Online Schulung – Ihr Einstieg ins Finanzmanagement

Sie suchen ein Update zu den Themen Strategie, Unternehmensplanung und Budgetierung?

Mit dem Online Seminar Strategie + Unternehmensplanung + Budgetierung erlernen Sie folgendes Fachwissen:

> In unserem Grundlagenseminar erfahren Sie, wie eine zuverlässige Finanz- und Liquiditätsplanung in der Praxis aufgebaut werden kann.

> Wie sichere ich die Unternehmensliquidität dauerhaft ab?

> Wie wird der Liquiditätsbedarf zuverlässig ermittelt?

> Working Capital Management in der Praxis

> Kennzahlen für ein Liquiditäts-Frühwarnsystem

> Liquidität steuern und Überraschungen verhindern

Zielgruppe für das Seminar Strategie + Unternehmensplanung + Budgetierung

> Führungskräfte, auch aus nicht kaufmännischen Bereichen

> Mitarbeiter/Innen aus den Bereichen Finanzen, Rechnungswesen und Controlling.

Ihr Nutzen mit dem Seminar Strategie + Unternehmensplanung + Budgetierung

> Liquiditäts- und Finanzplanung Leitfaden für die Praxis Liquidität auf einen Blick – Aufbau und Struktur des Liquiditätsstatus

> Aufbau einer zuverlässigen Unternehmens- und Finanzplanung

> Liquidität richtig steuern und Überraschungen vermeiden

> Working Capital Management in der Praxis

> Liquiditätsvorsorge und Maßnahmen zur Liquiditätssicherung

Liquiditäts- und Finanzplanung – Leitfaden für die Praxis

> Welche Aufgaben hat die Finanzplanung im Tagesgeschäft?

> Finanzplanung bei einmaligen und bei wiederkehrenden

> Alle Finanzströme auf einen Blick-Aufbau eines Unternehmensreportings

> Zuverlässiges Risiko- und Liquiditätsfrühwarnsystem Aufbauen

> Liquidität planen – Liquidität absichern -Überraschungen verhindern

Liquidität auf einen Blick – Aufbau und Struktur des Liquiditätsstatus

> Ein- und Auszahlungen im Zeitablauf

> Liquiditätsstatus, Liquiditätsplanung und Bewegungsbilanz

> Zielsetzung: Richtige Planung der Ein- und Auszahlungen

Optimale Erstellung einer monatlichen Liquiditätsplanung

> Bausteine einer monatlichen, rollierenden Liquiditätsplanung

> Stufen des Planungsprozesses: Einzahlungen und Auszahlungen planen, Investitionen und Kapitalbewegungen einbeziehen, Ausgleichsmaßnahmen

> Datenquellen für eine zuverlässige Planung

> Wie minimiere ich die Finanzierungskosten?

> Wie sichere ich die Unternehmensliquidität?

> Leitfaden und Checklisten zur Steuerung der Liquidität

Aufbau einer zuverlässigen Unternehmens- und Finanzplanung

> Erstellen der Plan-Bilanz und der Plan-GuV

> Szenarien für die Unternehmensplanung

> Kennzahlen zur Unternehmens- und Finanzanalyse

– Fristenkongruente Finanzierung

– Liquiditätskennzahlen

– Verschuldungskennzahlen

– Risikofrühwarnkennzahlen

Liquidität richtig steuern und Überraschungen vermeiden – Working Capital Management in der Praxis

> Wie funktioniert der Geldkreislauf?

> Was ist Working Capital?

> Debitoren- und Kreditoren-Laufzeiten erfolgreich steuern

> Lagerumschlagshäufigkeit oder wie entwickelt sich der Vorratsbestand?

Liquiditätsvorsorge und Maßnahmen zur Liquiditätssicherung

> Instrumente für ein zuverlässiges Cash Management

> Leitfaden zum Beseitigen von „Liquiditätsfressern“

> Vergleich mit der Branche und dem Wettbewerb

– Optimierungsmöglichkeiten für mehr Liquidität

> Interner Nutzen: Liquiditätsspielräume schaffen, strukturelle Liquidität verbessern, Forderungsmanagement optimieren

> Externer Nutzen: Die richtige Finanzplanung für erfolgreiche Kreditverhandlungen und Ratinggespräche

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

S&P Unternehmerforum GmbH

Herr Achim Schulz

Feringastraße 12 A

85774 Unterföhring

Deutschland

fon ..: 089 4524 2970 100

fax ..: 089 4524 2970 299

web ..: https://www.sp-unternehmerforum.de

email : as@sp-unternehmerforum.de

Vorsprung in der Praxis

Das S&P Unternehmerforum wurde 2007 gegründet und basiert auf einer Idee unserer mittelständischen Kunden:

Gemeinsam Lösungen erarbeiten

Ohne Umwege Chancen sichern

Erfahrungen austauschen

Das S&P Unternehmerforum bietet für Unternehmen aus dem Mittelstand und der Finanzwirtschaft zertifizierte Seminare und Inhouse-Trainings zu folgenden Fachbereichen an:

Strategie & Management, Planung & Entwicklung, Führung & Personalentwicklung,

Vertrieb & Marketing, Unternehmenssteuerung, Rating & Bankgespräch, Unternehmensbewertung & Nachfolge, Compliance & Beauftragtenwesen sowie Risikomanagement.



Pressekontakt:

S&P Unternehmerforum GmbH

Herr Achim Schulz

Feringastraße 12 A

85774 Unterföhring

fon ..: 089 4524 2970 100

web ..: https://www.sp-unternehmerforum.de

email : as@sp-unternehmerforum.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



Auf Wo Was wurden in den letzten 3 Monaten keine ähnlichen Beiträge veröffentlicht.

Online Schulung – Geschäftsführer – Alles was Sie wissen müssen!