe: Sichtbar werden, Vertrauen schaffen, Zukunft sichern

Viele Handwerksbetriebe sprechen zu wenig über sich. Professionelle Online-Pressearbeit hilft, sichtbar zu werden, Vertrauen zu schaffen und das Profil in der digitalen Öffentlichkeit zu stärken.

Wer im Handwerk tätig ist, setzt auf Qualität, Verlässlichkeit und Fachwissen. Diese Werte sollten nicht nur im täglichen Kundenkontakt, sondern auch in der öffentlichen Wahrnehmung sichtbar werden. Gerade kleine und mittelständische Handwerksbetriebe stehen vor der Herausforderung, sich in einem zunehmend digitalisierten Umfeld zu behaupten. Die Online-Pressearbeit bietet hier eine wirkungsvolle Möglichkeit, den eigenen Betrieb in der digitalen Öffentlichkeit zu verankern – authentisch, professionell und mit einem klaren Profil.

Die Kommunikation nach außen war im Handwerk lange kein zentrales Thema. Wer gute Arbeit leistete, konnte sich auf Mundpropaganda verlassen. Doch das reicht heute oft nicht mehr aus. „Denn potenzielle Kunden, Geschäftspartner oder auch neue Fachkräfte informieren sich über Unternehmen zunehmend im Internet. Wer dort nicht präsent ist oder sich nicht glaubwürdig und kompetent darstellt, läuft Gefahr, übersehen zu werden – selbst dann, wenn der Betrieb ausgezeichnete Leistungen erbringt. Öffentlichkeitsarbeit im Netz bedeutet daher nicht bloß Werbung, sondern strategische Sichtbarkeit. Sie schafft Vertrauen, transportiert Werte und macht den Unterschied zwischen einem Handwerksbetrieb und seiner Konkurrenz sichtbar“, sagt Prof. Dr. Patrick Peters, Berater und Trainer für Kommunikation in Mönchengladbach mit seiner Marke „Klare Botschaften“. Er hat sich auf die Kommunikationsberatung und Umsetzung der Online-Pressearbeit für kleine und mittelständische Handwerksunternehmen in der Region Mönchengladbach, Krefeld, Viersen und Kleve spezialisiert.

Die Herausforderung liegt darin, die richtigen Themen zu finden. Viele Handwerker wissen intuitiv, dass sie etwas zu erzählen hätten – die erfolgreiche Umsetzung eines anspruchsvollen Projekts, der Einsatz innovativer Materialien, das Engagement in der Ausbildung oder das familiäre Miteinander im Betrieb. Doch aus dieser Fülle an Alltagserlebnissen die relevanten Geschichten herauszufiltern, verlangt ein Gespür für Kommunikation. Wichtig ist nicht nur, was der Betrieb selbst für berichtenswert hält, sondern was Menschen außerhalb des Unternehmens interessiert. Themen müssen anschlussfähig sein, sie sollten zeigen, wie Handwerk heute lebt, wie es sich weiterentwickelt, und welche Rolle es in der Gesellschaft spielt.

Hat man die Themen erst einmal identifiziert, gilt es, sie professionell aufzubereiten und dort zu positionieren, wo sie auf Resonanz stoßen. Das kann die eigene Website sein, ein gut gepflegter Pressebereich, Branchenportale oder Online-Fachmagazine. Auch die Zusammenarbeit mit lokalen Medien oder das Bespielen eigener Social-Media-Kanäle gehört zur Online-Pressearbeit, solange die Inhalte redaktionell geprägt sind. „Professionelle Pressearbeit unterscheidet sich von klassischer Werbung dadurch, dass sie nicht nur verkaufen, sondern informieren und Beziehungen aufbauen will. Es geht darum, Erlebnisse zu erzählen, Expertise zu zeigen und das Vertrauen in die Marke ,Handwerksbetrieb‘ zu stärken“, betont Patrick Peters, der seit vielen Jahren im Handwerk unterwegs ist und den Wirtschaftszweig sehr gut kennt.

Die Online-Kommunikation folgt eigenen Regeln. Sie ist schnell, dialogorientiert und transparent. Pressearbeit, die hier Wirkung entfalten soll, muss gut organisiert sein. Dazu gehört ein durchdachtes Konzept mit klarer Zielsetzung, eine kontinuierliche Betreuung der Inhalte sowie das Wissen darüber, wie man mit Journalistinnen und Journalisten, Bloggern oder Redakteuren kommuniziert. Wer die eigene Außendarstellung dem Zufall überlässt oder sie nur dann betreibt, wenn Zeit dafür bleibt, vergibt wertvolle Chancen. Professionell gestaltete Pressearbeit sorgt für Kontinuität, eine einheitliche Sprache und die gezielte Steuerung von Botschaften – und das auch in kritischen Situationen.

Das bedeutet laut dem PR- und Kommunikationsexperten: „Für Handwerksbetriebe ist die Zeit gekommen, sich selbstbewusst der Öffentlichkeit zu zeigen. Die Kombination aus traditionellem Handwerk und moderner Kommunikation schafft ein Profil, das überzeugt. Mit einer guten Online-Pressearbeit wird nicht nur Aufmerksamkeit erzeugt, sondern langfristig auch das Fundament für Vertrauen, Kundenbindung und unternehmerischen Erfolg gelegt.“

Prof. Dr. Patrick Peters ist Berater und Trainer für PR und Kommunikation in Mönchengladbach. Der ausgebildete Finanz- und Wirtschaftsjournalist begleitet seit vielen Jahren Unternehmen und Berufsverbände in Kommunikationsberatung, Medienarbeit, Expertenpositionierung, Kundenkommunikation und internen Kommunikation über alle Kanäle hinweg. Dabei übernimmt er als redaktioneller Dienstleister auch die Erstellung aller Texte und Formate und wird als Ghostwriter für Aufsätze und Bücher tätig. Er ist besonders auf Unternehmen aus der Finanz- und Beratungsindustrie, der Bau- und Immobilienwirtschaft und dem Handwerk spezialisiert. Im Mittelpunkt stehen die langfristige, vertrauensvolle Beziehung und der kontinuierliche Austausch mit den Mandant:innen auf einer dezidiert werteorientierten Basis, um gemeinsam die Zukunft einer Organisation positiv und wertvoll zu gestalten. Prof. Dr. Patrick Peters versteht sich als Trusted Advisor seiner Mandant:innen in allen Fragen rund um PR und Kommunikation und den angrenzenden Themenbereichen. Neben seiner Rolle als Berater für Kommunikation und Redaktion ist Patrick Peters als freier Wissenschaftler, Publizist und Vortragsredner tätig: Er ist Professor für PR, Kommunikation und digitale Medien sowie Prorektor für Forschung und Lehrmittelentwicklung an der Allensbach Hochschule, an der er auch Wirtschaftsethik und Diversity Management lehrt, und unterrichtet Wirtschaftsethik an der Hochschule Niederrhein. Darüber hinaus ist er Herausgeber der Reihe „Wirtschaft kontrovers" im Kohlhammer Verlag.

