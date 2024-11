openPR erreicht nach 20 Jahren 4,6 Millionen Pressemitteilungen und 6 Millionen Visits jährlich

20 Jahre openPR: Die PR-Plattform feiert ihr Jubiläum mit Millionen Veröffentlichungen, neuen KI-Tools und Rabatten für Kunden.

Hannover, 14. November 2024 – openPR, das offene Presseportal, feiert dieses Jahr sein 20-jähriges Jubiläum. Seit 2004 unterstützt es Unternehmen und Einrichtungen bei der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Heute ist openPR eine große und moderne Online-PR-Plattform, die kontinuierlich neue Dienstleistungen und KI-gestützte Tools einführt.

Pressemitteilungen werden heute digital an Medienvertreter verbreitet und erreichen ihr Publikum auch direkt über Online-Portale. Dies hat die Reichweite und Geschwindigkeit der Verbreitung erheblich gesteigert und ermöglicht es Unternehmen, ihre Botschaften in Echtzeit zu kommunizieren. Auch die Themen haben sich geändert: Früher dominierten Produkt- und Veranstaltungsankündigungen. Heutzutage umfassen Pressemitteilungen ein breites Spektrum an Themen, einschließlich sozialer Verantwortung, New-Work-Konzepte und Nachhaltigkeitsinitiativen.

Digitale Plattformen wie openPR haben diesen Wandel maßgeblich unterstützt, indem sie Werkzeuge und Dienstleistungen bereitstellen, die die Erstellung, Optimierung und Verbreitung von Unternehmensmeldungen erheblich erleichtern.

Im Laufe der letzten zwei Jahrzehnte hat openPR seine Dienstleistungen stets erweitert. Die Plattform bietet nicht nur die Möglichkeit zur kostenlosen Veröffentlichung von suchmaschinenoptimierten Online-Pressemitteilungen, sondern auch deren zielgerichtete Verbreitung an über 2.500 registrierte Journalisten, Medienvertreter und Fachinteressierte. Zusätzlich ermöglicht sie eine automatische Verteilung der Unternehmensmeldungen an weitere 50 Presse- und Nachrichtenportale sowie über individuell zusammengestellte Presseverteiler und Fachverteiler für den DACH-Raum

Moderne Online-PR dank KI

Eine der neuesten Entwicklungen bei openPR.de ist das openPR-KI-Paket. Es beinhaltet einen KI-gestützten Pressemitteilungsgenerator zur automatischen Erstellung von Pressemitteilungen, einen Bildgenerator zur visuellen Unterstützung von Pressemitteilungen, eine KI-gestützte Übersetzung ins Englische sowie einen KI-PR-Berater, der Hilfe und Tipps für neue Themen sowie allgemeine Optimierungsvorschläge für PR-Strategien bietet.

„Mit unseren Angeboten möchten wir die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit von Unternehmen, Einrichtungen und PR-Agenturen vereinfachen. So haben wir beispielsweise als erstes deutsches Presseportal letztes Jahr einen KI-Pressemitteilungsgenerator entwickelt, der auch Nutzern ohne PR-Erfahrung die Erstellung professioneller Pressemitteilungen und deren anschließende Verbreitung in den Medien ermöglicht. Für mich war das Schreiben einer Pressemitteilung immer der Flaschenhals, der viele Unternehmen von PR-Arbeit abgehalten hat. Dank KI konnte dieses Problem nun gelöst werden. PR geht nun für Jedermann!“, sagt Sebastian Einbock, Geschäftsführer der Einbock GmbH und Betreiber von openPR.

Millionen Pressemitteilungen und Visits auf openPR

Die Meilensteine von openPR sprechen für sich: 2007 wurde die Marke von 100.000 Pressemitteilungen erreicht und 2019 feierte openPR.de die Veröffentlichung der millionsten Pressemitteilung. Bis heute wurden auf openPR.de über 1,1 Mio. Pressemeldungen von über 220.000 Autoren veröffentlicht. Mit ca. 2,4 Mio. Visits pro Jahr ist openPR.de eine zentrale Anlaufstelle für aktuelle Unternehmensnachrichten im deutschsprachigen Raum. Auf openPR.com beläuft sich die Zahl der englischsprachigen Veröffentlichungen sogar auf über 3,5 Mio., mit ca. 3,75 Mio. Visits jährlich.

Anlässlich des 20-jährigen Jubiläums blickt das openPR-Team stolz auf die Entwicklung seiner Service-Palette und die kontinuierliche Unterstützung von unzähligen Unternehmen und Einrichtungen bei ihrer Online-PR zurück.

Die Geschäftsführung der Einbock GmbH bedankt sich bei den treuen Kunden, zahlreichen Journalisten und Lesern sowie den engagierten Mitarbeitern, die openPR auf diesem Weg begleitet haben. Auch in Zukunft wird openPR seine Services weiterentwickeln, um den sich wandelnden Anforderungen der PR-Branche gerecht zu werden.

Um auch neue Kunden von den Vorteilen der Plattform zu überzeugen, bietet openPR.de aktuell einen besonderen Rabatt: 20 % auf die openPR-Tarife Business und Flatrate (gültig bis zum 22.12.2024).

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

openPR / Einbock GmbH

Sebastian Einbock

Prinzenstraße 1

30159 Hannover

Deutschland

fon ..: + 49-(0)511 – 473 977 80

web ..: https://www.openpr.de

email : service@openpr.de

openPR – das offene PR-Portal der Einbock GmbH aus Hannover – ist seit seiner Gründung im Jahr 2004 zu einem der führenden Presseportale und Presseverteiler im deutschsprachigen Raum geworden. openPR.de bietet neben der kostenlosen Veröffentlichung von Pressemitteilungen auch weitere PR-Services wie die Erstellung von Pressemitteilungen, Schlussredaktion und Advertorials sowie KI-gestützte PR-Tools an. Um eine internationale Leserschaft zu erreichen, können englischsprachige Pressemitteilungen auf openPR.com veröffentlicht werden.

