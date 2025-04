Opawica Explorations durchteuft im Konzessionsgebiet Bazooka im Goldgürtel Abitibi eine 60 Meter mächtige Mineralisierungszone

17. April 2025 – Vancouver, B.C. / IRW-Press / Opawica Explorations Inc. (TSXV: OPW) (FWB: A2PEAD) (OTC: OPWEF) (das Unternehmen oder Opawica), ein kanadischer Mineralexplorer mit Fokus auf Edel- und Basismetallprojekten im Goldgürtel Abitibi, informiert im Folgenden über den aktuellen Stand seiner Explorationskampagne 2025 im Konzessionsgebiet Bazooka (Bazooka).

Blake Morgan, CEO und President des Unternehmens, erklärt: Wir sind von den Fortschritten, die wir in unserem laufenden Bohrprogramm im Konzessionsgebiet Bazooka erzielen, begeistert. Die bisherigen Ergebnisse haben uns hervorragende Einblicke in das Mineralisierungssystem ermöglicht. In mehreren Bohrlöchern haben wir mächtige Zonen mit Erzvorkommen, einschließlich sichtbarem Gold, durchörtert. Wir setzen die Bohrungen im Bereich der Lagerstätte fort und warten schon mit Spannung auf die Analyseergebnisse.

In Bohrloch OP-25-35, das bis in eine Gesamttiefe von 303 Metern abgeteuft wurde, wurde in einer Tiefe zwischen 190 m und 250 m eine 60 Meter breite, stark mineralisierte Zone durchörtert. Innerhalb dieser breiteren Zone ist auch ein 12 Meter breiter Teilabschnitt (von 189,8 m bis 202,5 m) enthalten, der stark verkieselt und mit Serizit durchsetzt ist und sichtbaren Arsenopyrit aufweist; in 196 m Tiefe hat die Röntgenfluoreszenzanalyse (XRF) 66 g/t Gold ergeben. Daran schließt eine 30,4 Meter breite Zwischenzone (202,5 m – 232,9 m) mit geringerem Erzgehalt an, gefolgt von einer tieferen und gut mineralisierten Zone (232,9 m – 241,2 m), die rund 2 % Arsenopyrit enthält. Hier beträgt der Wert der XRF-Analyse in einer Tiefe von 249 m rund 234 ppm Gold.

Zwischen 189,80 m und 202,20 m Bohrlochtiefe wurde eine gelblich bis grau-grüne Gesteinsmasse angetroffen, die stark verkieselt und mit Serizit durchsetzt ist und in der sich zahlreiche größere und kleinere Quarzgänge befinden. Eine höhere Konzentration von Arsenopyrit ist zwischen 195 m und 196,50 m Tiefe zu beobachten. Die XRF-Analyse ergab in 196 m Tiefe folgende Werte: 8.514 ppm As, 66 ppm Au, 49 ppm Ni und 139 ppm Cr.

Zwischen 202,20 m und 205,50 m Tiefe befindet sich serizitisches, stark verworfenes graues Gestein mit gelblich-grüner Einfärbung sowie eine serizitische Scherungszone mit Erzgängen. Die XRF-Analyse in 204 m Tiefe ergab folgende Werte: 47 ppm As, 1.050 ppm Ni und 970 ppm Cr.

Zwischen 205,50 m und 250 m Tiefe wurde feinkörniges, grünlich-graues Gestein durchörtert, das möglicherweise Spuren von Fuchsit enthält und ab 235,5 m (2-3 %) ein erhöhtes Vorkommen von feinkörnigem Arsenopyrit und Pyrit aufweist. Im gesamten Abschnitt ist eine mäßige Verkieselung zu beobachten, die ab 242 m Tiefe stärker wird und mit dem Auftreten kleiner grauer Quarzgänge einhergeht. Hier die XRF-Auswertung in den unterschiedlichen Tiefen:

– 219 m: 398 ppm As, 10 ppm Au, 797 ppm Ni und 1.986 ppm Cr

– 234 m: 872 ppm As, 9 ppm Au, 792 ppm Ni und Cr 3.424 ppm Cr

– 243 m: 792 ppm As, 13 ppm Au, 650 ppm Ni und Cr 1.084 ppm Cr

– 249 m: 2,3 % As, 234 ppm Au, 4.129 ppm Ni und Cr 7.970 ppm Cr

1 Teil pro Million (ppm) = 1 Gramm/Tonne (g/t)

Die Röntgenfluoreszenzanalyse (XRF) ist eine zerstörungsfreie Analysemethode zur Bestimmung der Elementzusammensetzung von Materialien wie Bohrkernen. XRF-Analysegeräte bestimmen die chemische Zusammensetzung einer Probe durch Messung der von einer Probe emittierten fluoreszierenden (oder sekundären) Röntgenstrahlung, wenn diese von einer primären Röntgenquelle angeregt wird. Wir weisen darauf hin, dass die Ergebnisse nur einen Annäherungswert der Menge an Kupfer, Blei und Zink darstellen. Um die Basismetall- und Edelmetallmineralisierung (Kupfer, Blei, Zink, Silber und Gold) exakt bestimmen zu können, ist noch eine zertifizierte Analyse der Kernproben erforderlich.

Die Bohrkernproben werden im Labor von ALS Chemex analysiert, das sich in der Stadt Rouyn-Noranda in Quebec (165 Rue Jacques-Bibeau) befindet und über eine ISO/IEC 17025:2005-Akkreditierung verfügt. Die Probenahme wird von der Belegschaft des Unternehmens unter der Aufsicht von Herrn Yvan Bussieres, P.Eng., durchgeführt. Beim Transport und bei der Einlagerung sämtlicher Proben wird eine sichere Überwachungskette gewährleistet. Die Gesteinsproben werden einer Brandprobe bzw. dem 1E3-Aqua Regia-ICPOES-Verfahren unterzogen. Ausgewählte Proben werden gravimetrisch untersucht.

Die Erzproben wurden in Abständen von 0,5 bis 1,5 Metern entnommen. Die Probenabstände wurden entsprechend angepasst, um lithologische und/oder mineralogische Kontaktzonen zu berücksichtigen und schmale Erzgänge oder andere Strukturen, die möglicherweise höhere Erzgehalte aufweisen, zu isolieren. Der Bohrkern wurde in zwei Hälften aufgespalten; eine Hälfte wurde aufbewahrt, die andere Hälfte zur Analyse übergeben.

Herr Yvan Bussieres, P.Eng., hat den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt. Die qualifizierte Person war nicht in der Lage, die Informationen über die angrenzenden Konzessionsgebiete zu überprüfen. Die Mineralisierung auf angrenzenden und/oder nahegelegenen und/oder geologisch ähnlichen Konzessionsgebieten ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die Mineralisierung auf den Konzessionsgebieten des Unternehmens.

Über Opawica Explorations Inc.

Opawica Explorations Inc. ist kanadisches Junior-Explorationsunternehmen mit einem starken Portfolio von Edel- und Grundmetallliegenschaften in der Region Rouyn-Noranda im Abitibi-Goldgürtel in Québec. Die Geschäftsführung des Unternehmens verfügt über eine Erfolgsbilanz in der Entdeckung und Entwicklung erfolgreicher Explorationsprojekte. Das Ziel des Unternehmens liegt in der Erhöhung der Wertschöpfung für Aktionäre durch die Entwicklung von Explorationsprojekten mit Hilfe kostengünstiger Explorationstechnologien, des Erwerbs weiterer Explorationsliegenschaften und der Bildung von Partnerschaften mit Industrieführern durch Joint Venture oder Verkauf.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, die sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen beziehen und die aktuellen Erwartungen und Annahmen des Managements widerspiegeln. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Überzeugungen des Managements wider und basieren auf Annahmen des Unternehmens und auf Informationen, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen weder Versprechen noch Garantien darstellen und Risiken und Ungewissheiten unterliegen, die dazu führen können, dass die zukünftigen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten Ergebnissen abweichen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf: die Marktbedingungen, der Verfügbarkeit von Finanzmitteln, der tatsächlichen Ergebnisse der Explorations- und anderer Aktivitäten des Unternehmens, der Umweltrisiken, der zukünftigen Metallpreise, der Betriebsrisiken, Unfälle, arbeitsrechtliche Probleme, Verzögerungen bei dem Erhalt von behördlichen Genehmigungen und Zulassungen sowie anderer Risiken der Bergbaubranche. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung werden durch diese Vorsichtshinweise und jene in unseren kontinuierlichen Offenlegungsunterlagen, die auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind, eingeschränkt. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um sie an neue Ereignisse oder Umstände anzupassen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

